Parayı veren düdüğü çalıyor mu?

Medyascope adlı yayın organının yurtdışından aldığı maddi destek ile ilgili tartışmalar, yabancılardan destek alan kuruluşların mutlaka onların propaganda aracı olduğuna ilişkin mantığı zorlayan iddiaların etkisi altında devam ediyor. İster medya ister başka alanlarda olsun, Türk kuruluşlarının ülke dışından maddi destek almasının hangi faydaları sağladığı sorusu şüphesiz geçerli bir sorudur. Ancak bunun sadece “yabancı kaynak mutlaka kötüdür” kalıbından bir miktar daha nüanslı biçimde yanıtlanması gerekmektedir. Karşımızdaki soru şudur: Türkiye küreselleşen dünyada yerini alırken, ulusal çıkarlarını yabancı müdahalelere karşı nasıl koruyacaktır?

Önce, Medyascope olayındaki sorunun muhtelif yönlerini açıklayabilir misiniz?

Bu olay özelinde, bir medya kuruluşu bazı yabancı vakıfl ardan maddi destek sağlamıştır. Bunlar arasında 500 bin dolara yakın tutardaki bir bağış da bir Amerikan vakfı tarafından yapılmıştır. Medyascope ülke dışından destek alıdığını ve destek sağlayan kaynakları gizlememiştir. Yine de bazı kişiler bu kuruluşa saldırmışlar ve onu dış güçlerin aracı olmakla itham etmişlerdir.

Konuya “her türlü yabancı maddi destek kötüdür” demeye kıyasla daha analitik bir tavırla yaklaşmamız gerekiyor. Böyle bir destek faydalı ya da zararlı olabilir, önemli sonuçlar da doğurmayabilir. Ülke dışından maddi destek sağlanması üzerine eğildiğimiz zaman öncelikle fonu kimin sağladığına bakmamız gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse, bazı ülkelerin devlet destekli vakıfl arı Türkiye’deki dernek ve vakıflara destek sağlıyorlar. Özellikle Alman ve Amerikan siyasi partilerinin her birinin devletin desteklediği bir vakfa sahip olduğunu ve bu vakıfl arın Türkiye’de bazı faaliyetler düzenlediklerini biliyoruz. Bu faaliyetler genellike demokratik değerlerin yaygınlaştırılması, devletin hesap verebilir olması, dış siyaset ve güvenlik analizleri ve benzeri bazı konulara yoğunlaşmaktadır.

Bunların yanında şirketler, varlıklı aileler ve kişiler tarafından kurulmuş ve insani yardımdan başlayan, iklim kriziyle mücadeleye ya da iş dünyasının daha iyi çalışmasını sağlamaya kadar uzanan amaçlara sahip vakıfl ar var. Örneğin, ülkemize çağdaş işletmecilik öğretiminin gelmesinde Ford Vakfı’nın vazgeçilmez katkıları olmuş, bu vakıf İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinde İşletme Kürsüsü’nün gelişmesine önemli destek sağlamıştır. Bu girişim gerçekten kötü amaçlar güden bir yabancı komplosu diye nitelenebilir mi? Sanmıyorum. Ford Vakfı aralarında Türkiye’nin de yer aldığı bir dizi ülkede işletmecilik eğitiminin gelişmesiyle ilgileniyordu. Muhtemelen, bu eğitimin bu ülkelerde piyasa ekonomisinin gelişmesini ve yabancı yatırımların yapılabilmesini kolaylaştıracağına inanıyordu. Ancak, çağdaş yönetim konularında kadrolar yetişmesinin Türkiye’nin iktisadi gelişmesine zarar verdiğini ileri sürmek herhalde pek inandırıcı olmuyor.

Sizin de belirttiğiniz gibi, Medyascope yabancı kaynaklardan maddi destek aldığını gizlemedi. Bu tür şeff afl ık bir kuruluş üzerinde yabancıların etkilerini denetlemek için önemli bir koruma aracı oluşturuyor. Ülkemizde örgütlerin dıştan sağladıkları maddi imkanları denetleme mekanizmaları var mı?

Önce şu hususu belirtelim. Bir ülkedeki kuruluşların bir başka ülkeden maddi imkan sağlamasından söz ederken aslında bütün dünyada kullanılan bir araçtan söz ediyoruz. Türkiye de komşu ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkedeki kuruluşlara maddi destek sağlıyor. Bu tür faaliyeti kategorik olarak reddeden tavırları anlamak gerçekten zor. Ancak bunların desteği alan ülkenin aleyhine kullanılabileceğini ve böyle kullanımları önleyici tedbirler alınması gerektiğini görmemiz gerekiyor.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de iki ya da üç tür mekanizmanın varlığından söz edebiliriz. Kamu politikası alanında, bir vakıf ya da derneğe yurt dışından külliyetli miktarda bir para gelmesi durumunda, bankalar bunu yetkililere bildirmek zorundadırlar. Buna ek olarak, idare katında denetleme mekanizmaları açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Vakıfl arın faaliyeti Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, derneklerinki ise Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün denetimi altındadır.

Buna ek olarak, sizin de daha önce atıfta bulunduğunuz gibi, demokratik denetleme imkanları var. Dıştan maddi kaynak sağlayan kuruluşlar bu konudaki bilgileri kamuoyunun erişimine açarak merak eden herkesin paranın kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını öğrenmesine imkan sağlayabilir.

Son olarak da, bir kuruluş çok sayıda farklı dış kaynaktan imkan sağlayarak tek bir kaynağa aşırı bağımlı kalmaktan uzak durabilir, böylece tek kaynaktan uygun bulmadığı talepler gelirse, bunlara direnme kabiliyetini koruyabilir.

Aralarında devletlerin de yer aldığı yabancı kuruluşlar, sık sık lobiciler ve benzer aktörleri istihdam ederek kendi çıkarlarının diğer ülkeler nezdinde temsil edilmesini sağlamağa çalışıyorlar. Türkiye’de de böyle olaylar oluyor mu, bunları denetleyecek mekanizmalar mevcut mu?

Gerçekten ilginç bir konuyu gündeme getirdiniz. Bilindiği gibi, Birleşik Devletler de herhangi bir özel aktör, bir yabancı ülkeden o ülkenin çıkarlarını Amerikan hükümeti nezdinde temsil etmek üzere gelir sağlarsa, kendisini yabancı ülke temsilcisi olarak kaydettirmesi gerekiyor. Türkiye dahil, bu tür ilişkilerin başka hangi ülkelerde ciddi bir sorun olarak ele alındığını bilmiyorum ama üzerinde çalışılması gerekebileceğini teslim etmemiz lazım. Bu sorunu mantıklı bir şekilde çözümlemek için, şeff afl ığı zorunlu kılan yasal mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek, ülke dışından maddi kaynak sağlanmasının çoğu zaman zararlı olmadığı görülecektir diye tahmin ederim. Tekrar vurgulayayım, bu desteğin kötüye kullanımına karşı en iyi müdafaa işlemlerin şeff af, kamuoyunun erişimine açık olmasıdır.