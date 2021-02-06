Para politikaları

Zafer ÖZCİVAN - Ekonomist

Vatandaşların gelirlerini arttırmak, refah seviyelerini yükseltmek, ülkede huzur ve düzeni sağlamak, ihracat gelirlerini arttırmak, ithalatı minimuma düşürmek, ülkede yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturmak hükümetlerin temel görevlerinden bazılarıdır.

Yukarıda saydığımız ekonomik göstergelerin optimal olması ise ülkede uygulanan para politikası ile doğru orantılıdır. Para politikası ise T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ülkede faiz artışının baskılanmaya çalışılması sonucu döviz fiyatlarının tavan yaptığını hep birlikte izledik. 2020 Kasım ayının ilk yarısında Maliye ve Hazine Bakanı’nın ve Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ile birlikte kurlar aşağıya doğru inmeye başladı.

İktisat veya ekonomi bilimine göre bir ülkede faizler düşük olduğu dönemlerde tasarrufçuların dövize yönelmesi nedeniyle döviz kurları artış gösterebilir. Arz talep kanununa göre döviz talebi fazla olacağından da döviz fiyatları yükselebilir. Çünkü getirisi yüksek olacağı inancıyla insanlar döviz mevduatı hesaplarını yükseltmek arzusunda olurlar.

Tersini düşünecek olursak; faiz yükselince bu defa tasarruf sahipleri faiz getirisinin fazla olduğu gerçeği ile tasarruflarını faizde değerlendirmek isteyeceklerdir. Bu durumda döviz fiyatları talep azlığı nedeniyle düşme eğilimine girecektir. Ancak bu durumda faizlerin yüksekliği nedeniyle işletmelerin üretim girdilerinde kredi faizlerinden gelen bir yükselme söz konusu olacaktır. Sonuçta üretim maliyetleri artışı ülkedeki fiyat artışlarına neden olacak ve enflasyon yükselecektir.

Denge nasıl sağlanacak? İlk başta Merkez Bankası’nın döviz rezervi yeterli miktarda tutulmalıdır. Çünkü Merkez Bankası döviz kurları yükselişe geçtiği dönemlerde piyasaya döviz satarak kur artışlarının önüne geçebilir veya kurların düşmesine sebep olabilir. Merkez Bankası’nda yeterli seviyede döviz stoku olmazsa bu işlemi yapamayacağı dolayısıyla döviz kurlarının yükseleceği kesindir.

Öte yandan ülkeye döviz girdisi sağlamak, yeni yabancı yatırımcıların gelmesi, döviz girdilerini yükseltecektir. Ancak yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesi, ekonomiye duyulan güven esasına dayanır. Dolayısıyla ülke ekonomisi sağlam ve güven veren göstergelere haiz olmalıdır. Yabancı yatırımcıların gelmesinin bir diğer yönü de ülkede açılan fabrikaların kazançları üzerinden tahsil edilecek vergi, yatırımın sağlayacağı istihdam olarak da faydalı yönleri unutulmamalıdır.

Bir diğer konu da ülkede üretim işletmelerinin çoğalması, üretimin teşvik edilmesi de para politikasında önemlidir. Çünkü üretim olmadan ihracat, istihdam, vergi gelir ve ekonomik kalkınma hayal olur. Ayrıca uluslararası piyasalarda ülkemizin ürünlerinin pazarlanması, kalite yanında rekabet ortamının yaratılması, ülke prestiji vb. bakımından önemlidir.

İthalatın ihracatı karşılama oranı (İhracat/ithalat) en azından 1’den büyük olmalıdır. Yani başka bir deyişle ihracat, ithalattan daha yüksek rakamlarda gerçekleşmelidir. Burada açıklanmak istenen ülkeye gelen yabancı para, ülkeden çıkan yabancı paradan büyük olmalıdır. Aksi halde ithalat ihracattan daha çok olursa ülkeden döviz çıkışı olmuş demektir.

İzlenen para politikasının belirlenmesinde yukarıda bahsettiğim gibi, T.C. Merkez Bankası döviz rezervleri, ülkeye gelen yabancı yatırımcıların döviz katkısı önemlidir.

Ülkeye döviz gelmediği veya yabancı yatırımcıların gelmemesi veya ülkeden çıkması ise T.C. Merkez Bankası’nı zor duruma sokabilir. Bu durumda döviz kurları ve faizler kontrolden çıkabilir ve ülke enflasyonu yükselişe geçecektir.

Ekonomi yönetimi zorunlu hallerde yurtdışı kaynaklı kredi arayışına veya swap işlemlerine yönelecektir. Bu işlemler ise zaten zor durumda olan ekonomiye bir maliyet yükü daha getirecektir. Dolayısıyla ekonomik göstergeler iç acıcı olmaktan çıkacak ve birtakım temel mallara zam yapılması kaçınılmaz duruma gelecektir ve enflasyon iyice yükselecek, vatandaş fakirleşecektir. Ekonomi yönetimi diğer taraftan tasarruf tedbirleri uygulamak zorunda kalacaktır.

En son çare olarak Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmak hiç istenmese de zorunda kalınacaktır. Ancak IMF kredi verirken birtakım koşullar ileri sürecek ve sizi ekonomik bağımsızlığınızı elinizden alacaktır. Ülkede faiz artışlarından, ücret zamlarına, temel ürün fiyatlarına kadar her konuyu kontrol altına almak isteyecektir.

Günümüzde 2020 yılında salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak bizim durumumuza bakıldığında ise maalesef birtakım aksamalar olsa da salgını neredeyse kontrol altına aldık diyebiliriz. Sağlık Bakanlığının pandemi tablosunda azalan verileri her gün izliyoruz.

2021 ortalarında ise bence salgın bitecek ve ekonomimiz daha da düzlüğe çıkacaktır. Dolayısıyla biraz daha önlemlere uymak, sıkıntılara katlanmak durumundayız.