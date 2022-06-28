Papara, Fonzip ile anlaştı, Yuvarla’yı devralıyor

Türkiye son yıllarda artan bilinçle birlikte sosyal sorumluluk alanında gelişim gösterdi. Her ne kadar ekonomideki kötü gidişat, artan zamlarla birlikte geçinme derdi ana gündem olsa da çevre ve insana yönelik bilinç toplum tarafından hala destekleniyor, karşılık buluyor. Yerel yönetimlerde şimdilerde fatura ödeme kampanyaları bunun en güçlü işareti. Artan sosyal bilinç, sosyal girişimin de önünü açtı. Bu alanda en başarılı işlerden birine de Fonzip adlı bir girişim imza attı. Sosyal bilince önem veren iki genç girişimci Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz, 2012 yılında hayata geçirdikleri Fonzip ve bağlı markası Yuvarla, birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile birlikte çalışıyor. “İyilik için teknoloji” anlayışıyla yaratılan bu platform ile ödeme noktalarındaki küsüratı bir kumbara gibi kullanıyor ve para üstü olarak verilecek metal paraların, seçilen bir kuruma aracısız olarak bağışlanmasını mümkün kılıyor. Yuvarla, 2014 yılında başta Morhipo olmak üzere Boyner grubu markaları, Gittigidiyor ve Biletix’le çalışmalar yaparak online alışverişleri Yuvarla’maya başladı. Sonrasında farklı ulusal ve global markaların online alışveriş sitelerine konulan kutucuklarla proje büyüdü. Hızla artan ilgi, Bankalararası Kart Merkezi tarafından desteklendi, 5 önemli bankanın kartıyla genişledi.

Başta sanatçı Haluk Levent’in önderliğinde başarılı projelere imza atan Ahbap Platformu olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının birçok dayanışma kampanyası Yuvarla ile başarıyla tamamlandı. Yüzbinlerce kişinin alışverişinde kullandığı bu platform, bugüne kadar TEMA, UNICEF, Kızılay, AKUT, WWF, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk), TEV, KAÇUV, ÇEKÜL ve ALS Derneği gibi çok sayıda vakıf ve STK'ya ulaştı.

MIT VE HARVARD’DAN DESTEK

Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratanlar programına seçilen Yuvarla, Türkiye'deki başarısıyla uluslararası alanda da bilinirliğini artırdı. Girişim, Ashoka tarafından Changemaker seçildikten sonra Harvard Üniversitesi ve MIT tarafından Social Enterprise as a Bridge for Regional Cooperation başlığı altında Generational Ambassadors ilan edildi. İki genç sosyal girişimci tarafından geliştirilen bu platform şimdilerde el değiştiriyor. Fonzip Yazılım Anonim Şirketi’nin kontrolünde bulunan ve bireysel bağış kültürünün geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Yuvarla markası, Türkiye’nin en önemli ödeme sistemlerinden biri olan Papara tarafından satın alınıyor. 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara, ön ödemeli kartlar ve ihraç edilen elektronik para alanlarında faaliyet gösteriyor. Pazarda yüzde 65’e yakın payı bulunan şirket, şu anda 11 milyon kullanıcıya sahip. 2022 sonunda bu rakamı 20 milyona çıkarmak isteyen firmanın hedefinde ise Avrupa yer alıyor. 2022’de Orta Avrupa’da Litvanya, Estonya ve Letonya’dan başlamayı planlayan firma, özellikle Türk popülasyonun ağırlıklı olduğu Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya’da yurt dışına para transferi hizmetine odaklanacak.