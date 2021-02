"Panik yok! Dolar/TL için uzmanları dinleyelim…"

Uzman dediğimde aklınıza gelenler tabii ki "Dolar 15 TL olacak" diyenler değil. Canlı yayınlarımıza ve söyleşilerimize davet ettiğimiz uzmanları kastediyoruz.

Öncelikle, Dolar/TL'deki gevşemeyle alakalı olarak para otoritesinin görüşüne bakalım: Merkez Bankası oldukça net bir şekilde kurlara müdahale edilmeyeceğini ve döviz alım programı için henüz piyasanın hazır olmadığının altını çiziyor. Özetle piyasa kendi dinamiklerinde yola devam edecek demek isteniyor.

Hal böyleyken, Dolar/TL'nin akıbeti ile ilgili doğru bir kanaate ulaşmak için hafta sonu teknik analiz uzmanlarıyla sohbet etmeyi uygun buldum. Böylece ilk ağızdan bilgileri iletmek imkanına da sahip oldum diyebilirim.

Daha önce Sami Altınkaya, Mert Yılmaz ve Dan Levent yaptığımız sayısız canlı yayınlarda şunu belirttik: "Dolar/TL'nin 7.90 'dan yukarısı için takatı yok, 7.20'deciddi bir destek var, orası kırılırsa 6.90'lar mümkün" demiştik. Zor olan gerçekleşti ve 7.20 aşağıya kırılınca dün 6.90'ları test etmeye başladık.

"TL'nin gevşemesi tamamen teknik, ama dikkat!"

Cumartesi günü Dan Levent ile yaptığımız sohbette şu bilgileri elde ettim: Gelişen ülke paraları ve TL'nin performansı arasında maalesef ciddi farklılıklar var. Şu an TL'de sakinlik daha önceki sert yükselişten sonraki gevşemeden kaynaklanıyor. Sayın Levent şunu da ekliyor: "Tabii bir de bunun üzerine 2008'den beri gerçekleşen dalga hareketinin bitmesi ve A-B-C şeklindeki düzeltme dalgasının başlamış olması da önemli."

Eğer doğru anlamışsam, uzun süren yükseliş dalgalarından sonra yatırımcıların sabrını sınayan uzun bir düzeltme hareketinin başlıyor ve şu an TL'nin bunun içinde olduğunu söylüyor. Şu an için A dalgasının içinde olduğumuzu ve 6.80 seviyesinin söz konusu dalgada destek seviyesi olduğunun altını çiziyor. Bu desteğe yaklaştıktan sonra önce B adı verilen bir yükseliş dalgası, ardından da 6.80'in de altına sarkacak bir C dalgası tecrübe edeceğimizi de ekliyor.

Aslında bu şu anlama geliyor: Siyasette olumsuz gelişmeler olmazsa Dolar/TL'de geriye esneme ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu dalga hareketi birkaç ay değil çok daha uzun süren bir düzeltmeye işaret ediyor.

Yine de uyarmakta fayda var: İlk olarak 6.96 da bulunan sert desteğin kırılması gerekiyor. Eğer bu kırılırsa hemen altında 6.86 civarındaki destek bulunuyor. Burada Merkez Bankası'nın göstereceği tavır çok önemli. Döviz alım ihalelerini bu seviye test edilince başlatır mı bilemiyorum. Ancak ihracatçıların sesleri yükselecek. Hatta şimdiden yükselmeye başladı.

Sonuç olarak, kurların geçen yılın sonundaki sert yükselişten sonra hızla gevşemekte olduğunu görüyoruz. Fakat teknik geri çekilmeden sonra yükselme ihtimalinin yüksek olduğunu, kurların yükselmesi için gereken sebeplerin hala bertaraf edilmediğini gördüğüm için de, döviz borcu ya da ödemesi olanların bu süreci fırsata çevirmeleri gerektiğine inanıyorum.

Ve geçen haftaki soruyu tekrar ediyorum: Dolar iner, çıkar. Önemli olan siz o sırada ne yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı daha önce ne yaptığınızda yatıyor. Değil mi Dostlar?