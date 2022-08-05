Parayı dışarıya kim çıkarıyor?

Türkiye’nin dövize ihtiyacı var. Döviz basamıyoruz. Döviz getiren musluklarımızda da tıkanıklıklar var. En önemli kaynaklardan biri olan yabancılar çekildi. Turizm, ihracat ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan akış gelebilirdi ama oralarda da aksaklıklar var.

Peki, ne olacak? Merkez Bankası, sanayiciye “yatırım yapın” diye kredi verdi. Ama bu krediler dövize gitmiş… İyi de döviz nerede? Derler ki; kasalarda… Fırsatını bulan, dışarı çıkarmış. O zaman soruyu şöyle soralım; parayı kim dışarı çıkarır?

MERKEZ, PARANIN İZİNİ SÜREBİLİYORSA

Başkan, İSO’daki toplantıda; “elimizde liste var” demişti. Demek ki krediyi alıp dövize koşanları izleyebilmişler… Acaba bu listedeki isimler, stokçuluk yapmak için mi döviz almış yoksa üretim için gereken ara malı, hammadde, makine yatırımı için mi dövize yönelmiş?

Merakım şu; krediyi kime verdiyseniz, döviz soruşturmasını onun faaliyetleri üzerinden yapmanız gerekmiyor muydu? Ayrıca işyeri&ev kasalarında dolar aramadan önce yurtdışına döviz kaçıranların bu listede adlarının olup olmadığını bize anlatsanız. Biz de kim yandaş kim stokçu bilsek?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Parayı kimler dışarı çıkarır?

1-Ucuz kredi alan; kısa sürede kâr yazanlar parayı dışarı çıkarır. 2020’de 1 trilyon TL mevduat kullanıldı, bunun 1/3’ü dövize gitmişti.

2-Ticari hayatının sınırlandığını düşünen parayı dışarı çıkarır.

3-Usulsüz işlem yapan, “devlet malı deniz, yemeyen domuz” diyen parayı dışarı çıkarır.

4-Tezgahaltı hareket eden parayı dışarı çıkarır.

5-Varlığına el konulacağından korkan parayı dışarı çıkarır.

Kimler parayı dışarı çıkarmaz?

1-Üretim için dövize ihtiyacı olan sanayici dışarı çıkarmaz

2-İthalatçı parayı dışarı çıkarmaz.

3-Dövizle iş yapan işadamı dışarı çıkarmaz

4-Makine, hammadde, ara malı ihtiyacı olan sanayici dışarı çıkarmaz

5-Ucuz kredi verilmeyenler dışarı çıkarmaz.

NOT

KAMBİYO KISITLAMALARI PARAYI SİSTEM DIŞINA İTİYOR

Eğer ardınızdan enflasyon canavarı kovalıyorsa, eriyen liradan çıkıp kendinize güvenli liman aramanız doğaldır ve bunun vatan sevgisi ya da yerli-milli olmakla ilgisi yoktur. Böyle olsaydı hükümete yakın olanlar aynı töhmete muhatap olmazdı.

Köprü geçişinden müteahhit alacaklarına, onlarca kamu işlemini dövize bağladığınız ortamda dolar sıkıntısı çekiyorsunuz diye kambiyo kısıtlamaları getirirseniz, zaten enflasyondan kaçıp dolara sığınanlar da varlıklarını sistem dışına çıkarmaya yönelir. 1980’den önce cebinde dolar taşıyanı içeri atıyorduk. Yine de insanlar kendilerini güvenceye almak için döviz kovalıyordu. Bu kadar aşağıladığın kendi paranı, kambiyo kısıtlarıyla koruyamazsın, paraların sistem dışına çıkışını engelleyemezsin.