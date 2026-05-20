Patronların izlemesi gereken 3 finansal gösterge

Türkiye ekonomisi yeni bir döneme girdi.

Bu yeni dönemde yalnızca finansal so­nuçlar değil, patronluk anlayışı da değişiyor.

Uzun yıllar boyunca şirketler için temel ba­şarı göstergesi büyümekti. Daha fazla satış yapmak, kapasite artırmak, yatırım yapmak ve ciroyu büyütmek çoğu zaman yeterli görü­lüyordu. Ancak bugün birçok şirketin yaşadı­ğı gerçek farklı. Çünkü artık sadece büyümek yetmiyor; büyürken finansal olarak güçlü kala­bilmek gerekiyor.

Yüksek faiz ortamı, krediye erişimdeki zor­luklar, kur oynaklığı, maliyet baskıları ve talep tarafındaki yavaşlama; şirket yönetimlerinde finansal dayanıklılığı her zamankinden daha kritik hale getirdi.

Bugün bazı şirketler yüksek ciro açıklıyor ama nakit üretemiyor. Bazıları satış büyütü­yor ama finansman giderleri nedeniyle zayıflı­yor. Bazıları ise operasyonel olarak başarılı gö­rünmesine rağmen bilanço kalitesi açısından alarm veriyor.

Bu nedenle patronların artık yalnızca gelir tablosuna değil, şirketin finansal dayanıklılık mimarisine odaklanması gerekiyor.

Nakit dönüşüm süresi

Bugünün Türkiye’sinde birçok şirketin te­mel problemi kârsızlık değil, nakit sıkışması.

Tahsilat süreleri uzuyor, stoklar büyüyor, iş­letme sermayesi ihtiyacı artıyor. Şirket büyü­dükçe daha fazla finansman tüketmeye başlı­yor.

Bu nedenle patronların günlük takip etmesi gereken ilk kritik gösterge nakit dönüşüm sü­resi. Yani şirketin kasasından çıkan para ne ka­dar sürede yeniden nakde dönüşüyor?

Özellikle enflasyonist dönemlerde stok bü­yüklüğü bazen yanıltıcı biçimde “varlık artışı” gibi algılanıyor. Oysa stok, nakde dönüşmediği sürece finansman yükü anlamına geliyor.

Bu nedenle patronların özellikle üç metriği birlikte izlemesi gerekiyor:

● Tahsilat gün sayısı

● Stok devir süresi

● Tedarikçiye ödeme süresi

Çünkü yeni dönemde nakit yönetemeyen şirketlerin büyümesi sürdürülebilir olmaya­bilir.

Finansman dayanıklılığı

Uzun yıllar boyunca düşük reel faiz ortamı­na alışan şirketler için yeni dönemin en önem­li gerçeği finansmanın artık pahalı olması.

Bugün birçok şirkette operasyonel kârlılık oluşmasına rağmen finansman giderleri per­formansı baskılıyor. Bazı şirketler satış yapı­yor, FAVÖK yaratıyor ama faiz yükü nedeniyle finansal olarak zayıflıyor.

Bu nedenle patronların artık yalnızca ne ka­dar borçlu olduklarına değil, borcun yapısına da bakmaları gerekiyor.

Özellikle şu sorular kritik hale geldi:

● Kısa vadeli borç oranı ne kadar?

● Döviz pozisyonu ne kadar risk taşıyor?

● Faiz yükü operasyonel kârlılığı ne ölçüde baskılıyor?

● Finansman maliyeti fiyatlara ne kadar yansıtılabiliyor?

Yeni dönemin en büyük riski operasyonel başarısızlık değil, finansal sıkışma olabilir.

Operasyonel kaldıraç

Son yıllarda şirketlerin sabit gider yapısı ciddi biçimde büyüdü.

Personel maliyetleri, enerji giderleri, kira­lar, teknoloji yatırımları ve genel işletme gi­derleri birçok şirkede operasyonel esnekliği azalttı.

Talebin yavaşladığı dönemlerde bu yapı önemli risk oluşturuyor. Çünkü satışlar düşer­ken giderler aynı hızda düşmüyor.

Bazı şirketlerde yüzde 10’luk ciro kaybı, kâr­lılıkta çok daha büyük bozulmalar yaratabiliyor.

Bu nedenle patronların artık yalnızca büyü­meye değil, maliyet yapısının esnekliğine de odaklanması gerekiyor.

Yeni dönemin patronluğu Türkiye ekonomisi yeni bir faza geçti.

Bu yeni dönemde patronluk artık yalnızca satış yapmak ya da yatırım büyütmek anlamı­na gelmiyor. Aynı zamanda finansal dayanıklı­lık mimarisi kurabilmek anlamına geliyor.

Önümüzdeki dönemde güçlü şirketleri muh­temelen şu özellikler ayıracak:

● Güçlü nakit üretimi

● Kontrollü büyüme

● Sağlıklı borç yapısı

● Esnek operasyon modeli

● Yüksek finansal görünürlük

Çünkü artık şirketleri yalnızca strateji değil, finansal dayanıklılık seviyesi ayakta tutacak.