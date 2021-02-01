Paranın karanlık odaları

Aydın ÖNCEL - EKONOMİST

Her işte olduğu gibi finans piyasalarının da evrensel ilkeleri vardır. Değişik coğrafyalarda, çeşitli pazarlarda bazı farklı uygulamalar olsa bile genel ilkeler çerçevesi dışına çıkılmaz. Bu konudaki duyarlılık, modern kapitalizm tarihinde yaşanan bunalımların, evrensel ilkelerden sapmaların etkisinden kaynaklandığının anlaşılmasından dolayı oluşmuştur.

Küreselleşme tuhaflığıyla, az gelişmiş ekonomilerin, gelişmiş ekonomilerle girmek zorunda kaldığı haksız rekabet ortamı, bu ülkelerde onarılması güç çöküşleri hazırlamıştır. Az gelişmiş ülke ekonomileri, özellikle finans alanında bankacılık, hisse senedi, tahvil-bono ve emtia piyasalarında hükümetler tarafından geliştirilen kötü politikalar nedeniyle büyük zararlara uğratılmıştır. Güney Amerika ülkelerinde sıkça karşılaştığımız bu tip bunalımların bir benzeriyle, batan bankalar aracılığıyla yakın tarihimizde bizler de tanışmıştık!

Başarının temel öğesi

Para yönetimi, sadece iş insanlarının değil ülkelerin de başarısının temel öğelerinden biridir. Bu

nedenle finansal piyasalar, birikimlerin ve yatırımların verimli kullanılması için bir takım araçlar geliştirmiştir. Bu araçlar geliştirilirken, evrensel ilkeler dışında ülkelerin yapısal, kültürel özelliklerine göre uygun hareket edilebilir. Finansal araçlarda çeşitli farklılıklar anlaşılır olmasına rağmen burada ana koşul; haksız rekabet yaşanmayan, sadece pazar odaklı değil zincirin tüm halkalarını kapsayacak güvenli ortamlar yaratılmasıdır. Gerekli alt yapı ve güvenli ortamların sağlanması halinde bu araçlara, piyasalara ilgi artacak, para akışı hızlanacaktır. Aksi halde piyasaya giren sıcak para, hedeflediği kârı elde ettikten sonra aynı hızla çıkarak ciddi oynaklıklar yaratmaya devam edecektir...

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı

Az gelişmiş ekonomiler, yatırımlarının önemli bir kısmını yabancı kaynakları kullanarak gerçekleştirirler. Ancak, bu tip yatırımlar öz kaynak kullanımına oranla önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle merkez bankalarının faiz politikalarında ve döviz kuru hareketlerinde yaşanan oynaklıklar reel ekonomilerde büyük dalgalanmalar yaratmaktadır. Buhranlar ülkelerin güvenirliliğini sarsarak, yabancı sermayenin ilgisini azaltmaktadır.

Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği yıllarda, dış kaynaklardan önemli miktarda yararlandığını görmekteyiz. Fakat bu nedenle, kısa zaman aralıklarıyla yaşanan ekonomik bunalımların, yaşamımızın çok alışıldık bir parçası haline geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, tercih ettiği ve uygulamakta olduğu ekonomik model nedeniyle sürekli dış finansmana ihtiyaç duyar hale getirilmiştir. Aynı Türkiye, bu kaynaklara açılan yollara adeta çakıl taşı dökerek cazibesini yitirmeye başlamış, ülkeden yabancı sermaye çıkışına gerekçeler yaratmıştır!

Riskli piyasalar

Yatırıma dönük yeterli yabancı sermayeyi çekmeyi bir türlü başaramayan Türkiye, ne yazık ki sıcak para olarak nitelendirdiğimiz sermayenin belli dönemlerde hisse senedi, tahvil-bono ve emtia piyasalarına giriş-çıkış yapmasıyla yetinmek zorunda kalmaktadır. Fakat bu piyasalar, sermayeyi getiren için de çağıran için de önemli riskler taşımaktadır!

Geçen hafta tüm dünyanın gözü ABD piyasalarındaki dalgalanmalara odaklanmıştı. ABD borsasında yer alan bazı hisse senetlerinin manipüle edilerek anormal yükselişler göstermesi karşısında zarara uğratılan bireysel yatırımcılar, Game Stop hisse senedinin 19 USD olan fiyatının bir ay içinde 470 ABD Doları gibi bir fiyata yükselmesi karşısında sosyal medya aracılığıyla örgütlenerek adeta kurumsal yatırımcılara savaş açtı. Bu kitlesel sosyal medya hareketi sonucunda oynaklık yaratan hisselerin işlemleri derhal durduruldu. Bireysel, küçük yatırımcı bir anlamda hemen korumaya alındı…

Bizim piyasalarımızda da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-Borsa İstanbul’un (BİST) son dönem yükselişi incelediğinde, bu tip hisse senetlerinin varlığına, yaşanan anormal fiyat artışlarını tespit ederek rahatlıkla tanıklık edebilirsiniz. Bununla da yetinmeyip, dünyanın gelişmiş hiçbir sermaye piyasasında karşılaşamayacağınız bazılarının disket, bazılarının denge, bazılarının eşleştirme fakat piyasanın tecrübeli isimlerinin karanlık oda olarak adlandırdığı açılış ve kapanış seanslarını göreceksiniz.

Piyasanın küçük yatırımcılarının hala, normal pazar şartlarında alım-satım işlemleri tamamlanan hisse senetlerinin, adı geçen bu seanslarda -/+ yüzde 3 oranında fiyatlarının değiştirilmesinin anlamını aramasına eşlik edeceksiniz. Ayrıca bu piyasalarda yer alan kişi ve kurumların yaşananlara seyirci kalmasına şaşıracaksınız!..

Sonuç

Türkiye yatırıma dönük sermayeyi bulamadığı için yıllardır çağırdığı sıcak parayı elinde tutamadığı gibi kendi ülkesinin de küçük yatırımcısına zarar ettirerek, finans piyasalarından kaçırmaktadır. Bu araçların yer aldığı piyasalarda yeterli alt yapı ve güvenilir ortamların sağlanamamasından dolayı BİST yabancı takas oranı 2007 yılında yüzde 72,63’ten bugün itibarıyla 47,53’e gerilemiştir. Bu dramatik bir yabancı çıkışını işaret etmektedir. Dövize bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, elimizde kalan sınırlı yabancı sermayeyi de kaçırmadan, para piyasalarında uluslararası standartlar bir an önce oluşturulmalı, evrensel ilkeler hayata geçirilmelidir. İstanbul’u çok katlı plazalarla dünyanın finans merkezi haline getiremeyeceğimiz artık anlaşılmalıdır!