Parametrik Sigorta: Hasarı değil, eşiği bekleyen sigorta

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Depremden uçuş iptaline, Karayip ka­sırgalarından şirketlerin afet sonrası likidite ihtiyacına ve afet bonolarına… Pa­rametrik sigorta, sigorta piyasasının son yıllardaki en yaratıcı ve çeşitlendirilebilir çözümlerinden biri.

Uçağınız iptal edildi. Tatiliniz aşırı hava ko­şulları nedeniyle yarıda kaldı. Açık hava konseri şiddetli yağış yüzünden yapılamadı. Ya da dep­rem oldu; binanız ayakta ama faaliyetiniz durdu. Ortada fiziksel hasar olmayabilir. Ama ekono­mik zarar var.

Geleneksel sigortada hasar ihbar edilir; eks­per inceleme yapar, zarar ve kapsam belirlenir, tazminat hesaplanır. Ek incelemeler ve mutaba­kat da sürece eklenebilir.

Parametrik sigorta ise fiziksel hasar şar­tı aramadan, belirlenen eşik gerçekleştiğinde ödeme yaparak geleneksel sigortayı tamamlı­yor. Hızı, sigorta boşluklarını tamamlaya­bilmesi ve farklı risklere uyarlanabilmesi de bu alana ilgiyi artırıyor.

Bir sayı parayı nasıl harekete geçiriyor?

Parametrik sigortanın kalbinde tetikleyici, eşik ve bağımsız veri var.

Depremde belirlenen noktadaki yer hareke­tinin belli seviyeyi aşması, 24 saatlik yağışın belirlenen miktara ulaşması veya uçuşun belli süreden fazla gecikmesi ödemeyi tetikleyebilir.

Neyin, nerede ve hangi seviyede gerçekleşe­ceği baştan tanımlanıyor. Ölçüm için sismoloji, meteoroloji, uydu veya uçuş verileri gibi bağım­sız kaynaklar kullanılıyor. Eşik aşıldığında kla­sik ekspertiz süreci yerine önceden kararlaştı­rılmış ölçüt belirleyici oluyor.

Parametrik sigorta bir mucize değil; veri, hesaplama bilimi ve modellemenin ürünü. Doğru eşiği belirlemek için risk ile ekonomik ka­yıp arasındaki ilişkinin modellenmesi gerekiyor. Deprem hangi şiddette, hangi lokasyonda ne ka­dar kayıp yaratabilir? Yağış ile üretim kaybı ara­sındaki ilişki nedir? Model güçlendikçe para­metrik tasarım da güçleniyor.

Ölçeği büyütelim

Kurumsal risklerde aynı mantık milyonlarca dolarlık finansmana dönüşebiliyor.

Bir deprem oluyor. Fabrikanız ayakta ama ça­lışanlar işe gelemiyor, yollar kapanıyor, tedarik­çiniz üretim yapamıyor. Sel tesisinize ulaşmı­yor ama sevkiyat duruyor. Aşırı sıcak üretimi düşürüyor, enerji maliyetini artırıyor.

Büyük bir olay sonrasında şirketin ilk ihtiyacı her zaman binasını yeniden yapmak değildir. Ma­aş, alternatif lojistik, geçici tesis veya yeni teda­rikçi için nakde ve zamana ihtiyaç vardır. Para­metrik çözümler burada hızlı likidite sağlayan ta­mamlayıcı bir finansman aracına dönüşebiliyor. Ölçeği büyüttüğümüzde ülkelerin afet finansma­nına geliyoruz. 2025›te Melissa Kasırgası Jama­ika’yı vurduğunda CCRIF’in parametrik koru­malarından 91,9 milyon dolar ödenirken, Dünya Bankası aracılığıyla çıkarılan 150 milyon dolarlık afet bonosunun tamamı tetiklendi. Bononun ya­tırımcılarının yüzde 66’sı ILS fonlarıydı.

ILS, büyük risklerde sigorta ve reasü­rans kapasitesinin ötesinde alternatif ser­mayeye erişim sağlarken parametrik ya­pılar, belirlenen eşikler üzerinden bu fi­nansmanın hızlı ve öngörülebilir biçimde devreye girmesini sağlayabiliyor.

Böylece konu hasarın sigortalanmasından çı­kıp, afet sonrası likiditenin finansmanına uzanıyor.

Türkiye’de de tanıdık bir mantık

TARSİM’de klasik hasar ve ekspertiz esaslı ürünlerin yanında verim ve eşik esaslı modeller de var. Köy Bazlı Verim Sigortası’nda gerçekle­şen verim eşik verimin altında kaldığında hasar ihbarı gerekmeksizin tazminat hakkı doğuyor.

Bu da geleceğin, geleneksel ve parametrik çö­zümlerin birbirini tamamladığı hibrit mo­dellerde olabileceğini gösteriyor.

Parametrik sigortadaki incelik ise baz ris­ki. Gerçek ekonomik zarar ile parametrik öde­me birebir örtüşmeyebilir. Zarar büyük olsa bile eşik aşılmadığında ödeme gerçekleşmeyebilir; tersi de olabilir. Bu yüzden yine aynı yere geli­yoruz: Doğru veri. Doğru model. Doğru eşik. Doğru sermaye.

Fiziksel hasar olmadan ortaya çıkan ekono­mik kayıplar büyüdükçe, veri ve modelleme si­gortacıların yaratıcılığına yeni alanlar açıyor. Risk değişiyor, sigorta da değişiyor. Para­metrik çözümler bunun en iyi örneklerin­den biri: Hasarı değil, eşiği bekliyor.