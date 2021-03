Papa Irak’ta: İnce ve tehlikeli yolda yürüyüş

Papa’nın geçen hafta Irak’a yaptığı ziyaret bir yandan tarihi bir olay olarak değerlendirilirken, diğer yandan da salgın döneminde katlanılmaya değer olmayan bir risk olarak eleştirildi. Salgının kolayca yayılabileceği bir ortamın oluşması kolay anlaşılabilir bir risk fakat olay bünyesinde gerek kültürel gerek siyasi başka riskler de barındırıyordu. Irak’taki Hristiyan ve diğer azınlıklar, Saddam Hüseyin’in Baas rejiminin çökmesinden sonra yoğun mağduriyetlerin hedefi oldular. Bu noktada Hristiyanların daha önceki dönemlerde ayrıcalıklı bir grup olarak görüldükleri ve toplumun diğer kesimlerinde haset uyandırdıkları hususu akla geliyor. Papa’nın ziyareti dikkatleri bu insanların çektikleri üzerine yoğunlaştırırken, Hristiyan Batı’nın Ortadoğu siyasetinde etkili olmaya devam etmek istediği algısını da güçlendirdi. Evet, sonuçta acaba ziyaret dinler arası ilişkiler açısından fayda mı sağladı, yoksa kuşkuların derinleşmesine mi yol açtı?

İlk defa bir Papa Irak’ı ziyaret etti. Papa neden ziyaretini riskin yüksek olduğu bir dönemde yapmağa karar verdi?

Önce bu Papanın nevi şahsına münhasır bir Papa olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ezilen, mağduriyete uğrayan insanların ihtiyaçlarına karşı özel duyarlılığı var. Önceki papaların yapmadığı olağandışı işler yapıyor. Bu seyahati de özgünlüğünün başka bir tezahürü. Seyahati gerçekleştirmeye karar verme sebebinin Irak ve diğer Ortadoğu toplumlarında Hristiyanların ve Yezidilerin uğradığı kötü muameleye ilişkin haberler olması muhtemeldir. Başında bulunduğu ve uluslararası bir güç olduğu kabul edilen Katolik kilisesinin bu insanların dertlerine kayıtsız kalmadığını göstermek istemiştir. Tabii, bu ziyaret aynı zamanda gerek Irak gerek diğer bölge hükümetlerine Hristiyanlara kötü davranılmasına son verilmesi ve giderek küçülen Hristiyan cemaatlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık gösterilmesi beklentisini de hatırlatıyor.

Din temeline oturtulan bu diplomasi, özellikle inançların çatışmaların temel nedeni olduğu bir ülkede ne gibi riskler taşıyor?

Evet, dinin bu ülkelerin siyasetinde nasıl bir rol oynadığına bakıp, Papa’nın ziyaretini o bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Çoğu Ortadoğu toplumunda siyasal toplum -veya kendilerini bir ülkenin asli vatandaşı görenlerin oluşturduğu topluluk – çoğu zaman etnik köken boyutu yanında bir din aidiyeti boyutu da kapsıyor. Dolayısıyla Irak, Suriye, Mısır ve diğer bazı ülkelerden söz ederken, biz aslında nüfusu Müslüman olan, içinde Müslüman olmayan nüfus barındırmakla birlikte, bu nüfusun yeterince siyasal toplumun parçası olarak algılanmadığı bir durumdan söz ediyoruz. Tabii, bu dini azınlıkları hassas bir konuma getiriyor. Tarihin her döneminde yaşadıkları dışlanma günümüzdeki kadar geçerli olmamışsa da, son zamanlarda yaşanan karışıklıklar -örneğin Müslüman Kardeşler’in, IŞİD’in ve Şii Milislerin yükselişi – gayrimüslimler üzerinde “Ya Müslümanlığı kabul et, ya terk et; ve bazen de bunları yapmazsan ölüme mahkum olursun” tehditlerini beraberinde getirmiştir.

Sorunun bir başka boyutu da, Irak’ta gördüğümüz türden bir vekalet savaşında, gayrimüslim nüfusa ülke dışından gelebilecek her türlü desteğin kuşkuyla karşılanmasıdır. Bu konuda Papa’nın ziyaretinin bazı olumsuz etkilerinden söz edebiliriz. Sert İslamcılar ziyaretin İslam’ın bölgedeki hakimiyetini zayıflatmayı amaçladığı algısına kapılabilirler. Bölgede özellikle İslam’a dayalı milliyetçilik akımlarının güçlenmesinin akabinde hükümetler azınlık nüfuslarına şüphe ile yaklaşmışlardır. Bu şüphenin kökenleri sömürge dönemine uzanıyor olabilir. Sömürge yönetimleri nüfusun Hristiyan kesimleriyle daha rahat çalışabilmişler, çok sayıda Hristiyan sömürge yönetiminde görev almış, sonunda bu kesim işbirlikçi olarak görülmüştür. Bu değerlendirmeler, günümüzde anlamı kalmamış olsa da, tarihi hafızalarda hala yer işgal ediyorlar.

Papa ile önde gelen Şii dini lider Ayetullah Sistani’nin görüşmesinin önemi nedir?

Belki önce not etmemiz gereken nokta, Irak’ta Papa’nın görüşebileceği nitelikte önde gelen bir dini liderin varlığıdır. Örneğin, Sünni İslam’da devlete paralel fakat onun dışında kiliseyi andıran ayrı bir örgütsel yapı bulunmadığından, bir Sünni dini liderle bir araya geldiğiniz zaman muhtemelen aynı zamanda yönetici, yani siyasi sınıfın bir temsilcisi ile bir araya geliyorsunuz. Özellikle İran devriminden önce Şii İslamında mollalar devletten özerk bir güç oluşturuyor ve bu nitelikleriyle de bir ölçüde Batı’daki ruhban sınıfını andırıyorlardı. Bu ayrışma İran devriminden sonra ülkedeki mollaların kısmen bir siyasi sınıfa da dönüşmüş olmalarından dolayı günümüzde biraz bulanıklaşmış olmakla birlikte, Iraklı Sistani bu değişimden uzak durmuş, Ayetullahların İran’ın siyasi hayatında oynadığı rolü de eleştirmiştir. Bu bağlamda, Papa ile görüşmesi, Irak Şii İslamının özerk niteliğini vurgulamış, Irak rejimine ise İran’dan farklı bir Arap Şii kimliğine sahip olduğunu gösterme fırsatı vermiştir.