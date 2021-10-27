Pazarda buzlu su satan çocuk bugün dünya markalarını satıyor!

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, bu ay liderlik odaklı özel bir ödül aldı. Sales Network tarafından satış ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan liderlerin başarılarını görünür kılmak ve sürdürülebilir olması için cesaretlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Leadership in Sales Awards ödüllerinin perakende kategorisinde ödül Hulusi Acar’ın oldu. 12 farklı kategoride verilen ödüller hem halk oylaması hem de jüri oylarının sonucunda sahiplerini buldu. Acar, ödülünü sosyal iş ağında “Her şey, 6-7 yaşlarında, Erenköy'de, evin önünde kurulan perşembe pazarında su satarak başladı...” diyerek espirili bir dille paylaştı.

Lisede ve askerde kantin ondan soruldu

Hulusi Acar’la su satarak başlayan kariyerini konuştuk. Acar, pazarda içine buz doldurduğu bidonda sattığı suyla kariyerine başladığını anlattı. Acar’ın bu girişimci yapısı okul yıllarında da devam etmiş. Erenköy İlkokulu ve Galatasaray Lisesi’nde okurken kendi deyimiyle ağzı iyi laf yaptığı için öğretmenlerle o konuşur, sınav erteletme işini o üstlenirmiş. Okul hayatı boyunca bu özelliği sayesinde sınıf başkanı olmuş ve lakabı Başkan olarak kalmış. Acar hem lisede hem askerlikte kantin işine el atarak satış kariyerini perçinlemiş. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hulusi Acar, profesyonel iş hayatına THY ve Koçtaş’ta çalışarak başladı. Ardından Turkcell’e geçti. Turkcell’de Satış Yöneticiliği’nden başlayıp Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na kadar yükseldi. Turkcell’den sonra iki yıl Doğtaş Kelebek Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2018’den bu yana da MediaMarkt Türkiye’nin yönetim ekibinde…

Satış yeteneğini babasından aldı

Babasının kendi işini yaptığını anlatan Hulusi Acar, “Satış konusunda ondan çok şeyin bana geçtiğini düşünüyorum. Ben her zaman insanın öz farkındalığını ne kadar erken keşfederse başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Her zaman zayıf yönlere odaklanmak yerine güçlü olan yönlerin üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyorum” diyor.

Teknoloji sektörü çok dinamik

Teknoloji dünyasını çok sevdiğini kaydeden Acar, “Turkcell’den sonra Doğtaş Kelebek markalarını yeniden yapılandırdık. Keyifli bir süreçti ama mobilya teknolojiye göre bana biraz daha durağan geldi. Ben teknolojiyi, sektörün dinamizmini seviyorum” diyerek işine olan tutkusunu dile getiriyor.

Türkiye 13 ülke içinde en hızlı büyüyen pazar

Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye’nin grubun faaliyet gösterdiği 13 ülke içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu söyledi. MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım başkanlığında çok iyi bir takım olduklarını kaydeden Acar, şöyle devam etti: “Türkiye grubun faaliyet gösterdiği 13 ülke içinde en hızlı büyüyen ülke. Son 3 senede 30’dan fazla mağaza açtık. Hem hızlı büyüme oranları hem karlılık hem de müşteri memnuniyetinde rüzgarı arkamıza aldık. En son İzmir İstinyePark’ta 86’ncı mağazamızı açtık. 87’nci mağazamızı Bursa’da bu hafta açacağız.”

Iyzico’nun kurucusu 20 kız öğrenciye umut olacak

2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte iyzico'yu kuran Tahsin Isın geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybetti. 2019 yılında dünyanın önde gelen ödeme şirketlerinden PayU tarafından satın alınan online ödeme hizmetleri şirketi iyzico, hayatı boyunca kız öğrencilerin eğitiminin ülkesine sağlayacağı katkıya gönülden inanan kurucu ortağı Tahsin Isın anısına Tahsin Isın Eğitim Fonu’nu oluşturdu. Fon, her yıl TEV çatısı altında mühendislik okuyan 20 kız öğrenciye burs imkanı sunacak.