Paranın rotasını bu ay üç ‘merkez’ belirleyecek

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Eylül ayına girdik. Piyasalar için artık yaz rehaveti sona eriyor.

Önümüzdeki birkaç hafta, yılın son çeyreğinde hangi varlığın öne çıkacağını, hangi para biriminin güçleneceğini ve ge­lişen ülke piyasalarına para girişinin hız­lanıp hızlanmayacağını belirleyecek.

Çünkü eylül ayında üç önemli merkez bankasının kararları peş peşe gelecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Tür­kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB) 10 Eylül’de, ABD Merkez Bankası (Fed) ise 16 Eylül’de kararını açıklayacak. Dolayısıyla küresel piyasalarda fiyatla­manın birkaç haftalık değil, yılın son çey­reğinin tamamını şekillendirecek bir dö­neme girmesi söz konusu.

Avrupa’da sıkılaşma fiyatlanıyor

Burada ilk dikkat çeken ayrışma ECB tarafında. Euro Bölgesi’nde ağustos enf­lasyonunun yüzde 3.3’e yükselmesi, EC­B’nin yüzde 2’lik hedefinden uzaklaşıl­ması anlamına geliyor.

Üstelik artışın temelinde enerji fiyatla­rı var.

Bu nedenle piyasa, ECB’nin 10 Eylül toplantısında mevduat faizini 25 baz pu­an artırarak yüzde 2.50’ye taşıma ihtima­lini güçlü biçimde fiyatlıyor. Ancak ECB açısından asıl kritik konu 25 baz puanlık artışın kendisi olmayacak.

Piyasa açısından asıl önemli olan, bu­nun “tek seferlik” bir hamle mi, yoksa ye­ni bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı mı olduğu.

Eğer ECB Başkanı Christine Lagarde, enerji kaynaklı enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde ilave faiz artışlarının ma­sada olduğunu vurgularsa euro değer ka­zanabilir.

Böyle bir tablo dolar endeksi üzerinde baskı yaratırken, küresel likidite açısın­dan gelişmekte olan ülke piyasalarına da destek verebilir.

Fed’de artırım beklentisi artıyor

Fakat bütün hesapları değiştirebilecek merkez bankası yine Fed. Fed’in 15-16 Eylül toplantısı sadece faiz kararı açısın­dan değil verilecek mesajlar açısından da kritik öneme sahip.

Ağustos ayında ekonomistlerin büyük bölümü Fed’in eylülde faizi sabit tutması­nı bekliyordu.

Ancak son dönemde enerji fiyatların­daki yükseliş ve Fed Başkanı Kevin War­sh’ın daha şahin mesajları, faiz artışı ihti­malini yeniden gündeme taşıdı.

Son günlerde Fed’in faiz artırımına gi­debileceği beklentileri yüzde 70’e kadar yükselmiş durumda.

Fed’in beklenenden daha güvercin bir mesaj vermesi halinde ilk tepkinin dola­rın zayıflaması, ABD tahvil faizlerinin ge­rilemesi ve altının güçlenmesi şeklinde olabilir.

Tersi senaryoda yani Fed’in faiz artırı­mı kararı alıp şahin bir mesaj vermesi ha­linde, dolar yeniden güç kazanabilir.

TCMB’nin sabit tutması bekleniyor

Fed’in faiz kararı öncesinde TCMB, 10 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Piyasa­larda faiz kararına yönelik genel beklenti faizleri sabit tutacağı yönünde.

Merkez Bankası’nın hem ABD hem de Avrupa’da politika faizlerinin izleyeceği patikayı görmek isteyebileceği söyleni­yor.

Ekim ve aralık aylarında yapılacak Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) toplantılarına yönelik faiz indirimi beklentileri ise ol­dukça karışık.

Bazı ekonomistler yılın son 2 toplantı­sında sınırlı da olsa faiz indirimlerine gi­dilebileceğini düşünürken, bu yıl faiz in­dirimi olmayacağını savunanlar da var. ECB’nin enflasyon nedeniyle sıkılaşması,

Fed’in enflasyon ile büyüme arasında karar vermeye çalışması ve TCMB’nin de­zenflasyon sürecini bozmadan faiz indi­rim alanı araması piyasalarda önümüzde­ki dönemde fiyatlamaları şekillendirecek.