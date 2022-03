Papa’yı Hatay Expo 21’e davet etti, barışı tema seçti

Biliyorsunuz ekonomi ve trend yazıları yanı sıra gastronomi yazıları da yazıyorum. Bu nedenle Hatay benim için çok özel bir yere sahip. Ancak bu şehri sadece gastronomi ile sınırlamak mümkün değil. Kültürün zenginliğini Hatay Müzesi’ni ziyaret ederek de hemen anlayabilirsiniz. 13 Medeniyet, 27 kültürün buluştuğu dinler, kültürler ve medeniyetler barışının gerçek anlamda yaşandığı bir bölge… Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1 Nisan -29 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Hatay Expo ‘21’i tam da bu gerekçelerle almış ve kent büyük bir hazırlık içinde. Lütfü Savaş, Hristiyan Dünyası’nın Katolik lideri Papa Fransis’i de diğer dini liderlerle birlikte bir mektup yazarak Hatay Expo ‘21 açılışına davet etmiş. Umarım gelir bu da dünyaya önemli bir barış mesajı olur. Türkiye lezzetlerini BigChefs markasıyla dünyaya açmayı hedefleyen markanın kurucusu Gamze Cizreli ile gittiğim Hatay’da, Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Expo’yu ve diğer çalışmaları konusunda kısa bir sohbet yaptık. Hatay Belediye Başkanı, “Amacımız Hatay’daki ticareti, turizmi, tarımı geliştirmek. Savaşın gölgesinde ağlaya ağlaya bekleyemezdik çalışarak insanları umutlandırmamız gerekiyor. Onu yapmak istiyoruz” diyor.

Papa’yı mektupla davet etti

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mektubu yazma nedenlerini şöyle anlatıyor: “Burası Hristiyanlıkta 5. Hac merkezi olarak kabul etmiş, özellikle Saint Pierre Kilisesi nedeniyle… Hatay Expo ‘21 açılışı için Papa’yı davet ettik çünkü zaten Expo’yu alırken de en önemli temamız ve düşüncemiz bölgeye barışın gelmesiydi. Barışa da bütün dinlerin liderlerinin katkı sağlamasını istiyoruz. Türkiye’deki diğer semavi dinlerin temsilcilerini de davet ediyoruz. Hristiyan Katolik dünyasının lideri Papa’yı da Expo ‘21 açılışına davet ettik. Bugünkü ortamda sadece bölgeye değil, tüm dünyaya katkı sağlayacak bir çağrıda bulunduk. Biz bölgede savaşın acısını 11 yıldır çekiyoruz. Şimdi de Ukrayna’da savaş var. Medeniyetler şehrinde insanların birlikte yaşadığını, barış içinde yaşadığını görmelerini ve mesaj olarak bunu algılamalarını istiyoruz”.

Expo’yu Barış temasıyla aldı

Başkan Lütfü Savaş Expo’yu alırken de bu bölgenin özel önemini anlattıklarını söylüyor. Savaş, “Düsseldorf’da Expo’yu aldık. Avustralya ve Çin ile yarıştık. Orada şehrimizi ben savundum. Ana temamız, “Medeniyetler Bahçesi”ydi. Ana konseptimiz de bu bölgeye artık barış gelsin. Logomuz da barış çiçeği oldu… Aynı yıl da gastronomi şehri unvanını aldık. Buradaki geleneksel ticaret ve medeniyet kültür bütünlüğünü Antakya Expo’da da hayata geçirmek istiyoruz” diyor.

Medeniyetler hep birlikte oldu

Bölgenin tarihinden örnekler veren Lütfü Savaş, Expo’nun buluşma noktası olarak ne kadar önemli bir noktada olduğunu vurguluyor: “Roma ve Bizans Dönemi’nde Hatay büyük bir ticaret merkezi olmuş. Anadolu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun tam ortasında olması nedeniyle her gelen bir çeşit katmış, kültürünü getirmiş. Burada Anadolu ilk girişte Museviler gelmiş, M.Ö. 30. yılda, M.S. Hristiyanlar gelmiş. 630 yılında Müslümanlar gelmiş. 3 tane önemli dinin ilk ibadet yerleri Antakya’da… İlk mağara kilisesi burada, burası dünyanın ikinci kilisesi aynı zamanda Saint Pier Kilisesi. İlk Hristiyan kelimesi burada kullanılmış. Ayrıca Antakya’da Anadolu’daki ilk cami adı Habbi-i Neccal Camisi burada. Başka hiçbir yerde bunu görmenize imkan yok. Büyük bir empati ve sevgi zinciri var burada. Büyük hiçbir kavga olmamış. 3 Semavi din, 6 mezhep pek çok etnik unsur… Hep biz onlardan aldık bu barış ve sevgi kültürünü… Bu her şeye olduğu gibi mutfağımıza ve geleneklerimize de yansımış. Her gelen bir şey getirmiş. Mutfağa bakarsanız, orada da yansımasını görürsünüz. Akdeniz mutfağı var. Zeytinyağlılar, balık kültürü var. Ortadoğu mutfağı kültürü var. Ben 3. dönem başkanım, Unesco’ya müracatımız oldu. 2017 yılında Gastronomi Şehri unvanını da aldık. 26’ıncı gastronomi şehriyiz Unesco’nun…

Kırsal kalkınma projeleri önemli

Tarımın da bölge için çok önemli bir kültür olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “Hatay özellikle Antakya antik çağlardan beri ilk tarımın yapıldığı yerlerden biri… Mezopotamya’nın göğsü. Türkiye’de gerçek bir kırsal kalkınma projesini hayata geçirdik. Şu anda 9 bin aileye ulaştık. Hedefimiz yıl sonuna kadar 10 bin, önümüzdeki yıl 20 bin aileye ulaşmak… Bu ailelerle biz sözleşmeli tarım yapıyoruz. Yılda iki defa ürün yetiştirtip direkt biz alıyoruz. Tohumunu ve fidesini biz sağlıyoruz. Gübreyi de biz kendimiz üreterek, daha ucuz bir şekilde mineral gübreyi onlara veriyoruz. Amacımız kırsaldan kente göçü önlemek ve kırsaldaki toprakları da verimli, kullanabilir halde tutmak. Buradaki insanları da muhtaçlıktan çıkararak kendilerini geçindirecek bir aile yapısı oluşturmak”.

BigChefs Hatay’ı dünyaya taşıyacak

UNESCO Dünya Gastronomi Şehri Hatay’ın lezzetleri, BigChefs ile dünyaya açılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren illeri destekleme kararı alan BigChefs, medeniyetler beşiği Hatay’ın özgün lezzetlerini dünyaya tattıracak. Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirilen projede, 600’ün üzerinde Hatay lezzeti arasından seçilen tatlar, BigChefs yorumuyla 2022 ilkbahar-yaz menüsünde yer alacak. Projeyle hem gastronomi kültürümüzün bilinirliğinin artırılmasına hem de yerli üreticilere destek olunacak.

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, “Unesco dünya listesine giren bu şehrimize biz de değer katalım istedik. Antakya medeniyetler şehri olduğu için mutfağı çok değerli. Kazakistan Almati’de ikinci şubemizi açıyoruz. Tüm yurt dışındaki şubelerimizde, buradaki ürünleri, menüyü yurt dışına da açmak istiyoruz. Malzemelerin yurt dışına nasıl götürürüz bunun çalışmalarını yapıyoruz. El ele vererek bütün dünyada menülerimize koyacağız. Dünyada mutfağımızın elçisi olmak istiyoruz”.