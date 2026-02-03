Paranın “ne yöne gitsek” kararsızlığı

Finansal piyasalara kimi zaman büyüme hi­kayeleri, kimi zaman da belirsizlikler ha­kim olur. Ne yazık ki içinden geçtiğimiz süreç­te, belirsizliklerin ağır bastığı bir döneme ta­nıklık ediyoruz. Dünyanın genelini etkileyen jeopolitik gerilim ve ekonomi üzerinde yarat­tığı risk, para politikalarında netliğin kaybol­masına yol açtı. Kripto varlıklar da bu süreçte yatırımcının kendini koruma güdüsü ile finans piyasalarından payına düşeni aldı.

Artan oynaklık ve ETF hareketleri

Geride bıraktığımız hafta, kripto para piya­sasında oynaklığın belirgin şekilde arttığı bir tabloya sahne oldu. Sert söylemler, yatırım­cıların riskten kaçınma refleksini güçlendir­di. Kripto para piyasasının değeri 2,72 trilyon dolara kadar gerilerken, Bitcoin 80 bin dolara yaklaşarak son iki ayın en düşük seviyelerini test etti. Fiyatlardaki geri çekilme, kripto pi­yasasının yapısal zayıflığından ziyade, belir­sizlik dönemlerinde ortaya çıkan doğal bir ye­niden fiyatlama süreci olarak okunabilir.

Kurumsal yatırımcı davranışını yansıtan göstergelerden biri olan ETF verileri, haf­tanın genel tonunu ortaya koydu. Bitcoin spot ETF’lerinden hafta boyunca toplamda 1 milyar doların üzerinde net çıkış oldu. 29 Ocak’ta kaydedilen yaklaşık 818 milyon do­larlık çıkış, riskten kaçış eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Ethereum ETF’lerinde ise daha sınırlı ancak benzer bir tablo izlendi. Hafta genelinde 150 milyon doların üzerinde net çıkış kaydedilir­ken, bazı günlerde görülen sınırlı girişler, ku­rumsal ilginin tamamen kaybolmadığını orta­ya koydu. Kurumsal sermaye bu dönemde yön arayışını sürdürürken, risk yönetimini önce­liklendiren bir pozisyon almaya devam ediyor.

Güvenli liman arayışı

Yeni yılın ilk gününe 4.320 dolardan baş­layan ons altın fiyatı, FED kararı sonrasında 5.600 dolara kadar yükselirken, zirvenin ar­dından 4.800 dolar seviyelerine kadar geri çe­kildi. Kripto para piyasaları likidite derinliği ve oynaklık üzerinden eleştirilirken, yaklaşık 30 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sa­hip küresel altın piyasasında kısa sürede %15’i aşan bir geri çekilme yaşanması, piyasa derin­liği ve risk algısına ilişkin yerleşik varsayımları yeniden gündeme taşıdı.

Dünya Altın Konseyi’nin Altın Talep Trendleri raporuna göre, küresel ölçekte mer­kez bankalarının altın alımları sürüyor ve bu talep yapısal bir zemine oturuyor. Merkez bankalarının üst üste üçüncü yıldır yüksek seviyelerde sürdürdüğü altın alımları; artan jeopolitik riskler, küresel parasal sıkılaşma döngüsündeki belirsizlikler ve rezerv çeşit­lendirme ihtiyacı ile destekleniyor. Aynı ra­porda, altın ETF’lerine olan talebin dönemsel dalgalanmalara rağmen yeniden güçlenmeye başladığına da dikkat çekiliyor.

Gümüş tarafında ise yükseliş ve geri çekilme daha sert gerçekleşti. Ons gümüş, 120 dolar eşi­ğine yaklaşarak rekor kırdıktan sonra cuma ge­cesi 24 saatte yaklaşık %29’a yakın düşüşle 83 dolara kadar geriledi.

Doları yoyo gibi oynatmak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın doların de­ğerine ilişkin yaptığı açıklamalar piyasalarda­ki hassasiyeti arttıran bir diğer önemli başlık oldu. Rezerv para niteliğindeki doların, siyasi söylemlerle yoyo gibi “yukarı ya da aşağı yön­lü oynatılabileceği” yönündeki ifadeler, küre­sel parasal sistemde güven kavramının yeniden tartışılmasına neden oldu. Doların son dönem­de zayıflayan seyrinin de etkisiyle, yatırımcılar uzun vadeli parasal istikrarı sorgularken, alter­natif varlıklara yönelim güç kazandı.

FED’in bekle-gör duruşu

ABD Merkez Bankası’nın politika faizini %3,50–%3,75 aralığında sabit tutması, piyasala­ra net bir yön sinyali vermekten uzak kaldı. Enf­lasyonun %2,70 ile halen hedef seviyelerin üze­rinde seyretmesi ve istihdam cephesindeki ya­vaşlama sinyalleri, para politikasında temkinli duruşun süreceğine işaret ediyor. Bu belirsizlik ortamı, kripto piyasasında hafta boyunca gözle­nen sert fiyat hareketlerinin arka planındaki te­mel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Genel değerlendirme

Bugün kripto piyasası kısa vadeli fiyat tar­tışmalarından çok daha fazlasını ifade ediyor. Yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güven, istikrar ve uzun vadeli değer arayışının bir yansıması. Sermaye, kripto varlıklar ile de­ğerli madenler arasında gidip gelirken aslında aynı sorunun yanıtını arıyor: Belirsizlik dö­nemlerinde hangi varlıklar daha kalıcı bir du­ruş sergileyebilir? Kripto ekosistemi, bu so­runun cevabını zaman içinde, olgunlaşarak ve kurumsallaşarak verebilir.