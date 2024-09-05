Param şimdi de 58 yıllık Nebim Neyir’i devralıyor
Son 2 yılda 3 önemli satın almaya imza atan Param, listeye bir yenisini daha ekledi. 4’üncü şirketi Türkiye’de alan Param, temeli 1966’ya varan Türkiye'nin en büyük ERP ve mağazacılık yazılımları üreticisi Nebim Neyir’i devralmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 10 yıl önce BDDK’dan elektronik para lisansı alan Türk Elektronik Para A.Ş’nin sahibi olduğu Param, Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük eden markalarından biri oldu. 2022 yılında 5 milyon kullanıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL harcama tutarına erişen şirket, geçen yıl hedefini 23 milyar TL'ye çıkarmış, sahibi olduğu ParamPOS'ta 37,4 milyar TL olarak gerçekleşen ciro hedefi ise 113 milyar TL olarak belirlemişti.
2022 yılında EBRD’den aldıkları 217 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en değerli fintek şirketlerinden biri olan Param, son iki yıldır peş peşe hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yaptığı satın almalarla öne çıktı. DÜNYA Gazetesi’nde sizlere duyurduğumuz bu haberler arasında dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kurum ve kuruluşlara yazılım ihraç eden Univera’yı satın almasıydı.
Geçen yıl nisan ayında 160’dan fazla kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı şirketleri arasında yer alan Univera’yı bünyesine katan Param, ardından ağustos ayında ise Paycore ve bağlı ortaklıklarını almak ve ilgili otorite nezdinde pay devirlerine ilişkin onay süreci de dahil olmak üzere yasal süreçleri başlatmak üzere anlaştığını açıklamıştı. Finansal teknoloji şirketi Paycore, 400'den fazla çalışanı ile 250’den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji alt yapısı ve finansal yazılım çözümleri sunuyor. Şirketin 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ettiğini Paycore’u bünyesine katan Param’ın son durağı ise yine Ağustos 2023’te yurtdışı olmuştu.
Çekya’dan Twisto’yu bünyesine kattı
Param, Avrupa’nın en hızlı büyüyen fintek şirketlerinden biri olarak gösterilen Twisto’yu satın alarak, 2022 yılında Param UK markasıyla İngiltere’de başlattığı yurt dışında büyüme stratejisinde en önemli adımı eklemişti. “Şimdi Al, Sonra Öde” dijital kredi modelini Çekya’da ilk başlatan fintek olan Twisto, 2021 yılında Avustralya merkezli Zip tarafından 89 milyon dolara satın alınmış, Param da bu alımı Zip’ten yapmıştı. Param’ın satın alma zincirine bir yeni halka daha eklendi. Param, İstanbul merkezli Nebim Neyir Bilgisayar’ı satın almak için görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa, Param, sektörünün en köklü şirketlerinden olan Nebim Neyir Bilgisayar’ın kontrolünü devralacak.
Temeli 1966’ya varıyor
Nebil’in kökü 1966’ya dayanıyor. Türkiye’nin en önemli yerli yazılım geliştirici şirketlerinden biri olan şirket, 1966 yılında Neyir Örme Sanayi’nin bilgi işlem merkezi olarak faaliyetlerine başladı. Daha sonra Neyir markası ve fabrikasını satıp bilgi işlemini devam ettirmek için Nebim’i kuruldu. 1980’li yılların ilk döneminde dünyaca ünlü teknoloji şirketi ABD’li Texas Instruments'in Türkiye distribütörlüğünü alarak donanım satmaya başlayan şirket, 1997 yılında ise Microsoft ile stratejik bir işbirliği yapmaya başladı.
2000’li yılların başında geliştirilen Nebim Winner uygulaması, Türkiye’de perakende alanında en çok kullanılan uygulamalardan biri.
Türk perakende devleriyle çalışıyor
Nebil Nebim Bilgisayar’ın müşterileri arasında Orka Holding, Madame Coco, Dagi, Levi’s, Evkur, Kiğılı, Adil Işık, Altınyıldız, İpekyol, Koton gibi Türkiye’nin en önemli tekstil ve giyim markaları bulunuyor. Türkiye ve yurtdışında 65’ten fazla çözüm ortağı ile birlikte; 30’dan fazla ülkede, 20’den fazla dilde, hazır giyim, ayakkabı, çeyiz, halı, mobilya, kozmetik, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik sektörleri başta olmak 7 bin 500'ün üzerinde firmayla çalışıyor.