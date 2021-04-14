Pandemide sanayi lokomotif olmaya devam ediyor ve edecek

Dün yayınlanan sanayi üretimi rakamlarına göre sanayi üretimi Şubat ayında yıllık yüzde 8,8 artış gösterdi. Piyasa beklentisinin biraz üzerinde olsa bile sürpriz değildi. Daha erken açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri benzer bir tabloyu ortaya koyuyordu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8-11 aralığında, ortalama yüzde 9,5 civarında istikrarlı bir büyüme kaydediyor.

Pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın evlerde geçirdiğimiz hayatı arttırmasıyla, evle ilgili harcamalarımız artmaya başladı. Yine dün yayınlanan Şubat ayı Perakende Ticaret Hacmi ve Ciro Endeksleri, her ikisinde de en güçlü yıllık ve aylık artışların gıda, bilgisayar, kitap, iletişim, elektrikli eşyalar ve mobilya gibi sektörlerde olduğuna işaret ediyor. Bunlar aynı zamanda online alışverişin kolay olduğu imalat sanayi sektörleri. Veriler, perakende hacim ve ciroların büyük oranda posta ve internet üzerinden yapılan alıveriş ile arttığını gösteriyor. Posta ve internet üzerinden yapılan perakende ticaret hacminin yıllık yüzde 80, ciro hacminin yüzde 105 arttığını görüyoruz. Uzaktan çalışmanın pandemi sonrası yaygın bir şekilde kalıcı hale gelme ihtimali, dünyanın birçok ülkesinde şehir dışlarında müstakil ve büyük evlere talebi arttırıyor. Pandemi süreci ve sonrasında, yeni normalde evle ilgili harcamaların artmaya devam etmesi, imalat sanayinin uzunca bir süre gücünü korumasının olasılığı yüksek görünüyor.

Türkiye ekonomisinde 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretiminin toplam nominal GSYİH içerisindeki payı yüzde 23,8 olarak gerçekleşti. 2019 yılının son çeyreğinde bu oran yüzde 21,3 olarak gerçekleşmişti. Sanayinin büyüme oranı üçüncü ve dördüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 7,3 ve 10,3 oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında çok güçlü büyüme göstermeye başlayan sanayi sektörünün istihdamı 2020 yılında 5 milyon 497 bin olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl sanayi istihdamı 5 milyon 561 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Toplam üretimde payını arttıran sanayi sektörünün yılın genelinde istihdam kaybı yaşadığı ortaya çıkıyor. Bu durumu son verilerde de görmek mümkün. Geçtiğimiz Şubat ayında sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 20,5 oldu. İstihdamı ise bir önceki yıla göre 89 bin kişi artmış durumda.

Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergesidir. Yılın ilk iki ayındaki sanayi üretimi büyümesi yüzde 1O civarında. Bu veri, her ne kadar hizmet sektörleri bastırsa da, ilk çeyrekte yine güçlü bir büyümeye işaret ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yüksek frekanslı verilerle güncel hesapladığı (https://www.simditahmin. com/) 1. çeyrek büyüme tahmini, yüzde 5,73. Bu büyüme, ağırlıklı olarak sanayi sektörünün öncülüğünde gerçekleşiyor ama istihdama maalesef yansımıyor. Geniş tanımlı işsiz sayımızın 10 milyon civarında olduğunu düşünürsek, bu kadar güçlü seyreden sanayi üretiminin Şubat ayında yıllık bazda sadece 89 bin istihdam artışına imkan vermesinin çok zayıf kaldığını görebiliriz.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle sanayi üretimi güçlü gelmeye devam edecek. Hem dış hem iç taleple beslenen sanayi üretiminin güçlü seyri ekonomimiz açısından olumlu bir gelişme. Bunu en çok hissedenler de sanayi sektöründeki firmalar ve çalışanları. Geçtiğimiz yılın nisan ve mayıs aylarında sanayi üretimi sırasıyla yüzde 18,8 ve yüzde 31,9 düşüş göstermişti. Yılın ikinci yarısında baz etkisiyle çok güçlü sanayi üretimi artışı ve ekonomik büyüme rakamları göreceğiz fakat bunun genel istihdam etkisi yine çok zayıf olacak görünüyor. Vatandaş olarak ekonomik gidişatın bizim hayatımıza en fazla dokunan kısmı işimiz, gelirimiz ve alım gücümüzdür. Bunlar enflasyon ve işsizlik rakamlarında yansır. Her iki rakamda da dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olmamız hissedilmeyen büyüme algımızı ayakta tutmaya devam ediyor.