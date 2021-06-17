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Paranın musluğu diplomasi trafiğine takılı

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Zorlu salgın süreci aşı ile evrilirken kürede yeniden diplomasi trafiği başladı. Mevcut ilişkiler ve iş birlikleri gözden geçiriliyor, önümüzdeki 30 yılın çatısını oluşturacak adımlar atılıyor. Peki, bu süreç Türkiye açısından ne anlam taşıyor ve hangi yetkinliklerle öne çıkabileceğiz?

Türkiye’nin seçim öncesi hikâyesi

Türkiye’nin olağan genel seçimleri 25 Haziran 2023’te yapılacak. Ancak erken seçim gündemi de var. İktidar için sorun, bu enflasyon, faiz, döviz ve borç yüküyle seçime nasıl gidilecek? Ekonominin sıcak paraya, sıcak paranın da diplomasiye ihtiyacı var.

NATO zirvesinden sıcak para umudu çıktı mı?

NATO Zirvesi, Biden-Erdoğan görüşme sonrası Financial Times’in manşetine yansıyan fotoğraf, Batı’nın bakışını da ortaya koyar nitelikte… ABD’nin F-35, Ermeni tasarısı, CAATSA yaptırımları karşısında bizim de elimizde S-400 hamlesi var.

Fakat ne 1 milyar 125 milyon $’ı ödenmiş 8 adet F35’leri alabiliyor ne de 2,5 milyar $ ödediğimiz S-400’leri kullanabiliyoruz. S 400 kozumuz var fakat kullanamıyoruz. Halkbank davası masada ve sıcak para umudumuz kırmızı çizgide tutuluyor.

2 SORU 2 CEVAP

-NATO zirvesinden ne çıktı?

-Ordumuza Afganistan ev ödevi çıktı.

-TCMB faiz artırır mı?

-Asla artırmayacak.

Sıcak para akışını sağlayacak 5 gelişme

1-Diplomaside çeviklik

2-Merkez Bankası üzerinden siyasete son verilmesi

3-Şeffaflık ve sahici hukuk reformu

4-CDS risklerini düşürmek

5-Enflasyonla etkin mücadele

 

PARASIZ NE KÖY OLUR NE KASABA

Bize para gerekiyor, hem de Merkez’in rezervleri dolarcasına dolar gerekiyor. Sıcak para akışını sağlayacak musluklar kurumuş durumda. Turistle döviz girişi yok, işçi dövizi yok, yabancı sıcak para akışı yok, bizim paramızın da yarısından fazlası dövizde. Merkez Bankamız, döviz açığını tamamlama telaşında.

Parasız ne köy olur ne kasaba. Para da sağlam zemin istiyor. Sığınacak güvenli liman istiyor. Park ettiği yerde nefes almak istiyor. Türkiye parayı daha yüksek maliyetle bulmak zorunda kalıyor.

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