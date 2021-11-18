Para Politikası Kurulu faiz indirimini sürdürecek mi?

Merkez Bankası bir süredir daha farklı bir söylem ve daha gevşek bir para politikası duruşu sergiliyor. Her ne kadar yeni söylem riskli ve yeni duruş tehlikeli olsa da Merkez Bankası’nın tutarlılık açısından bugünkü toplantıda faiz indirimine devam etmesi gerekir. Ama bir de realite var. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ve TL’deki sert değer kaybının ışığında Merkez Bankası bugünkü toplantıda faizleri değiştirmeyebilir.

Geldiğimiz noktada birçok iktisatçı açısından enflasyon görünümü çok parlak değil, hatta hiç parlak değil. Son açıklanan tüketici fiyat artışları yüzde 19.89 ve üretici fiyat enflasyonu ise yüzde 46.31 gibi çok yüksek düzeyde seyrediyor. TL hızlı değer kaybediyor. Enerji ve emtia fiyatları artıyor. Dış faktörler aleyhte seyrederken tüketici fiyatları üzerinde kur ve üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürüyor.

Para Politikası Kurulu, tarihi 21 Ekim toplantısında “Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir” demişti. Kısacası, “Evet, enflasyon bazı nedenlerden dolayı artıyor ama bu nedenler geçicidir, dolayısıyla enflasyondaki artış da geçicidir” demişti.

Bir ay öncesine göre koşullarda çok fazla değişiklik olmadı. Dolayısıyla enflasyon hala Merkez Bankası’nın geçici olduğunu düşündüğü unsurlar nedeniyle artmaya devam ediyor. Tek değişen faktör TL’nin değeri ancak, Kurul, “Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir” diyerek TL değer kaybının cari dengeyi ve dolayısıyla fiyat istikrarını olumlu etkileyeceğini ima etmişti.

Dolayısıyla enflasyon görünümü beni ve birçok ekonomisti kaygılandıran bir hal almış olabilir ama daha geniş veri setine ulaşma imkânı olan Para Politikası Kurulu üyeleri öyle düşünmüyorlar. Endişeli ekonomistler tünele baktıklarında karşılarında hızla gelen treni görüyor olabilirler ama Merkez Bankası (ya da belki de Para Politikası Kurulu üyeleri demek daha doğru olur) yaklaşan treni değil tünelin ucundaki güneş ışığını görüyor.

Kaldı ki, Kurul güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini; parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını düşünüyordu.

Bu çerçevede geçen ay “para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri” değerlendirip iki puan faiz indirimi kararı alan Kurul açısından aradan geçen sürede, bakışlarını değiştirecek çok fazla değişiklik olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle iki puan olmasa da daha düşük bir oranda faiz indirimi ile iki aydır başlattığı süreci sürdürmelerinin tutarlılık açısından gerekli olduğunu sanıyorum.

Bu tutarlılık bizi nereye götürür derseniz, orası karışık. Merkez Bankası’nın yeni duruşunun Türkiye’yi yüksek enflasyon-yüksek kur döngüsüne soktuğu endişesini paylaşıyorum.