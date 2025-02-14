Paribu, dijital medya şirketi Aposto’yu satın alıyor
Son birkaç yılda dijital medyadaki değişim ve hızlı büyüme yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Koç Grubu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’in yeni nesil reklam ajansı Digital Panorama’yı bünyesine katması, Mynet başta olmak üzere Mediazone’un peşpeşe yaptığı önemli satın almalar, gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken RAMS Global’in GAİN’i satın alması son 2 yılda bu alanda gerçekleşen işlemlerden ilk akla gelenler.
Aslında liste oldukça uzun ve neredeyse her ay irili ufaklı birkaç yatırım ve satın alma karşımıza çıkıyor. Bu listeye eklenen yatırımcılardan biri de Türkiye’nin en önemli kripto para işlem platformlarından biri olan Paribu. Henüz birkaç yıllık geçmişi olsa da hızla büyüyen Paribu, 2021 yılında dijital tasarım stüdyosu Sherpa’yı bünyesine katmıştı.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise bünyesinde Cointelegraph Türkiye, Coinkolik, BTCHaber gibi uygulamaları barındıran blokzincir medya şirketi Kriptomeda’yı satın alan Paribu, bu kez dijital medyanın en önemli şirketlerinden Aposto’ya göz kırptı. Paribu, Aposto’yu almak için şirketin hissedarları Orhan Canca ve Umutcan Savcı ile masaya oturdu. Anlaşma sağlanır ve resmi onaylar alınırsa Paribu, Orhan Canca ve Umutcan Savcı’nın hisse kontrolünde bulunduğu Aposto Teknoloji şirketinde tek kontrolü üstlenecek.
Eczacıbaşı da yatırımcılar arasında
2021'de ilk çekirdek yatırım turuna çıkan Aposto’nun ilk yatırımcıları arasında, Faruk Eczacıbaşı, Inveo, Angel Effect, Galata Business Angels, İzzet Halyo, Kıvılcım Kocabıyık gibi önemli gruplarından isimler yer aldı. İsatnbul dışında New York’ta da ofisi bulunan Aposto’nun markaları arasında spordan turizme kadar çeşitli alanlarda çalışan Aposto Gündem, Aposto İstanbul, Pareto, Quando, Apero, Spektrum, Exante gibi uygulamalar bulunuyor.