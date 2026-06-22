Paranın yeni yarışı: Ödeme altyapıları
Bir ürünün tasarımı Almanya’da yapılırken üretimi Çin’de, finansmanı Londra’da, satışı ise Körfez ülkelerinde gerçekleşebiliyor. Küresel ticaretin giderek daha entegre hale geldiği günümüzde, sınır ötesi ödeme sistemleri dünya ekonomisinin görünmeyen ancak en kritik altyapılarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak trilyonlarca dolarlık işlemin aktığı mevcut sistemlerde hız, maliyet ve erişilebilirlik konularındaki tartışmalar, yeni nesil çözümlere yönelik arayışları da beraberinde getiriyor.
Bugün uluslararası ödemelerin büyük bölümü, 200’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren 11 binden fazla finansal kuruluşu birbirine bağlayan SWIFT ağı üzerinden gerçekleşiyor. SWIFT, küresel finansal iletişimin omurgası olarak sistemin işleyişinde kritik bir role sahip. Avrupa’da SEPA ve SEPA Instant, Çin’de ise CIPS sistemi öne çıkarken, özel sektör kaynaklı ödeme ağları da ekosistemde çeşitliliği artırıyor.
Tüm bu gelişmelere rağmen uluslararası ödemelerde ABD doları merkezdeki konumunu koruyor. Küresel döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 58’i dolar cinsinden tutulurken, başta enerji olmak üzere, uluslararası ticaret işlemlerinin ve finansal transferlerin önemli bölümü de dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu durum, alternatif ödeme koridorlarına yönelik arayışları artırsa da doların küresel ağırlığını sürdürdüğünü gösteriyor.
Ödeme sistemlerinde yeni oyuncu
Son dönemde bu alandaki en dikkat çekici girişimlerden biri, merkez bankası dijital para birimleri (CBDS) üzerine inşa edilen mBridge platformu oldu. İlk olarak 2021’de Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) öncülüğünde başlatılan proje; Çin, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland merkez bankalarının iş birliğiyle geliştirildi. Daha sonra Suudi Arabistan Merkez Bankası’nın da katılımıyla proje daha geniş bir yapıya kavuştu.
2024’te BIS’in projedeki doğrudan rolünü sonlandırmasının ardından platformun yönetimi katılımcı ülkelerin kontrolüne bırakıldı.
mBridge’i farklı kılan ne?
mBridge’i öne çıkaran unsur, farklı ülkelerin merkez bankası dijital para birimlerinin aynı altyapı üzerinde doğrudan işlem gerçekleştirebilmesine imkan tanıması. Blok zinciri tabanlı dağıtık defter teknolojisi üzerine inşa edilen sistem, geleneksel sınır ötesi ödemelerdeki çok katmanlı aracı yapıları azaltarak maliyetleri düşürmeyi ve işlemleri gerçek zamanlıya yakın hızlarda tamamlamayı hedefliyor.
Platform üzerinden bugüne kadar yaklaşık 470 milyar yuan büyüklüğünde pilot işlem gerçekleştirilmiş olması, projenin teorik bir çalışmanın ötesine geçerek gerçek kullanım senaryolarına yaklaştığını gösteriyor. Bu yönüyle mBridge, merkez bankası dijital para birimlerinin gerçek ekonomide kullanımına ilişkin en kapsamlı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Yeni rekabet altyapılarda
mBridge’in ortaya çıkışı, küresel finans sisteminde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu gelişmeyi doların mevcut hakimiyetine yönelik kısa vadeli bir meydan okuma olarak yorumlamak doğru olmaz. Bir miktar azalma olsa da; doların sahip olduğu likidite, derin finansal piyasalar ve küresel kabul düzeyi göz önüne alındığında, uluslararası sistemdeki merkezi konumunu korumaya devam etmesi bekleniyor.
Asıl dikkat çekici nokta ise rekabetin artık para birimlerinden çok ödeme altyapıları arasında yaşanıyor olması. Merkez bankası dijital para projeleri, anlık ödeme sistemleri ve bölgesel ağlar; uluslararası transferlerde verimlilik, güvenlik ve maliyet avantajı sağlamak için yarışıyor.
Önümüzdeki dönemde ülkeler ve finansal kuruluşlar açısından yalnızca hangi para biriminin kullanıldığı değil, işlemlerin hangi altyapılar üzerinden gerçekleştirildiği de stratejik önem taşıyacak. Güvenlik, erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve işlem kapasitesinde öne çıkan sistemler, küresel ticaretin geleceğini şekillendirmede daha fazla söz sahibi olacak.
Finans sektöründe uzun yıllardır ödeme sistemlerini konuşuyoruz. Ancak bugün ilk kez tartışmanın merkezinde yalnızca para birimleri değil, onları hareket ettiren altyapılar da yer alıyor. Bu nedenle mBridge’i yalnızca yeni bir ödeme platformu olarak değil, küresel finans mimarisinde yaşanan dönüşümün önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirmek gerekiyor.
Önümüzdeki on yılın kazananları, yalnızca en büyük ekonomilere sahip olanlar değil; sermayeyi en hızlı, en güvenli ve en düşük maliyetle hareket ettirebilen ağları kuranlar olacak.
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