Patentli buluşlarıma yatırımcı arıyorum

Türkiye’nin tek parfüm profesörü olarak anılan Muğla Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, kozmetik ve parfümle ilgili yaklaşık 20 patente sahip. Ekosistem desteklenirse Uğur Şahin gibi bilim insanlarının Türkiye’den de kendilerini duyurabileceklerine dikkat çeken Demir’in İstanbul Teknopark’ta bulunan Naz Biyoteknoloji adındaki şirketi Muğla Teknopark’tan da kabul aldı.

BioNTech aşısıyla adını dünyaya duyuran Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, girişimci/akademisyen ekosisteminin marka isimleri haline geldiler. Türkiye’de de gerek üniversiteler bünyesinde gerekse teknoparklarda birçok profesör, öğrencileriyle birlikte başarılı işlere imza atıyor. “Türkiye’nin ilk ve tek parfüm profesörü” olarak adını duyuran Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazan Demir de bu bilim insanlarından biri. Uzun yıllardır İstanbul Teknopark’taki faaliyetlerini 2020’de Naz Biyoteknoloji adındaki şirketiyle ekonomiye kazandıran Demir, aynı amanda Muğla Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırmak Merkezi’nin (KOZMER) Kurucu Direktörü. Prof. Dr. Demir, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin endemik zenginliğini dünya çapında bir kozmetik markasına dönüştürmeye deyim yerindeyse kafayı takmış durumda.

Üniversite bünyesinde biyokimya ve kozmetik kimyası alanlarında dersler de veren Prof. Dr. Demir’in geliştirdiği 20’ye yakın patent ve marka tescili buluyor. Pandemi döneminde Naz Biyoteknoloji adında kendi şirketini kuran Nazan Demir, “Türkiye’de bilim insanlarının ekonomide değer yaratmaları çok önemli. Tıpkı Uğur Şahin’in hikayesinde olduğu gibi bizler de yeni buluşlarla dünyada fark yaratabiliriz” diyor.

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA BİTKİLERLE İLGİLENİYORUM’

Bitkilerin dünyasına çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir, Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü’nü bitirdikten sonra Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü’nde hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini almış. Yüzlerce makale ve çalışması yayınlanan Demir, 2004’ten bu yana profesör unvanıyla, özellikle kozmetik kimyası ve biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor. Kokuların da hep ilgisini çektiğini söyleyen Demir, laboratuvarında yüzlerce koku formülü bulunduğunu ancak bunları ticarileştirmediğini vurguluyor. Muğla Üniversitesi Kozmetik Ürünler uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu alanda araştırmalar yapılan tek akademik kuruluş olduğunu vurgulayan Demir, “Burayı ben kurdum. Bugüne kadar 30’a yakın danışmanlık verdik. Bitkiler ve kozmetik üzerine tezler yazdık. Muğla çok zengin bir endemik yapıya sahip. Köylüler bir arazi verdi. Kalkınma Ajansı destek oldu ve burada bir tesis kurduk. Pandeminin ilk günlerinde kolonya ve dezenfektan üretimiyle bölgeye destek olduk. Sonra da madem bunları yapıyoruz, üretime devam edelim dedik. Çünkü çok formül var ama ticarileştirmek için yatırımcıya ihtiyaç duyuyoruz” diyor.

MUĞLA’DA KOZMETİK VADİSİ OLUŞTURACAĞIZ

KOZMER ile bölgede Türkiye’nin “kozmetik vadisini” oluşturmayı hedefl ediklerini vurguluyor Prof. Dr. Demir. Sadece kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve gençlerin yetiştirilmesi değil, burada parfüm eğitimleri verilmesini de istediklerini anlatan Demir, planlarını şöyle anlatıyor: “Burada yapılabilecek çok şey var. Türkiye’deki kozmetik şirketleri, parfüm üreticileri ile çalışabiliriz. İşbirlikleri ve yeterli destekle Türkiye’nin dünya çapında bir parfümü olabilir. Bölgenin en kıymetli bitkileri Fransa’ya gidiyor. Katma değerli olarak Türkiye’ye satılıyor. Ben bir parfümörüm. Siparişe göre, konsepte göre parfüm tasarlayabiliriz. Dünyada parfümörler telif haklarıyla çalışıyorlar.”

ÜRÜNLERİ ONLİNE SİTELERDE SATILIYOR

Prof. Dr. Nazan Demir, girişimci olarak faaliyetlerinin bir bölümü İstanbul Teknopark’ta yürütüyor. 2020’de kurduğu şirketi Naz Biyoteknoloji çatısı altında saç boyası serisi satışa çıkarılmış durumda. Organik bitkisel saç boyası üreten şirketin kozmetik markası ND Beauty adını taşıyor. “Bunun dışında 20 civarında patent ve marka tescilim var” diyen Demir, şu anda bunların altısının piyasada olduğunu söylüyor. Şampuan, batkım yağı, saç spreyi, saç maskesi gibi ürünleri de piyasada olan Demir, İstanbul’da bir taşeron firma ile üretim anlaşması yaptığını belirtiyor. Demir, yakın zamanda Muğla Teknopark’a da başvurusunun kabul edildiğini ekleyerek, yatırımcılara açık olduğunun altını çiziyor. Demir’in oluşturduğu Anadolu Kraliçeleri parfüm serisi de yakında piyasaya çıkma hazırlığında.