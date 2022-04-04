Parasını Euro’da tuttu, o okulu 20 milyon liraya bitirdi

BAŞKANLIĞINI Yunus Akdaş’ın yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) geçen yıl şubat ayı ortalarında düzenlediği, moderatörlüğünü yaptığım webinarın konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dı.

MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, sanayici Rıdvan Mertöz, soru sormak üzere söz aldığında Malatya’da yaptırmayı hedeflediği okul projesini açtı:

- Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile arsa konusunu çözdük. Çocukluğumun geçtiği Çarmuzu’da bir okul yaptıracağım. Pandemi nedeniyle biraz yavaşladık ama inşallah projemiz hayata geçecek.

Selahattin Gürkan, fırsatı kaçırmadı:

- Rıdvan Bey, okul için şehir merkezinde hazır arsamız var. Hemen size tahsis edelim. 10 milyon liralık bir harcamayla okul yapılabilir. O arsayı kamulaştırırken sahiplerine okul yapma sözü vermiştik.

Mertöz, soru için söz almışken, okul sözünü verdi:

- Sayın Başkanım, biz o okulu yapabiliriz. Ben ekibinizle haberleşirim, yol alırız.

Geçen yıl temmuz ayı başında Malatya Valisi Aydun Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MİAD Başkanı Yunus Akdaş’ın katıldığı törenle “Rıdvan Mertöz Ortaokulu”nun temeli atıldı.

Mertöz, teme atma töreninde heyecanlıydı:

- Allah bana memleketim Malatya’ya bir eğitim yuvası yaptırmayı nasip etti. Bunun heyecanıyla tir tir titriyorum.

Rıdvan Mertöz, geçenlerde aradı:

- Malatya’daki okulumuz hizmete girdi. Gel, açılış kurdelesini birlikte keselim.

Dubai ve Antalya seyahatlerim denk geldi, “Rıdvan Mertöz Ortaokulu”nun açılışına gidemedim. Mertöz’ün danışmanı Kenan Kaffar’dan notları aldım.

Mertöz, açılış töreninde şu noktanın altını çizdi:

- Okulu yaptırma sürecimiz sayın Valimiz ve sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle çok hızlı yürüdü. El birliği ile yaptığımız hayra ortak oldular.

Kürsüden okuldaki eksiklerle ilgili sözünü vermeyi de ihmal etmedi:

- Şu anda kürsünün bulunduğu yere basketbol sahası yaptıracağız. Okulun bodrum katında çok amaçlı salon var. Orayı öğrencilere en faydalı hale getireceğiz. Ayrıca kütüphane için çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz.

Mertöz, tören öncesi meslektaşlarımla sohbet sırasında yükselen maliyetleri yürüyen bir fabrika yatırımından örnekle ortaya koydu:

- 60 milyon liraya bitirilmesi planlanan bir fabrika, 170 milyon liraya mal oluyor.

Ardından okulu kastederek şu yorumu yaptı:

- Hayırlı bir işe girdiğinizde işleriniz de rast gidiyor.

Mertöz’ün bu sözünün ne anlama geldiğini ekibinden öğrendim. Mertöz, okul projesi gündeme geldiğinde yatırımı karşılayacak kaynağı Euro olarak ayırdı.

24 derslikli “Rıdvan Mertöz Ortaokulu”, 20 milyon liralık yatırımla tamamlanıp, hizmete açıldı. Bu rakamı öğrenince geçen yıl şubat ayında yönettiğim webinar’da Selahattin Gürkan’ın söylediği şu cümleyi anımsadım:

- Hazır olan arsamızda 10 milyon liraya okul yapılabilir…

Yani, bir yıl önce 10 milyon liralık harcama öngörülen okul, iki katı bedelle tamamlanabildi.

Mertöz, 2021’de kendisini en çok heyecanlandıran, çalışma azmini artıran iki olayı paylaştı:

- Biri torunumun dünyaya gelmesi, diğeri de okulu yaptırıp Milli Eğitim’e bağışlamak.

Bundan sonrası için planını da açıkladı:

- Öğrencilere burs desteğimiz yıllardır sürüyor. Bundan sonra yıllık kârımızın bir kısmını okul yaptırmak gibi projelere ayıracağım.

Kârın bol ve bereketli, eğitime verdiğin destek daim olsun Rıdvan Mertöz…

Eğitimde 70’in üzerinde devam eden yatırım var

MALATYA Valisi Aydın Baruş, kentte eğitim alanında devam eden yatırım sayısının 70 olduğunu belirtti:

- Milli Eğitim Bakanımızın Malatya’ya geldiğinde müjdelediği 40 anaokulu ve 20 ilköğretim okulu ile birlikte sayı 130’u bulacak.

Yapılan okullarla Malatya’nın geleceğinin teminat altına alınacağını vurguladı:

- Bir ilin, ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, insan kaynağını önemsemeniz lazım. Bugün açılışını yaptığımız okul gibi yatırımlar geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlayacak. Aralarından çok değerli bilim insanları çıkacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu kaydetti:

- Çünkü, insana yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Okullarda öğrencilerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz de o kadar aydınlık, o kadar güvenli olur.

Dijital Teknolojiler Konseyi’ne 1.5 günde 250 başvuru oldu

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İnşaat & Müteahhitlik Yuvarlak Masa Toplantısı” için gittiğimiz Dubai’deki sohbetimiz sırasında iş konseyleri ile ilgili şu mesajı verdi:

- DEİK çatısı altında az sayıda sektörel iş konseyi var. Biz esasında sektörel iş konseyleri kurulmasına pek sıcak bakmıyoruz. Sektörel birlikteliği zaten ihracatçı birlikleri sağlıyor. Biz ülkelerle karşılıklı iş konseyleriyle yola devam etmeyi daha doğru buluyoruz.

Olpak, buna rağmen DEİK’e bazı sektörlere özel iş konseyi kurulması taleplerinin olduğunu belirtti:

- Bu taleplerden biri de bilişim sektörüyle ilgili idi. Bunun üzerine Dijital Teknolojiler İş Konseyi kurulması konusunda karar aldık. Bu kararı üyelerimize duyurduk. 1.5 günde 250 üyelik başvurusu geldi.

İş Konseyine ilgiyi şöyle yorumladı:

- Başvuru yoğunluğu, dijital teknolojiler konusunda ülkemizin potansiyelinin ipuçlarını veriyor.