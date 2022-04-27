Patronları tıraş ederek kazandığı parayla teknolojiye yatırım yaptı         

Erkeklerin kırmızı çizgilerinden biri berberleridir… Kolay kolay alıştıkları berberi değiştirmezler. Başka şehirlere taşınsa bile yüzlerce kilometre uzaklıktaki kendi berberine giden iş insanları bilirim… Türkiye’nin ünlü berberleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Şükrü Dudu’dur… Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının ve yöneticilerinin berberi olarak bilinir… Ömer Sabancı, Ali Sabancı, Turgay Ciner, Faruk Süren gibi birçok iş insanı, sanatçı ve sporcu yıllardır onun müşterisi... Şimdi bu isimlerin oğullarını ve torunlarını da tıraş ediyor. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’le 16 yaşındayken kendi deyimiyle bir çömezken tanışmış ve o günden beri onun berberi… Kevin Costner, Jean-Claude Van Damme, Ricky Martin gibi dünya starları da onun koltuğuna oturanlardan… Ama ben bugün size Dudu’nun berber dükkanından değil, yatırımlarından söz edeceğim…

Yabancı yatırımcılar ortaklığa ikna etti

Şükrü Dudu’nun teknolojiye merakını tesadüfen öğrendim. Geçen hafta Voila markasıyla dijital kartvizit yapan ve bir yılını doldurmadan uluslararası finans şirketi Level Up Invest’ten 8 milyon TL yatırım alan Burak Karabacak ile Zorlu Center’da bir araya geldik. Onunla sohbet ederken başka ortakları olup olmadığını sordum ve “Şükrü Dudu” cevabını aldım. Detay öğrenmeye çalışırken “Arayayım o anlatsın” dedi ve orada dükkanı olan Şükrü Dudu’yu aradı, durumu anlattı ve onu yanımıza davet etti. Dudu, birkaç dakika sonra geldi, sohbetimize katıldı ve neden teknoloji yatırımı yaptığını şöyle anlattı: “Teknolojiye yatırım yaptım, çünkü gelecek teknolojide. NFT çıkardım. Voila’da kendimi gördüm ve çok heyecanlandım. Bizim dükkanda da kartvizit vardı ama tamamen israf… Voila’nın ağaçların kesilmesini önlemesi bana cazip geldi. Yabancı ortakları tanıyordum, onlardan teklif geldi. Dinledim ve ikna oldum. Ben ikna olmadığım işi yapmam. Dükkanımda bile denemediğim ürünü satmam. Voila güzel bir iş. Benim müşterilerim sadık ve bana güveniyorlar. Onlarla aile gibiyiz, Voila’yı anlatıyorum ve kolay ikna oluyorlar” dedi.

Dubai ve Londra’dan teklifler geliyor

“Ben berber olarak doğmuşum” diyen Şükrü Dudu, mesleğini babasından öğrenmiş. 1971’de Sivas’ta doğan Dudu, daha ilkokul birinci sınıftayken babasının Süslen Berberi’ne gidip ona yardım etmeye başlamış. İlkokul diplomasını almadan mesleği öğrenmiş. Berber koltuğuna oturttuğu ilk kişi ilkokul öğretmeni olmuş. Hayat ve Ses mecmualarını okurken hep ünlüleri tıraş ettiğini hayal edermiş. İstanbul macerası 14 yaşında başlamış. 1995 yılında Etiler’de kendi berber dükkanını açmış. 2007’de İstinyePark, 2015’te de Zorlu Center’daki dükkan açılmış. İlk VIP salonlu berber onunki olmuş. Şimdi sadece Zorlu Center’da müşteri kabul ediyor. Bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Ben işimi çok seviyorum. Müşterilerim de onları tıraş etmesem de beni görmek istiyor. 5 dükkanım vardı, hepsini kapattım. 3 ortağımla birlikte tek yerde devam ediyoruz.”

Müşteri odaklı olduğunu ve kişiselleştirilmiş hizmet verdiğini söyleyen Dudu’nun birçok yabancı müşterisi de var. Bana telefonundan bir mesaj gösterdi ve şöyle devam etti: “Mesela kripto dünyasının tanınmış isimlerinden Aman Ratt mesaj attı. Yarın tıraş olmaya geleceğini yazıyor. Yurt dışından dükkan açmam için de talep var. Dubai’den çok teklif alıyorum. Londra’dan istiyorlar. ‘Her şeyi biz yapalım sen yeter ki gel’ diyorlar. Ama şu an çok sıcak bakmıyorum.”

Ömer Sabancı nikah şahidi oldu, hayatının filmi koronavirüse takıldı

Şükrü Dudu, hayat hikayesini ve mesleki yolculuğunu 2017 yılında “Hayata Makas Atmak” adını verdiği kitapta topladı. Kitapta hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini anlatmış. Kitapta 30 yılı aşkın süredir tıraş ettiği iş insanlarıyla ilgili anılarına ve dostluklarının nasıl başladığına da yer vermiş. Bu iş insanlarından biri olan Ömer Sabancı’nın yeri çok ayrı. Dudu kitabında nikah şahidi de olan Sabancı’yı şöyle anlatıyor: “Her hafta görüşürüz. Evlenmeme o vesile oldu. Parasal konularda hep fikir verdi. Her zaman ışık oldu bana. Çırakken benimle nasıl sohbet ediyorsa şimdi de aynısını benim çıraklarla yapıyor. Sınır ötesi bir adamdır Ömer Sabancı. Cebindeki para beni ilgilendirmez. İşin güzel yanı onu da ilgilendirmez. İlgi alanı insanlıktır. Ömer Sabancı danıştığım zaman akıl verirdi. Turgay Ciner kendiliğinden verirdi o aklı. Bir süre sonra ona sormadan adım atmamaya başladım. Gizli iyilikler yapmaya bayılır Turgay Ciner. O zamanlar bir gemi almıştı, benim için adını Sivas koymuş.” Dudu, sıkı bir Galatasaray taraftarı. Oğlunun göbek bağını Ali Sami Yen’in ortasına gömmüş. Bunun etkisi midir bilinmez ama oğlu Galatasaray’ın altyapısında futbol oynamış. Şimdi de U12 takımında antrenörlük yapıyor. Faruk Süren, bir maç öncesinde stada gitmeden önce tıraş olunca ve takım kazanınca bunu futbolseverlerin tabiriyle ‘totem’e dönüştürmüşler. Bu arada Şükrü Dudu, hayatının filme çekilmesinin de gündeme geldiğini ama pandemi yüzünden projenin ertelendiğini söylüyor. “THY’nin reklam çekimi için Türkiye’ye geldiğinde Kevin Costner ile tanıştık. Saçını kesip boyadım. Çok beğendi. Ülkesine dönene kadar devamlı yanındaydım. Filmi planlandığı gibi çekilseydi sonunda beni Kevin Costner oynayacaktı” diyor.