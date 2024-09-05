Param şimdi de 58 yıllık Nebim Neyir’i devralıyor  

Son 2 yılda 3 önemli satın almaya imza atan Param, listeye bir yenisini daha ekledi. 4’üncü şirketi Türkiye’de alan Param, temeli 1966’ya varan Türkiye'nin en büyük ERP ve mağazacılık yazılımları üreticisi Nebim Neyir’i devralmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce BD­DK’dan elektronik para lisansı alan Türk Elekt­ronik Para A.Ş’nin sahibi oldu­ğu Param, Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük eden markalarından biri oldu. 2022 yılında 5 milyon kulla­nıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL harcama tu­tarına erişen şirket, geçen yıl hedefini 23 milyar TL'ye çı­karmış, sahibi olduğu Param­POS'ta 37,4 milyar TL olarak gerçekleşen ciro hedefi ise 113 milyar TL olarak belirlemişti.

2022 yılında EBRD’den aldık­ları 217 milyon dolarlık yatı­rımla Türkiye’nin en değerli fintek şirketlerinden biri olan Param, son iki yıldır peş pe­şe hem Türkiye’de hem de Av­rupa’da yaptığı satın almalar­la öne çıktı. DÜNYA Gazete­si’nde sizlere duyurduğumuz bu haberler arasında dünya­nın çeşitli coğrafyalarındaki kurum ve kuruluşlara yazılım ihraç eden Univera’yı satın al­masıydı.

Geçen yıl nisan ayın­da 160’dan fazla kişiye istih­dam sağlayan ve Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracat­çısı şirketleri arasında yer alan Univera’yı bünyesine katan Param, ardından ağustos ayın­da ise Paycore ve bağlı ortak­lıklarını almak ve ilgili otorite nezdinde pay devirlerine iliş­kin onay süreci de dahil olmak üzere yasal süreçleri başlat­mak üzere anlaştığını açıkla­mıştı. Finansal teknoloji şir­keti Paycore, 400'den fazla ça­lışanı ile 250’den fazla banka, finansal kuruluş, telekom ope­ratörü ve uluslararası şirkete teknoloji alt yapısı ve finansal yazılım çözümleri sunuyor. Şirketin 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ettiğini Payco­re’u bünyesine katan Param’ın son durağı ise yine Ağustos 2023’te yurtdışı olmuştu.

Çekya’dan Twisto’yu bünyesine kattı

Param, Avrupa’nın en hız­lı büyüyen fintek şirketle­rinden biri olarak gösterilen Twisto’yu satın alarak, 2022 yılında Param UK markasıy­la İngiltere’de başlattığı yurt dışında büyüme stratejisin­de en önemli adımı eklemişti. “Şimdi Al, Sonra Öde” dijital kredi modelini Çekya’da ilk başlatan fintek olan Twisto, 2021 yılında Avustralya mer­kezli Zip tarafından 89 mil­yon dolara satın alınmış, Pa­ram da bu alımı Zip’ten yap­mıştı. Param’ın satın alma zincirine bir yeni halka daha eklendi. Param, İstanbul mer­kezli Nebim Neyir Bilgisa­yar’ı satın almak için görüş­melere başladı. Anlaşma sağ­lanırsa, Param, sektörünün en köklü şirketlerinden olan Nebim Neyir Bilgisayar’ın kontrolünü devralacak.

Temeli 1966’ya varıyor

Nebil’in kökü 1966’ya daya­nıyor. Türkiye’nin en önem­li yerli yazılım geliştirici şir­ketlerinden biri olan şirket, 1966 yılında Neyir Örme Sa­nayi’nin bilgi işlem merkezi olarak faaliyetlerine başladı. Daha sonra Neyir markası ve fabrikasını satıp bilgi işlemi­ni devam ettirmek için Ne­bim’i kuruldu. 1980’li yılların ilk döneminde dünyaca ünlü teknoloji şirketi ABD’li Texas Instruments'in Türkiye dist­ribütörlüğünü alarak dona­nım satmaya başlayan şirket, 1997 yılında ise Microsoft ile stratejik bir işbirliği yapma­ya başladı.

2000’li yılların başında ge­liştirilen Nebim Winner uy­gulaması, Türkiye’de pera­kende alanında en çok kulla­nılan uygulamalardan biri.

Türk perakende devleriyle çalışıyor

Nebil Nebim Bilgisayar’ın müşterileri arasında Orka Holding, Madame Coco, Dagi, Levi’s, Evkur, Kiğılı, Adil Işık, Altınyıldız, İpekyol, Koton gibi Türkiye’nin en önemli tekstil ve giyim markaları bulunuyor. Türkiye ve yurtdışında 65’ten fazla çözüm ortağı ile birlikte; 30’dan fazla ülkede, 20’den fazla dilde, hazır giyim, ayakkabı, çeyiz, halı, mobilya, kozmetik, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik sektörleri başta olmak 7 bin 500'ün üzerinde firmayla çalışıyor.