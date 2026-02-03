Paranın “ne yöne gitsek” kararsızlığı
Finansal piyasalara kimi zaman büyüme hikayeleri, kimi zaman da belirsizlikler hakim olur. Ne yazık ki içinden geçtiğimiz süreçte, belirsizliklerin ağır bastığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Dünyanın genelini etkileyen jeopolitik gerilim ve ekonomi üzerinde yarattığı risk, para politikalarında netliğin kaybolmasına yol açtı. Kripto varlıklar da bu süreçte yatırımcının kendini koruma güdüsü ile finans piyasalarından payına düşeni aldı.
Artan oynaklık ve ETF hareketleri
Geride bıraktığımız hafta, kripto para piyasasında oynaklığın belirgin şekilde arttığı bir tabloya sahne oldu. Sert söylemler, yatırımcıların riskten kaçınma refleksini güçlendirdi. Kripto para piyasasının değeri 2,72 trilyon dolara kadar gerilerken, Bitcoin 80 bin dolara yaklaşarak son iki ayın en düşük seviyelerini test etti. Fiyatlardaki geri çekilme, kripto piyasasının yapısal zayıflığından ziyade, belirsizlik dönemlerinde ortaya çıkan doğal bir yeniden fiyatlama süreci olarak okunabilir.
Kurumsal yatırımcı davranışını yansıtan göstergelerden biri olan ETF verileri, haftanın genel tonunu ortaya koydu. Bitcoin spot ETF’lerinden hafta boyunca toplamda 1 milyar doların üzerinde net çıkış oldu. 29 Ocak’ta kaydedilen yaklaşık 818 milyon dolarlık çıkış, riskten kaçış eğiliminin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
Ethereum ETF’lerinde ise daha sınırlı ancak benzer bir tablo izlendi. Hafta genelinde 150 milyon doların üzerinde net çıkış kaydedilirken, bazı günlerde görülen sınırlı girişler, kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu. Kurumsal sermaye bu dönemde yön arayışını sürdürürken, risk yönetimini önceliklendiren bir pozisyon almaya devam ediyor.
Güvenli liman arayışı
Yeni yılın ilk gününe 4.320 dolardan başlayan ons altın fiyatı, FED kararı sonrasında 5.600 dolara kadar yükselirken, zirvenin ardından 4.800 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Kripto para piyasaları likidite derinliği ve oynaklık üzerinden eleştirilirken, yaklaşık 30 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip küresel altın piyasasında kısa sürede %15’i aşan bir geri çekilme yaşanması, piyasa derinliği ve risk algısına ilişkin yerleşik varsayımları yeniden gündeme taşıdı.
Dünya Altın Konseyi’nin Altın Talep Trendleri raporuna göre, küresel ölçekte merkez bankalarının altın alımları sürüyor ve bu talep yapısal bir zemine oturuyor. Merkez bankalarının üst üste üçüncü yıldır yüksek seviyelerde sürdürdüğü altın alımları; artan jeopolitik riskler, küresel parasal sıkılaşma döngüsündeki belirsizlikler ve rezerv çeşitlendirme ihtiyacı ile destekleniyor. Aynı raporda, altın ETF’lerine olan talebin dönemsel dalgalanmalara rağmen yeniden güçlenmeye başladığına da dikkat çekiliyor.
Gümüş tarafında ise yükseliş ve geri çekilme daha sert gerçekleşti. Ons gümüş, 120 dolar eşiğine yaklaşarak rekor kırdıktan sonra cuma gecesi 24 saatte yaklaşık %29’a yakın düşüşle 83 dolara kadar geriledi.
Doları yoyo gibi oynatmak!
ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değerine ilişkin yaptığı açıklamalar piyasalardaki hassasiyeti arttıran bir diğer önemli başlık oldu. Rezerv para niteliğindeki doların, siyasi söylemlerle yoyo gibi “yukarı ya da aşağı yönlü oynatılabileceği” yönündeki ifadeler, küresel parasal sistemde güven kavramının yeniden tartışılmasına neden oldu. Doların son dönemde zayıflayan seyrinin de etkisiyle, yatırımcılar uzun vadeli parasal istikrarı sorgularken, alternatif varlıklara yönelim güç kazandı.
FED’in bekle-gör duruşu
ABD Merkez Bankası’nın politika faizini %3,50–%3,75 aralığında sabit tutması, piyasalara net bir yön sinyali vermekten uzak kaldı. Enflasyonun %2,70 ile halen hedef seviyelerin üzerinde seyretmesi ve istihdam cephesindeki yavaşlama sinyalleri, para politikasında temkinli duruşun süreceğine işaret ediyor. Bu belirsizlik ortamı, kripto piyasasında hafta boyunca gözlenen sert fiyat hareketlerinin arka planındaki temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Genel değerlendirme
Bugün kripto piyasası kısa vadeli fiyat tartışmalarından çok daha fazlasını ifade ediyor. Yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güven, istikrar ve uzun vadeli değer arayışının bir yansıması. Sermaye, kripto varlıklar ile değerli madenler arasında gidip gelirken aslında aynı sorunun yanıtını arıyor: Belirsizlik dönemlerinde hangi varlıklar daha kalıcı bir duruş sergileyebilir? Kripto ekosistemi, bu sorunun cevabını zaman içinde, olgunlaşarak ve kurumsallaşarak verebilir.
|Borsa
|13.620,95
|-1,57 %
|Dolar
|43,4554
|-0,04 %
|Euro
|51,2743
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1791
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.528,46
|0,38 %
|Altın (ONS)
|4.659,61
|0,14 %
|Brent
|66,3400
|0,11 %