Patronun asıl rekabet gücü artık zihniyeti

Şirketler artık yalnızca ürün, fiyat ya da kapasi­teyle rekabet etmiyor. Yeni dönemde asıl farkı, patronların dünyayı nasıl okuduğu ve şirketlerini nasıl yönettiği belirliyor.

Çünkü dünya değişirken önce iş modelleri değil, yönetim anlayışları eskimeye başlıyor.

Bugün birçok şirkette benzer sorunlar görülü­yor: Büyüyen ama dağınıklaşan organizasyonlar… Profesyonel yöneticiler alan ama kararları hâlâ merkezde tutan yapılar… Teknoloji yatırımı yapan ama verimlilik üretemeyen şirketler…

Sorun çoğu zaman strateji eksikliği değil; eski reflekslerle yeni dünyayı yönetmeye çalışmak.

Kontrol eden patron modeli zayıflıyor

Geçmiş dönemde başarılı patron modeli büyük ölçüde “her şeyi kontrol eden lider” üzerine kuru­luydu. Bu yaklaşım belirli bir ölçeğe kadar sonuç da üretti.

Ancak bugün dünya:

daha hızlı,

daha karmaşık,

daha teknolojik,

daha belirsiz hale geldi.

Bu nedenle patronun artık her şeyi bilen kişi de­ğil, doğru sistemi kuran kişi olması gerekiyor.

Yeni dönemde güçlü şirketler:

kişilere değil sistemlere,

günlük müdahalelere değil verilere,

patron refleksine değil kurumsal mekanizmala­ra dayanıyor.

Patronun her kararda bulunması gereken şirket­ler, bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor.

“Ben bilirim” yaklaşımı artık riskli

Yeni dönemin en büyük tehlikelerinden biri geç­miş başarıların geleceği garanti ettiğini düşünmek.

Oysa teknoloji, yapay zekâ, veri analitiği, sürdü­rülebilirlik baskıları ve değişen tüketici davranış­ları sektörleri hızla dönüştürüyor.

Bu nedenle patronların:

öğrenmeye açık,

farklı görüşleri dinleyen,

genç kuşakları anlayan,

teknolojiyi stratejik gören bir zihinsel esnekliğe sahip olması gerekiyor.

Aksi halde şirketler farkında olmadan geçmişin doğrularını koruyan yapılara dönüşüyor.

Bugün bazı patronlar hâlâ dijital dönüşümü yal­nızca ERP yatırımı ya da birkaç yazılım projesi ola­rak görüyor. Oysa mesele teknoloji satın almak de­ğil; düşünme biçimini değiştirmek.

Çünkü yeni dönemde rekabet avantajı sadece makineden değil, karar alma hızından doğuyor.

Yetki devredemeyen şirket büyüyemiyor

Türkiye’de birçok şirketin görünmeyen proble­mi güven eksikliği.

Patron:

yetki vermek istemiyor,

kararları merkezde topluyor,

her şeyi görmek istiyor.

Bu yaklaşım başlangıçta kontrol hissi verse de zamanla organizasyonu yavaşlatıyor.

Çünkü insanlar karar veremediklerinde düşün­meyi de bırakıyor.

Böyle şirketlerde:

yöneticiler risk almıyor,

orta kademe gelişmiyor,

inovasyon oluşmuyor,

tüm trafik patrona akıyor.

Bir noktadan sonra patron şirketin gücü değil, darboğazı haline geliyor.

Özellikle ikinci kuşak geçişlerinde bu durum daha net ortaya çıkıyor. Kurucu patronun ener­jisiyle büyüyen şirketler, karar alma kültürü ku­ramadıkları için sürdürülebilirlik problemi yaşa­maya başlıyor.

Yeni dönemde asıl ihtiyaç: Dayanıklı şirketler

Bugün mesele yalnızca büyümek değil. Belirsizlik içinde ayakta kalabilmek.

Yüksek faiz, kur oynaklığı, jeopolitik riskler ve teknolojik dönüşüm çağında şirketlerin dayanıklı organizasyonlara dönüşmesi gerekiyor.

Bu da patronların:

kısa vadeli reflekslerden çıkmasını,

stratejik düşünmesini,

riskleri okuyabilmesini,

güçlü ekipler kurabilmesini zorunlu hale getiriyor.

Artık yalnızca satış odaklı şirketler değil; veri yöneten, senaryo düşünebilen, risklerini izleyen ve organizasyonel çevikliğe sahip şirketler öne çı­kıyor.

Çünkü kriz dönemlerinde en büyük avantaj, bü­yüklük değil uyum kapasitesi oluyor.

Son söz

Yeni dönemde şirketlerin kaderini sadece eko­nomi belirlemeyecek.

Patronların nasıl düşündüğü belirleyecek.

Çünkü artık en kritik sermaye finansal güç değil; değişen dünyaya uyum sağlayabilecek yönetim zih­niyeti.

Şirketini geleceğe taşımak isteyen patronların önce kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor:

“Ben hâlâ geçmişin şirketini mi yönetiyorum, yoksa geleceğin şirketini mi inşa ediyorum?”