PepsiCo’dan 200 kız öğrenciye burs ve 200 kız öğrenciye mentor’luk desteği

Matematik ve fen bilimleri konusunda eğitim alan kız ve erkek çocuk sayıları arasında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de bir uçurum var.

UNESCO’nun 2021 Bilim Raporu’na göre dünya çapında STEM alanını seçen kadınların oranı sadece yüzde 33.

UNDP’nin verilerine göre Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanlar arasında kadınların oranı yüzde 34.7. Üniversite yerleştirmelerinde ilk binde yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81.3, kızlarda ise yalnızca yüzde 18.6 civarında.

Aradaki farkın kapanması ve toplumdaki önyargıların hızla kırılması gerekiyor.

Bu yüzden, kız çocuklarının bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi için onlara destek olan STEM programlarına büyük ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesi için projeler üreten şirketler arasında yer alan PepsiCo, STEM konusunda önemli işbirliklerine imza atıyor. Kuruluş, daha sürdürülebilir bir yaşam için hayata geçirdiği. pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirmeye destek oluyor.

71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna öncelik veren PepsiCo, Bilim Kızları Akademisi Projesi ile önemli bir küresel sorunun daha çözümüne katkıda bulunuyor. Proje ile bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız çocuklarının daha fazla yer alması için farkındalık yaratılarak STEM alanlarına katılımda oluşan toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkıda bulunulması amaçlıyor.

PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi kapsamında 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesi sağlanacak. Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilere, eğitimden, mentor’luğa, seminerlerden panellere kadar uzanan birçok başlıkta destek verilecek.

Geçen haftaki bir basın toplantısında konuşan PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel “STEM eğitimine eşit erişimim, refahın eşit paylaşımı ve yoksulluğun azaltılması açısından çok kritik bir önem taşıdığına dikkat çekti

Ece Aksel’in verdiği bilgiye göre, proje kapsamında İkinci ve üçüncü sınıfta okuyan ve zorunlu stajı olan öğrencilerin tamamına şirket stajyer mülakatlarında başvurdukları bölüm için mülakat şansı verilecek.

PepsiCo Türkiye, stajyerlerinin yüzde 30’unu STEM bursiyerler arasından seçecek. Mezun olan bursiyerler ilk sene başvurdukları PepsiCo pozisyonu için kısa listeye alınarak, mülakat deneyimi elde edecekler. Kendilerine geri bildirim verilecek. İhtiyaçlarına göre şirket içi sınıf eğitimlerinden de yararlanabilecekler.

Gayrimenkul sektöründeki yeni marka 100 şubeyi hedefliyor

Girişimci Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın, meslek hayatının 12. yılında kendi global markasını yaratma fikriyle kurduğu REDSTONE, kısa sürede yurtiçi ve yurtdışında toplam 40 şubeye ulaştı.

REDSTONE Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, i kendi markasını yaratmaya iki buçuk yıl önce karar vermiş. Ancak, araya pandeminin girmesiyle fikrini 2021’in son aylarında hayata geçirebilmiş. Evrim Kırmızıtaş Başaran, çok kısa süre içinde yoğun bir taleple karşılaşmış.

Başaran hedeflerini şu sözlerle özetliyor: “1 yıl içinde 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Kısa sürede Rusya, Güney Afrika, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Polonya ve şirketimizin ofisinin de bulunduğu Amerika’nın da dahil olduğu 8 ülkeye franchise verdik. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülkeden yatırımcılarla da görüşmelerimiz sürüyor. 3 yıl için şube sayımızı 300’e çıkararak pazar lideri olmayı hedefliyoruz.”

Sektördeki en avantajlı franchise sistemi

REDSTONE’un franchise sisteminde sunduğu rakamların sektördeki genel rakamlara göre avantajlı olduğunun altını çizen Başaran detayları şöyle anlatıyor: “Örneğin; sektörde broker’ların genel merkeze cirodan verdikleri pay olan ‘royalty’ ücreti, ortalama yüzde 10 iken bu rakam bizde yüzde 5. Ayrıca global şirketlerin franchise ücretleri Türkiye’de 30 bin dolar, yurtdışında ise 100 bin dolarlara kadar çıkıyor. Biz bu rakamı 100 bin TL’ye sabitledik. REDSTONE olarak gayrimenkul franchise sistemindeki tüm rakamlarını ‘iyileştirilmiş’ ve ideal oranlarda sunuyoruz. Çünkü beraber kazanmak ve Türkiye’nin bu anlamda yurtdışına açılan ilk markası olmak istiyoruz.”

2021’de Dijital eğitim kullanım trafiği 2 kat arttı,

Dijital eğitim çözümleri (Uzaktan eğitim) şirketi Enocta, 2021 yılında bir dizi yeniliği devreye aldı. Enocta’nın öğrenen deneyimini merkezine alan, kullanımı daha keyifli hale getiren yeni eğitim platformu ve Enocta kataloğunda bulunan 5000 içeriğin tümünü kullanıcılara açan uygulaması ile eğitimleri tamamlama oranı kısa sürede 3 katına çıktı. Aynı dönemde, bir önceki yıla göre dijital eğitim kullanım trafiği ise 2 katına çıkarken, eğitimlerden yararlanan kişi sayısı ise önemli oranda arttı.

Enocta yerli, uluslararası kurum ve şirketlerde çalışan 3 milyondan fazla kişiye eğitim, Enocta Platformu ise 23 dilde hizmet veriyor

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, COVID-19 salgını nedeniyle zorunlu kapanma ve evden çalışma uygulamalarının başladığı 2020 yılında dijital öğrenmeye ilginin patlama gösterdiğini, pandeminin etkisinin nispeten azaldığı 2021 yılında da, Enocta’nın hayata geçirdiği yeniliklerin ve eğitim alanlara sağladığı olanakların da etkisiyle bu ilginin devam ettiğini söyledi. Hançer’e göre, 2022 yılında ve sonrasında da çok daha fazla sayıda kişinin dijital öğrenme yönteminden faydalanma eğilimi sürecek.

Yetenek açığının kapatılması için dijital eğitim

İş dünyasında yaşanan hızlı değişim nedeniyle yetenek açığının kapatılması, hayat boyu öğrenme gibi kavramların öneminin anlaşılmaya başlandığını belirten Hançer, kurumların, dijital öğrenmenin gerekliliğini artan bir şekilde kavradığını söyledi. Dijital çağın gereği olarak bu eğilimin artarak devam edeceğini vurgulayan Hançer şöyle devam etti: