Patronların izlemesi gereken 3 finansal gösterge
Türkiye ekonomisi yeni bir döneme girdi.
Bu yeni dönemde yalnızca finansal sonuçlar değil, patronluk anlayışı da değişiyor.
Uzun yıllar boyunca şirketler için temel başarı göstergesi büyümekti. Daha fazla satış yapmak, kapasite artırmak, yatırım yapmak ve ciroyu büyütmek çoğu zaman yeterli görülüyordu. Ancak bugün birçok şirketin yaşadığı gerçek farklı. Çünkü artık sadece büyümek yetmiyor; büyürken finansal olarak güçlü kalabilmek gerekiyor.
Yüksek faiz ortamı, krediye erişimdeki zorluklar, kur oynaklığı, maliyet baskıları ve talep tarafındaki yavaşlama; şirket yönetimlerinde finansal dayanıklılığı her zamankinden daha kritik hale getirdi.
Bugün bazı şirketler yüksek ciro açıklıyor ama nakit üretemiyor. Bazıları satış büyütüyor ama finansman giderleri nedeniyle zayıflıyor. Bazıları ise operasyonel olarak başarılı görünmesine rağmen bilanço kalitesi açısından alarm veriyor.
Bu nedenle patronların artık yalnızca gelir tablosuna değil, şirketin finansal dayanıklılık mimarisine odaklanması gerekiyor.
Nakit dönüşüm süresi
Bugünün Türkiye’sinde birçok şirketin temel problemi kârsızlık değil, nakit sıkışması.
Tahsilat süreleri uzuyor, stoklar büyüyor, işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Şirket büyüdükçe daha fazla finansman tüketmeye başlıyor.
Bu nedenle patronların günlük takip etmesi gereken ilk kritik gösterge nakit dönüşüm süresi. Yani şirketin kasasından çıkan para ne kadar sürede yeniden nakde dönüşüyor?
Özellikle enflasyonist dönemlerde stok büyüklüğü bazen yanıltıcı biçimde “varlık artışı” gibi algılanıyor. Oysa stok, nakde dönüşmediği sürece finansman yükü anlamına geliyor.
Bu nedenle patronların özellikle üç metriği birlikte izlemesi gerekiyor:
● Tahsilat gün sayısı
● Stok devir süresi
● Tedarikçiye ödeme süresi
Çünkü yeni dönemde nakit yönetemeyen şirketlerin büyümesi sürdürülebilir olmayabilir.
Finansman dayanıklılığı
Uzun yıllar boyunca düşük reel faiz ortamına alışan şirketler için yeni dönemin en önemli gerçeği finansmanın artık pahalı olması.
Bugün birçok şirkette operasyonel kârlılık oluşmasına rağmen finansman giderleri performansı baskılıyor. Bazı şirketler satış yapıyor, FAVÖK yaratıyor ama faiz yükü nedeniyle finansal olarak zayıflıyor.
Bu nedenle patronların artık yalnızca ne kadar borçlu olduklarına değil, borcun yapısına da bakmaları gerekiyor.
Özellikle şu sorular kritik hale geldi:
● Kısa vadeli borç oranı ne kadar?
● Döviz pozisyonu ne kadar risk taşıyor?
● Faiz yükü operasyonel kârlılığı ne ölçüde baskılıyor?
● Finansman maliyeti fiyatlara ne kadar yansıtılabiliyor?
Yeni dönemin en büyük riski operasyonel başarısızlık değil, finansal sıkışma olabilir.
Operasyonel kaldıraç
Son yıllarda şirketlerin sabit gider yapısı ciddi biçimde büyüdü.
Personel maliyetleri, enerji giderleri, kiralar, teknoloji yatırımları ve genel işletme giderleri birçok şirkede operasyonel esnekliği azalttı.
Talebin yavaşladığı dönemlerde bu yapı önemli risk oluşturuyor. Çünkü satışlar düşerken giderler aynı hızda düşmüyor.
Bazı şirketlerde yüzde 10’luk ciro kaybı, kârlılıkta çok daha büyük bozulmalar yaratabiliyor.
Bu nedenle patronların artık yalnızca büyümeye değil, maliyet yapısının esnekliğine de odaklanması gerekiyor.
Yeni dönemin patronluğu Türkiye ekonomisi yeni bir faza geçti.
Bu yeni dönemde patronluk artık yalnızca satış yapmak ya da yatırım büyütmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda finansal dayanıklılık mimarisi kurabilmek anlamına geliyor.
Önümüzdeki dönemde güçlü şirketleri muhtemelen şu özellikler ayıracak:
● Güçlü nakit üretimi
● Kontrollü büyüme
● Sağlıklı borç yapısı
● Esnek operasyon modeli
● Yüksek finansal görünürlük
Çünkü artık şirketleri yalnızca strateji değil, finansal dayanıklılık seviyesi ayakta tutacak.
