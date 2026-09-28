Paranın geleceği kodlanıyor
Finansal sistemde dijital dönüşüm sürüyor. Blok zinciri artık yalnızca kripto varlıkların işlem gördüğü bir teknoloji değil; bankalar ticari mevduatlarını, merkez bankaları ise kendi paralarını bu altyapılarda kullanılabilir hale getiriyor. Stablecoin’ler de geleneksel bankacılığın para transferi ve ödeme altyapısına alternatif bir model olarak güç kazanıyor.
Bankalar parayı blok zincirine taşıyor
24 Eylül’de İngiltere’de Barclays, HSBC UK, Lloyds, Monzo, Nationwide, NatWest ve Santander gibi bankaların yer aldığı Great British Tokenised Deposit girişiminde müşteri işlemleri gerçekleştirildi. Ticari bankalardaki sterlin, tokenize mevduat olarak blok zinciri altyapısında hareket etti. Konut kredisi ve tüketici ödemelerinin test edilmesi, tokenizasyonun gerçek ekonomik hayata geçtiğini gösteriyor.
Tokenize mevduatların değeri, yeni bir özel para yaratmasından değil, mevcut banka parasının blok zincirinde programlanabilir ve daha hızlı hareket edebilmesinden geliyor.
Bankalar blok zincirini yalnızca müşterilerine sunacakları bir teknoloji değil, kendi paralarının dolaşımında kullanabilecekleri yeni bir altyapı olarak görmeye başladı. 21 Eylül’de Avrupa Merkez Bankası’nın Pontes projesini devreye alması, merkez bankası parasının dijital finansal piyasalardaki rolünü güçlendiren önemli bir adım oldu. Pontes, tokenize finansal varlıkların toptan işlemlerinde takasın merkez bankası parasıyla yapılabilmesini sağlıyor. Bu gelişmeler, farklı dijital para modellerinin yeni finansal sistemde nasıl bir arada çalışacağı sorusunu da gündeme getiriyor.
Stablecoin ve mevduat rekabeti
ABD’de tartışmanın merkezinde stablecoin’lerin bankacılık sistemiyle ilişkisi var. Temmuz 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoin’lerin ihraç edilen her birim için rezerv bulundurmasını öngörüyor. Bu rezervlerin nakit, banka mevduatları ve kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri gibi likit varlıklardan oluşabilmesi, stablecoin piyasasını ABD finansal sistemi ve kamu borçlanma piyasasıyla ilişkilendiriyor.
24 Eylül’de FED’in bankaların stablecoin faaliyetlerine ilişkin yayımladığı düzenleme teklifi de bu alanın kurumsallaşmasında yeni bir adım oldu. Önerilen çerçeve, rezervlerin yönetimi, sermaye ve risk kontrolleri ile gözetim kurallarını ele alıyor. Stablecoin’lerde asıl tartışma hangi koşullarla ve kimler tarafından ihraç edilecekleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bir diğer kritik başlık, stablecoin sahiplerine getiri sağlanıp sağlanamayacağı. Faiz veya benzeri ödüller sunan stablecoin’ler banka mevduatlarıyla doğrudan rekabet edebilir. CLARITY Act kapsamında bu konu, bankaların mevduat tabanını ve dolayısıyla kredi verme kapasitesini etkileyebileceği için tartışma konusu oldu. Çünkü bankalar, topladıkları mevduatları krediye dönüştürerek ekonomiye finansman sağlıyor. Stablecoin rezervleri büyük ölçüde kısa vadeli ve likit varlıklarda tutuluyor. Paranın bankacılık sisteminde krediye dönüşmesi ile dijital varlık ekosisteminde rezerv olarak kalması arasında yeni bir tercih alanı doğabilir. Bu nedenle stablecoin piyasasını bankaların mevduat ve kredi mekanizması ile hazine piyasası açısından da okumak gerekiyor.
Türkiye’de programlanabilir finans
Bu küresel dönüşüm Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Dijital Türk Lirası Projesi, fiziksel paranın dijital karşılığını oluşturmanın ötesine geçiyor.
TCMB’nin üçüncü aşamaya taşıdığı projede bankalarla birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da yer alması, ekosistemin yalnızca merkez bankasıyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Dijital Türk Lirası’nın gelişimi, Türkiye’de finansal altyapının daha programlanabilir bir hale gelmesini sağlayabilir.
Farklı modellerin aynı anda geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak dönüşüm, paranın dijitalleşmesiyle sınırlı değil; finansal işlemlerin nasıl tasarlanıp yürütüldüğünü de değiştiriyor. İşlemlerin arkasındaki mantık giderek kodlanabilir hale geliyor.
Bu değişimin etkisi, finansal işlemlerin farklı aşamalarında somutlaşıyor: Ödemeler belirli koşullara bağlanabiliyor; menkul kıymet ve para aynı anda takas edilebiliyor; teminat ve ödeme akışları birbirine bağlanabiliyor. Böylece bu yapılar, önceden belirlenmiş kurallara göre otomatik çalışabilen sistemlere dönüşüyor.
Sonuçta para, dijital ortamda hareket eden bir varlık olmaktan çıkıp işlemleri belirli koşullarda otomatik gerçekleştirebilen ve finansal varlıklarla aynı altyapıda işlem görebilen bir yapıya dönüşebilir.
Finansın geleceğini, yeni altyapılar arasındaki rekabet belirleyecek.
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