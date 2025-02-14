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Paribu, dijital medya şirketi Aposto’yu satın alıyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Son birkaç yılda dijital med­yadaki değişim ve hızlı büyü­me yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Koç Grubu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’in yeni nesil reklam ajan­sı Digital Panorama’yı bünyesine katması, Mynet başta olmak üze­re Mediazone’un peşpeşe yaptığı önemli satın almalar, gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken RAMS Global’in GAİN’i satın alması son 2 yılda bu alanda gerçekleşen iş­lemlerden ilk akla gelenler.

Aslın­da liste oldukça uzun ve neredey­se her ay irili ufaklı birkaç yatırım ve satın alma karşımıza çıkıyor. Bu listeye eklenen yatırımcılardan bi­ri de Türkiye’nin en önemli krip­to para işlem platformlarından bi­ri olan Paribu. Henüz birkaç yıl­lık geçmişi olsa da hızla büyüyen Paribu, 2021 yılında dijital tasa­rım stüdyosu Sherpa’yı bünyesi­ne katmıştı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise bünyesinde Cointeleg­raph Türkiye, Coinkolik, BTCHa­ber gibi uygulamaları barındıran blokzincir medya şirketi Kripto­meda’yı satın alan Paribu, bu kez dijital medyanın en önemli şirket­lerinden Aposto’ya göz kırptı. Pa­ribu, Aposto’yu almak için şirke­tin hissedarları Orhan Canca ve Umutcan Savcı ile masaya oturdu. Anlaşma sağlanır ve resmi onay­lar alınırsa Paribu, Orhan Canca ve Umutcan Savcı’nın hisse kont­rolünde bulunduğu Aposto Tekno­loji şirketinde tek kontrolü üstle­necek.

Eczacıbaşı da yatırımcılar arasında

2021'de ilk çekirdek yatırım tu­runa çıkan Aposto’nun ilk yatırım­cıları arasında, Faruk Eczacıbaşı, Inveo, Angel Effect, Galata Busi­ness Angels, İzzet Halyo, Kıvılcım Kocabıyık gibi önemli grupların­dan isimler yer aldı. İsatnbul dı­şında New York’ta da ofisi bulu­nan Aposto’nun markaları arasın­da spordan turizme kadar çeşitli alanlarda çalışan Aposto Gündem, Aposto İstanbul, Pareto, Quando, Apero, Spektrum, Exante gibi uy­gulamalar bulunuyor.

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