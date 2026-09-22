Parametrik Sigorta: Hasarı değil, eşiği bekleyen sigorta
Depremden uçuş iptaline, Karayip kasırgalarından şirketlerin afet sonrası likidite ihtiyacına ve afet bonolarına… Parametrik sigorta, sigorta piyasasının son yıllardaki en yaratıcı ve çeşitlendirilebilir çözümlerinden biri.
Uçağınız iptal edildi. Tatiliniz aşırı hava koşulları nedeniyle yarıda kaldı. Açık hava konseri şiddetli yağış yüzünden yapılamadı. Ya da deprem oldu; binanız ayakta ama faaliyetiniz durdu. Ortada fiziksel hasar olmayabilir. Ama ekonomik zarar var.
Geleneksel sigortada hasar ihbar edilir; eksper inceleme yapar, zarar ve kapsam belirlenir, tazminat hesaplanır. Ek incelemeler ve mutabakat da sürece eklenebilir.
Parametrik sigorta ise fiziksel hasar şartı aramadan, belirlenen eşik gerçekleştiğinde ödeme yaparak geleneksel sigortayı tamamlıyor. Hızı, sigorta boşluklarını tamamlayabilmesi ve farklı risklere uyarlanabilmesi de bu alana ilgiyi artırıyor.
Bir sayı parayı nasıl harekete geçiriyor?
Parametrik sigortanın kalbinde tetikleyici, eşik ve bağımsız veri var.
Depremde belirlenen noktadaki yer hareketinin belli seviyeyi aşması, 24 saatlik yağışın belirlenen miktara ulaşması veya uçuşun belli süreden fazla gecikmesi ödemeyi tetikleyebilir.
Neyin, nerede ve hangi seviyede gerçekleşeceği baştan tanımlanıyor. Ölçüm için sismoloji, meteoroloji, uydu veya uçuş verileri gibi bağımsız kaynaklar kullanılıyor. Eşik aşıldığında klasik ekspertiz süreci yerine önceden kararlaştırılmış ölçüt belirleyici oluyor.
Parametrik sigorta bir mucize değil; veri, hesaplama bilimi ve modellemenin ürünü. Doğru eşiği belirlemek için risk ile ekonomik kayıp arasındaki ilişkinin modellenmesi gerekiyor. Deprem hangi şiddette, hangi lokasyonda ne kadar kayıp yaratabilir? Yağış ile üretim kaybı arasındaki ilişki nedir? Model güçlendikçe parametrik tasarım da güçleniyor.
Ölçeği büyütelim
Kurumsal risklerde aynı mantık milyonlarca dolarlık finansmana dönüşebiliyor.
Bir deprem oluyor. Fabrikanız ayakta ama çalışanlar işe gelemiyor, yollar kapanıyor, tedarikçiniz üretim yapamıyor. Sel tesisinize ulaşmıyor ama sevkiyat duruyor. Aşırı sıcak üretimi düşürüyor, enerji maliyetini artırıyor.
Büyük bir olay sonrasında şirketin ilk ihtiyacı her zaman binasını yeniden yapmak değildir. Maaş, alternatif lojistik, geçici tesis veya yeni tedarikçi için nakde ve zamana ihtiyaç vardır. Parametrik çözümler burada hızlı likidite sağlayan tamamlayıcı bir finansman aracına dönüşebiliyor. Ölçeği büyüttüğümüzde ülkelerin afet finansmanına geliyoruz. 2025›te Melissa Kasırgası Jamaika’yı vurduğunda CCRIF’in parametrik korumalarından 91,9 milyon dolar ödenirken, Dünya Bankası aracılığıyla çıkarılan 150 milyon dolarlık afet bonosunun tamamı tetiklendi. Bononun yatırımcılarının yüzde 66’sı ILS fonlarıydı.
ILS, büyük risklerde sigorta ve reasürans kapasitesinin ötesinde alternatif sermayeye erişim sağlarken parametrik yapılar, belirlenen eşikler üzerinden bu finansmanın hızlı ve öngörülebilir biçimde devreye girmesini sağlayabiliyor.
Böylece konu hasarın sigortalanmasından çıkıp, afet sonrası likiditenin finansmanına uzanıyor.
Türkiye’de de tanıdık bir mantık
TARSİM’de klasik hasar ve ekspertiz esaslı ürünlerin yanında verim ve eşik esaslı modeller de var. Köy Bazlı Verim Sigortası’nda gerçekleşen verim eşik verimin altında kaldığında hasar ihbarı gerekmeksizin tazminat hakkı doğuyor.
Bu da geleceğin, geleneksel ve parametrik çözümlerin birbirini tamamladığı hibrit modellerde olabileceğini gösteriyor.
Parametrik sigortadaki incelik ise baz riski. Gerçek ekonomik zarar ile parametrik ödeme birebir örtüşmeyebilir. Zarar büyük olsa bile eşik aşılmadığında ödeme gerçekleşmeyebilir; tersi de olabilir. Bu yüzden yine aynı yere geliyoruz: Doğru veri. Doğru model. Doğru eşik. Doğru sermaye.
Fiziksel hasar olmadan ortaya çıkan ekonomik kayıplar büyüdükçe, veri ve modelleme sigortacıların yaratıcılığına yeni alanlar açıyor. Risk değişiyor, sigorta da değişiyor. Parametrik çözümler bunun en iyi örneklerinden biri: Hasarı değil, eşiği bekliyor.
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