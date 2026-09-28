Paranın geleceği kodlanıyor

Finansal sistemde dijital dönüşüm sürüyor. Blok zinciri artık yalnızca kripto varlıkla­rın işlem gördüğü bir teknoloji değil; banka­lar ticari mevduatlarını, merkez bankaları ise kendi paralarını bu altyapılarda kullanılabi­lir hale getiriyor. Stablecoin’ler de geleneksel bankacılığın para transferi ve ödeme altyapı­sına alternatif bir model olarak güç kazanıyor.

Bankalar parayı blok zincirine taşıyor

24 Eylül’de İngiltere’de Barclays, HSBC UK, Lloyds, Monzo, Nationwide, NatWest ve San­tander gibi bankaların yer aldığı Great British Tokenised Deposit girişiminde müşteri işlem­leri gerçekleştirildi. Ticari bankalardaki ster­lin, tokenize mevduat olarak blok zinciri altya­pısında hareket etti. Konut kredisi ve tüketici ödemelerinin test edilmesi, tokenizasyonun gerçek ekonomik hayata geçtiğini gösteriyor.

Tokenize mevduatların değeri, yeni bir özel para yaratmasından değil, mevcut banka para­sının blok zincirinde programlanabilir ve daha hızlı hareket edebilmesinden geliyor.

Bankalar blok zincirini yalnızca müşterile­rine sunacakları bir teknoloji değil, kendi pa­ralarının dolaşımında kullanabilecekleri yeni bir altyapı olarak görmeye başladı. 21 Eylül’de Avrupa Merkez Bankası’nın Pontes projesini devreye alması, merkez bankası parasının di­jital finansal piyasalardaki rolünü güçlendi­ren önemli bir adım oldu. Pontes, tokenize fi­nansal varlıkların toptan işlemlerinde takasın merkez bankası parasıyla yapılabilmesini sağ­lıyor. Bu gelişmeler, farklı dijital para modelle­rinin yeni finansal sistemde nasıl bir arada ça­lışacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

Stablecoin ve mevduat rekabeti

ABD’de tartışmanın merkezinde stableco­in’lerin bankacılık sistemiyle ilişkisi var. Tem­muz 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoin’lerin ihraç edilen her birim için rezerv bulundurmasını öngörüyor. Bu rezervlerin nakit, banka mevduatları ve kı­sa vadeli ABD Hazine tahvilleri gibi likit var­lıklardan oluşabilmesi, stablecoin piyasasını ABD finansal sistemi ve kamu borçlanma piya­sasıyla ilişkilendiriyor.

24 Eylül’de FED’in bankaların stablecoin fa­aliyetlerine ilişkin yayımladığı düzenleme tek­lifi de bu alanın kurumsallaşmasında yeni bir adım oldu. Önerilen çerçeve, rezervlerin yö­netimi, sermaye ve risk kontrolleri ile gözetim kurallarını ele alıyor. Stablecoin’lerde asıl tar­tışma hangi koşullarla ve kimler tarafından ih­raç edilecekleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bir di­ğer kritik başlık, stablecoin sahiplerine getiri sağlanıp sağlanamayacağı. Faiz veya benzeri ödüller sunan stablecoin’ler banka mevduatla­rıyla doğrudan rekabet edebilir. CLARITY Act kapsamında bu konu, bankaların mevduat ta­banını ve dolayısıyla kredi verme kapasitesi­ni etkileyebileceği için tartışma konusu oldu. Çünkü bankalar, topladıkları mevduatları kre­diye dönüştürerek ekonomiye finansman sağ­lıyor. Stablecoin rezervleri büyük ölçüde kısa vadeli ve likit varlıklarda tutuluyor. Paranın bankacılık sisteminde krediye dönüşmesi ile dijital varlık ekosisteminde rezerv olarak kal­ması arasında yeni bir tercih alanı doğabilir. Bu nedenle stablecoin piyasasını bankaların mevduat ve kredi mekanizması ile hazine piya­sası açısından da okumak gerekiyor.

Türkiye’de programlanabilir finans

Bu küresel dönüşüm Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Dijital Türk Li­rası Projesi, fiziksel paranın dijital karşılığını oluşturmanın ötesine geçiyor.

TCMB’nin üçüncü aşamaya taşıdığı projede bankalarla birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da yer alması, ekosistemin yal­nızca merkez bankasıyla sınırlı kalmayacağı­nı gösteriyor. Dijital Türk Lirası’nın gelişimi, Türkiye’de finansal altyapının daha program­lanabilir bir hale gelmesini sağlayabilir.

Farklı modellerin aynı anda geliştiği bir dö­nemden geçiyoruz. Ancak dönüşüm, paranın dijitalleşmesiyle sınırlı değil; finansal işlem­lerin nasıl tasarlanıp yürütüldüğünü de değiş­tiriyor. İşlemlerin arkasındaki mantık giderek kodlanabilir hale geliyor.

Bu değişimin etkisi, finansal işlemlerin fark­lı aşamalarında somutlaşıyor: Ödemeler belirli koşullara bağlanabiliyor; menkul kıymet ve pa­ra aynı anda takas edilebiliyor; teminat ve öde­me akışları birbirine bağlanabiliyor. Böylece bu yapılar, önceden belirlenmiş kurallara gö­re otomatik çalışabilen sistemlere dönüşüyor.

Sonuçta para, dijital ortamda hareket eden bir varlık olmaktan çıkıp işlemleri belirli ko­şullarda otomatik gerçekleştirebilen ve finan­sal varlıklarla aynı altyapıda işlem görebilen bir yapıya dönüşebilir.

Finansın geleceğini, yeni altyapılar arasın­daki rekabet belirleyecek.