Pandemiden çıkışın sinyali Gelinlik Fuarı’ndan geldi

Her yıl İzmir’de onlarca fuar gerçekleştiriliyor. Fakat bunların arasında üçünün yeri ayrı. İzmir Enternasyonal Fuarı tarihi ve kültürel değeriyle diğerlerinden ayrılırken, Marble ve IF Wedding Fashion fuarlarını farklı kılan unsur ise tamamen ekonomik. Dünya fuarcılık tarihi açısından her ikisi de genç diye nitelendirilebilecek olsa da (Marble 26, IF Wedding Fashion 15 yaşında) sektörlerinin önde gelen organizasyonları arasına girmeyi başardılar.

Başta tedarik zinciri olmak üzere bütün dünya ekonomisini sarsan pandemi, doğal olarak fuarcılığı da etkiledi. Hatta en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. 2010 yılı boyunca neredeyse hiç fiziki fuar düzenlenemedi. Bu durum 2021 yılının ilk aylarına kadar sürdü. Sonrasında yapılan fuarlar ise en iyimser yorumla, ‘pek tat vermedi’. İzmir’in ağır toplarından Marble da normal tarihi olan mart aylarında değil de ancak ağustos sonunda gerçekleştirilebildi. Gerçekten alım yapacak olan ziyaretçilerin gelmesi nedeniyle verimli geçse de gerek pandeminin etkisinin sürmesi, gerekse klasik tarihinin değiştirilmesi nedeniyle en azından ziyaretçi ve katılımcı sayısı açısından geçmişi arattı. O yüzden bölge gazeteleri, “esnaf bayram etti”, “oteller doldu”, “Kordon’daki eğlence mekanları coştu” türünden başlıklar atamadılar.

IF Wedding Fashion, yani 15. İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı biraz da bu açıdan merakla bekleniyordu. Beklentiler bu kez boşa çıkmadı ve fuar en görkemli halini yaşamasa da o günlerin yakın olduğunun sinyalini verdi. Alsancak, Balçova, Basmane, Bayraklı, Çankaya, Konak’taki merkez otellerin yanı sıra Çeşme, Seferihisar, Foça, Menderes, Pamucak gibi şehre yakın tatil yörelerinde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara 100 dolayında ülkeden 2 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Fuar, düzenlenen yarışmalar ve defilelerle eski yılları aratmayan bir coşkuya sahne oldu. Ziyaretçiler ve katılımcılar ticari bağlantılar kurmanın yanında, sektördeki trendleri de görme fırsatı buldu. Bu haliyle de son dönemde pandemiden çıkış yönünde en güçlü sinyali veren organizasyondu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu durumu, “Kış uykusu gibi geçen 2 yıllık pandemi sürecinin sonunda üretimin, ticaretin çok düştüğü dönemden sonra adeta bir uyanış ve canlanış… Bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye özetledi. Darısı diğer fuarların ve pandeminin etkilediği tüm sektörlerin başına.

Fuardan bir öykü

IF Wedding Fashion kapsamında 12 yıldır Gelinlik Tasarım Yarışması düzenleniyor. Fuarda dereceye giren tasarımcılar para ve eğitim fırsatı ile ödüllendiriliyor. Bu yıl kendi ifadesiyle “en büyük ödülü” bir önceki yarışmaya katılıp dereceye giremeyen bir isim aldı. Doğru okudunuz, cümlede yanlışlık yok. Özetleyelim; Hülya Koç, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Işıkpınar Köyü’nde 9 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu. Hayali de tasarımcı olmak. Ama internetin bile zor çektiği bir köyde bunu ailesine kabul ettirmesi oldukça zor. Değil tasarım, adamakıllı bir resim dersi bile almayan Hülya Koç, geçen yıl yarışmaya katılmış. Tasarımları dereceye girecek kadar başarılı olmasa da hikayesi jüriyi etkilemiş ve bu yıl fuar için davet almış. Bu davet de hem ailesini ikna etmesinin, hem de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü’nü kazanmasının yolunu açmış. Hülya Koç, tüm bunların gerçekleşmesine katkı sunan İF Wedding Tasarım Yarışması Jüri Başkanı ve EGSD Yönetim Kurulu Üyesi Övge Yıldızhan Subaşı’nın adını anmadan geçemiyor ve hayallerine giden kapıyı açtığı için yarışmanın en büyük kazanının kendisi olduğunu düşünüyor. Haksız sayılmaz.