Patika derken…

Merkez bankalarının sıkı pa­ra politikaları, devam edi­yor. Geldiğimiz noktada faiz indi­rimlerini konuşuyoruz. İlk faiz in­dirimi ne zaman olacak, ardından yapılacak indirimlerin zamanı ve indirim sürecinin hızı ise ana ko­numuz.

Global ekonomide önemli paya sahip ekonomilerin performan­sı, buna bağlı olarak ilgili merkez bankalarının tavırları piyasa fi­yatlamasının bazını ve temelini oluşturuyor.

Bugün itibari ile piyasaların merak ettiği konu politika faizle­rinin patikası. Başta FED olmak üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Banka­sı (BOE) için de geçerli. Tabii Ja­ponya Merkez Bankası’nın (BOJ) durumunun farklı olduğunu; BO­J’un faiz artırım sürecinde ilerle­meye çalıştığını parantez içinde belirtelim.

ABD merkez bankası FED, Çar­şamba akşamı faiz kararını duyu­racak. Ardından Başkan Powell konuşacak. Karardan 5.5 saat ön­ce manşet ve çekirdek TÜFE ve­rileri açıklanacak. Manşet enf­lasyon yıllıkta yüzde 3,4, çekirdek ise yüzde 3,6 seviyesinde. Yeni ve­rilerde sırasıyla değişim beklen­miyor, 0,1 puan düşüş bekleniyor. Sonuç beklentiler dâhilinde gelir­se piyasalar düşüş umudunu bir sonraki veriye taşıyacak desteği bulabilir. Mevcut fiyatlama dav­ranışı korunabilir.

Eğer enflas­yonda düşüş olursa piyasalar ra­hat nefes alabilir. Nefes alan di­ğer bir taraf ise FED olur. Böylece Çarşamba akşam eli rahatlamış, daha ılımlı konuşan bir FED gö­rebiliriz. Tabii temkinli olma ha­li devam edebilir. Tek veri ile po­zisyonunu değiştirmek isteme­yecektir. Bu olumlu senaryo olur. Risk iştahı artar, finansal varlık­lar yani hisseler, tahviller, kıy­metli madenler talep görür. Söz konusu senaryonun kaybedeni ise dolar olur.

Enflasyonun yüksek gelmesi ise olumsuz senaryoya yol açabilir. Bu durumda ise tek kazanan dolar olur dersek yanılmış olmayız. Finansal varlıklar satışlarla karşılaşabilir. FED ise daha defansif konuşabilir ve şahinlik tonunu biraz artırabilir.

Yılın kalanı?

FED’in yılın kalan bölümünde ne yapacağı ve toplamda kaç pu­an faiz indireceği merak edilen konuların başında geliyor. FED, geçen yılın sonunda 2024’te top­lam 6 faiz indirimi yapabilirim derken Mart ayında 3 faiz indiri­mi sinyali verdi. Şimdi ise 2 veya 1 faiz indirimi yapabilirim noktası­na gelmiş durumda. 2 faiz indirim sinyali vermesi büyük olasılık. Pi­yasalara etkisi nötr olabilir hatta biraz moral verebilir. Ama 1 indi­rim sinyali verirse piyasaları bas­kılayabilir. Peki mevcut şartlar­da kaç diyebilir?

İşsizlik oranının yüzde 4 seviyesine çıkmış olması, 2024’ün seçim yılı olması, yük­sek faizin yarattığı baskının şikâ­yetlere yol açması gibi sebepler iki faiz indirimini daha olası kılı­yor. Kaldı ki Beyaz Saray’ın yani Demokratların; ekonomide “açık yumuşak iniş” var, “aşırı sıkılığa” gerek yok şeklinde FED’den faiz indirimi talebinde bulunduğunu belirtelim. Geçtiğimiz haftaki ya­zımda FED’in “gönüllü mü yoksa gönülsüz mü yani zorunlu mu” fa­iz indirimi yapacağının önemli ol­duğuna dair görüşümü paylaşmış­tım. Sürecin yönetimini “zanaat” olarak tanımlamıştım (çoklu de­ğişkenlerin dengesi).

Peki FED bu durumda iken diğerleri ne durumda?

Geçtiğimiz hafta Avrupa Mer­kez Bankası (ECB) faiz indirdi. Pi­yasaların merak ettiği faiz adımı değildi. Çünkü önden ECB yön­lendirmesini yapmış ve piyasaları hazırlamıştı. Merak edilen konu faizin patikası idi. Patikaya iliş­kin farklı söylemler var. “İkinci faiz indirimi Temmuz’da olabilir” ve “daha sonra olabilir” diyenler şeklinde basitçe ikiye ayrılıyor. Peki, ECB ne dedi? Elbette bağ­layıcı konuşmadı, konuşamadı. Çünkü yolu makro veriler tayin ediyor. O yüzden ECB’nin patika­sı da verilere bağlı. İngiltere Mer­kez Bankası (BOE) ise haftaya faiz toplantısını yapacak. İlk faiz indi­rimi ne zaman yapılacak ve pati­ka nasıl olacak sorularına BOE de maruz kalıyor.

Herkes miyop gibi davranmak zorunda

Bir gerçeği kabul edelim, yol net değil ve uzağı görmeme ha­li devam ediyor. Adım adım iler­leniyor. Yönlendirmede revizeler yapılıyor. Bu sebeplerle piyasala­rın alışkanlık gereği “beklentiyi satın al gerçekleşmeyi sat” isteği tam karşılık bulamıyor. Az önce FED’den örnek verdiğimiz üzere faiz indirimi beklentisinde kısa zamanda 6 indirimden 3 indiri­me geldik, 3 indirimden 2’ye bel­ki de 1’e ineceğiz. Üstelik ne 2 ne de 1 kesin değil.

Yeni bir patikaya yelken açıyoruz

Özetle değişen, revize olan ve kesintiye uğrayan beklentilerle ilerliyoruz. Alışkanlığımız gereği merkez bankalarından patikayı duymak istiyoruz. Ancak günü­müz şartları farklı, dinamik es­kisi gibi değil. O yüzden FED’den duyacağımız yeni patika da kısa bir süre iş görebilir. Uzun soluk­lu olmayabilir. FED Başkanı Je­rome Powell’ın veya ECB başka­nı Christine Lagarde’ın sürecin belirsizliğini işaret ettiklerini akılda tutarak, esasında belirsiz­liğin içindeki patikalara tutun­maya çalışan piyasalardan bah­settiğimizi göz önünde bulun­durmalıyız.