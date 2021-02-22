‘Pazar’da biriken sermaye ile alüminyum işine girdi büyümeyi ‘halk’la yapacak

Kur'an kursunda hocadan yediği dayaktan, evde babasından işittiği azardan bıkan Mehmet Yılmaz, liseyi bitirir bitirmez 1987 yılında Malatya’daki evinden kaçtı, soluğu İstanbul’da aldı.

Mehmet Yılmaz’ın 3 yaş büyük abisi Abdullah Yılmaz, o günlerde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler’de öğrenciydi. Birlikte semt pazarlarında pazarcılık işine girdiler.

2 yıl birlikte çalışıp, 12 bin mark biriktirdiler. Mehmet Yılmaz, İstanbul’da çalışıp para kazanmanın verdiği güvenle Malatya’ya döndü. Abisi Abdullah Yılmaz da okulu bırakıp, Malatya’ya dönmüştü. Abisi elektronik dükkanı açtı, Mehmet Yılmaz bir yandan abisiyle birlikte çalıştı, diğer taraftan caddede kurduğu tezgahta kitap sattı.

Mehmet Yılmaz’ın yolu 1990’da da askerlik için yeniden İstanbul’a düştü. Abi Abdullah Yılmaz da aynı dönemlerde yeniden İstanbul’da çalışma kararı aldı. Abdullah Yılmaz, demir profil ticareti yapan eniştesinin yanında bir süre çalıştı.

Soldan sağa: Abdullah Yılmaz, Mehmet Yılmaz

Mehmet Yılmaz, terhis olduktan sonra abi-kardeş İstanbul’da iş kurma arayışına girdi. Ellerinde pazarcılık günlerinden biriktirdikleri 12 bin mark ile Abdullah Yılmaz’ın babalarından aldığı araba parası vardı. Enişteleri bu aşamada iki kardeş için dönüm noktası olacak tavsiyede bulundu:

- Son dönemlerde alüminyum doğrama, profil işi gelişiyor. Siz alüminyum işine girin.

Abdullah ve Mehmet Yılmaz, Güneşli’de bir dükkan kiralayıp, alüminyum profil ticareti için kolları sıvadı. 1991 sonunda açtıkları dükkanın adını alüminyum ve camın ilk iki harfini birleştirerek belirlediler:

- Alcas Metal...

Enişte tavsiyesi beklendiği gibi çıktı, önce Palmek bayiliği ile gelişen işleri, Asaş Alüminyum bayiliği ile daha da büyüdü. Fason üretim de yaptırır oldular.

Ardından 1997’de Nur Cephe’yi kurup, alüminyum giydirme cephe tarafına da uzandılar. 2000 yılında proje bazlı ihracat denemeleri oldu, Kosova, Cezayir ve Erbil’de iş yaptılar.

2004 yılında Alcas Metal için üretime girmek göründü:

- Fason iş yaptırmakla iş istenen hızlılıkta yürümüyor. Müşterilere verilen sözler aksıyor. En iyisi artık doğrudan alüminyum profil üretimine girmek.

Alcas Metal Sanayi A.Ş., Çorlu’da bugün üretim yaptığı arsaya adımını 2004’te attı. 2005’te 2 bin 760 metrekarelik kapalı alanda ilk üretim başladı:

- Zamanla üretimi entegreye dönüştürme gereği görüldü. 20052008 döneminde dökümhane hariç entegre üretime geçiş sağlandı.

Alcas Metal Sanayi, 2009’da Palmek’i satın almak üzere masaya oturdu. Ancak, fiyat düşündüklerinden yüksek çıktı:

- En iyisi biz yolumuza organik büyümeyle devam edelim.

Geçen hafta Mehmet Yılmaz’la Çorlu’daki fabrikaya gittim. Fabrikayı gezerken mevcut kapalı alan büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- Şu anda 36 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Ek boyama hattı yatırımımız sürüyor. Ayrıca dökümhane yatırımı da yapacağız.

Halka açılma niyetlerini paylaştı:

- Dökümhane yatırımının yanısıra kapasite artırmayı da düşünüyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirmek için halka açılma hazırlığına başladık. Hisselerimizin yüzde 25’ini halka açıp, sağlanacak kaynağı yatırıma yönlendireceğiz.

En iyi finansman kaynağının halka açılma olduğunu düşündüklerini belirtti:

- Çok şükür gücümüzü aşan borcumuz yok. Olan borcumuzun karşılığı da ürün şeklinde var. Ayrıca, çok şükür şirketimiz kâr ediyor ve kârlılık da sürecek.

Pazarcılık yaparken biriktirilen 12 bin markla temeli atılan Alcas Metal, halka açılmayla birlikte makas değiştirip, büyümesini tetiklemeyi planlıyor...

Bakalım Borsa İstanbul yolculuğu Alcas Metal’e hedeflediği büyüme kapısını açacak mı?

Kilo başına ihracat geliri 3.5 dolar

Alcas Metal Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz’a şirketin ihracatını sordum, yanıtladı:

- İhracatımız 16 milyon dolar. Ciromuzun yüzde 60’ının ihracat oluşturuyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 80’e çıkarmak.

İhracat yaptıkları ülke sayısının 50’yi bulduğunu belirtti:

- Ancak, her ay düzenli ihracat yaptığımız ülke sayısı 20.

6 yıldır ABD pazarında olduklarını bildirdi:

- ABD’ye ihracatımız 8.5 milyon dolar dolayında. ABD’de depo veya üretim tesisi düşünüyoruz. Hedefimizde Florida var.

Kilo başına ihracat gelirini merak ettim, paylaştı:

- Ortalama 3.5 dolar dolayında.

Almanya’ya bile yaptığı ihracatı sigortalatıyor

Alcas Metal Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, Almanya’ya ilk ihracatı 2007’de yaptıklarını belirtti:

- Ancak, Almanya’ya ilk ihracatımızda paramızı alamadık. Bunun üzerine ihracat sigortası yaptırmaya başladık. Artık Almanya’daki en sağlam müşterilerimize bile ihracatımızı Eximbank sigortası ile korumaya alıyoruz.

Almanya’ya ihracatlarının 5 milyon Euro düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Almanya’da da bir depo ve ofis açma planımız var.

Ticaretin içinde büyüdük, üniversiteyi o nedenle bıraktım

Alcas Metal Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yılmaz, Malatya’daki meslek lisesinden mezun olduktan sonra 3 yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal'da okuduğunu belirtti:

- 3’üncü sınıfta iken, “Okulu bitirince eninde sonda memur olacağım” gerçeği aklıma gelince ayrılmaya karar verdim.

Ticaretin içinde büyüdüklerini vurguladı:

- Kardeşimle birlikte ticarete, iş hayatına yoğunlaştık. İstesem üniversiteyi bitirebilirdim. Çalışma hayatım için gerekli görmediğimden devam etmedim.

Hydro bize ortak olmak istedi, parite yükselince durdu

Alcas Metal Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, fabrikayı gezerken işlenmeye hazır yuvarlak kütük alüminyumu gösterdi:

- Bunları Norveçli Hydro grubundan alıyoruz. Yanılmıyorsam Katar’daki fabrikasından geliyor.

2011 yılına döndü:

- 2011 yılında Hydro bize ortak olmak istedi. Görüştük, ancak o günlerde parite yükseldi, durdular.