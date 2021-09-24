Para politikasında revizyon ve gevşeme dönemi

Merkez Bankası para politikasında revizyona gitti. Faizi 100 baz puan düşürerek %18’e çekti. Manşet enflasyonu ve sıkı para politikasını bir kenara bıraktı. Yeni gösterge değer çekirdek enflasyon oldu. TCMB bu adımı ile dolarizasyonun, döviz rallisinin önünü açtı.

YENİ DÖNEMİN 5 AKTÖRÜ

1-Çekirdek enflasyon, 2-Gevşek para politikası, 3-Yüksek dolarizasyon, 4-Yüksek enflasyon, 5-Fiyat istikrarsızlığı…

EKONOMİ KOKPİTİNE YERLEŞENLER

Bu karar, olası seçime slogan üretmekten başka işe yaramadı; "faizi indireceğiz dedik. İndirdik" Şu anda ekonomi uçağının kokpitinde 2 yeni pilot var 1- dolar, 2- euro… Enflasyon da uçağın kabin sorumlusu, hosteslerin başı…

AYNI HATALARIN TEKRARI

TCMB Başkanı Kavcıoğlu göreve geldiği Mart’tan bu yana sürekli Manşet Enflasyonun üzerinde faiz sözü vermesine rağmen manşet aşağı inmeyince odağını değiştirdi ve çekirdeğe bakarak faizi 100 puan indirdi. Şimdi Manşetin altında bir faiz var. Seyreyleyin artık dövizin tırmanışını…

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Bu faiz kararı kime yaramıştır?

Döviz alanlara…

2-TCMB Faiz kararında en fazla dikkati çeken nedir?

Para politikasının baştan sonra revizyona uğraması. Naci Ağbal’ın aldığı tüm faydalı tedbirlerin silinmesi, cari açık ve %5’lik sembolik hedef hariç tüm metnin, siyaset dilinde yazılması…

ZAM YAĞMURU BAŞLAYACAK

Faizde indirim sezonu çoktan bitmişti. Herkes mersine giderken Merkez, tersine gitti ve faizi indirdi. Döviz rallisi enflasyonu tırmandıracak, TÜİK’in marifeti de düşük çekirdek veya manşet enflasyon açıklamasına yetmeyecek.

Görünürde %19,25 düzeyindeki enflasyon ve 8,80 TL’lerde dolar var. Bu kış çok sert geçeceğe benzer… Zam yağmuruna hazırlanın. Fahiş fiyat yerine fiyat terörü söylemlerine hazırlanın. Elektrik, doğalgaz, gıda ve çekirdekte ne varsa… Endekslerden mal kaçırmak da yetmeyecek. Cumhurbaşkanı “abartacak bir sorun yok” dese de döviz abartacak, enflasyon abartacak. Çok ağır bir kış geliyor.