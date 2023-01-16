Perakende devi için Avrupa’da ilk teslimat Türk robot kuryeden

Türkiye, son dönemde hizmet sektöründe önemli açılımlar sağlıyor. Hem bölgemizde hem de uluslar arası alanda faaliyet gösteren Türk e-ticaret ve hızlı servis hizmet şirketleri ABD gibi dünya finans merkezlerinin borsalarında işlem görüyor, dünyanın önde gelen şirketlerinden de yatırım alıyor, yabancıları da cezbediyor. Çinli Alibaba’nın Trendyol’u yaklaşık 1 milyar dolara satın almasıyla hız kazanan bu furyaya Amazon, Rus devi Ozon gibi firmalar da katılmış durumda. Bu süreçte en dikkat çeken girişimlerden biri Getir oldu. ABD’den İngiltere’ye, Almanya’dan İspanya’ya 9 farklı ülkede faaliyet gösteren hızlı servis şirketi Getir, geçtiğimiz yılın sonunda Alman rakibi Gorillas’ı 1.2 milyar dolara satın alarak 10 milyar dolarlık değeri aştı ve ilk Türk decacorn’u oldu.

Robot kurye, 9 bin kişiye hizmet verecek

Bu bilgileri vermemin nedeni, hızlı teslimat hizmetlerinde Türk firmalarının artık sınırları nasıl zorladığına bir işaret. Çünkü biraz sonra okuyacağınız bilgiler, çıtanın nasıl yükseltildiğine güzel bir örnek. Dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri olan Carrefour, iddialı bir servis hizmeti vermeye başladı. Avrupa’da ilk kez uygulanmaya başlayan hizmette bir robot, ürün teslimatı yapacak. Robot kurye, Carrefour’un Belçika’daki ofis bölgesini de kapsayan Brüksel yakınlarındaki Zaventem bölgesinde bulunan Corporate Village’da kullanılacak. Sürücüsüz robot kurye, çevrimiçi siparişleri alıp, teslim edecek. Avrupa’da ilk kez test edilen bu robot kuryenin çalıştığı Corporate Village, 9 bin kişinin çalıştığı 60 bin metrekarelik bir alan. Burada çalışanlara Carrefour mağazalarında bulunan 500 ürün arasından seçtiklerinde servisi robot sağlayacak.

Carrefour, küçük kasabalar için bir devrim olarak nitelediği bu uygulamayı önümüzdeki günlerde Antwerp, Brüksel, Ghent ve Liege gibi büyük şehirlerde uygulamaya başlatacak. 20 denekle başlayacak olan bu robot, 15 dakikada ürün teslimi yapacak. Carrefour Belçika sözcüsü Aurelie Gerth’e göre proje henüz başlangıç aşamasında. Gerth “Bu gerçekten testin başlangıç atışı” dedi. Carrefour 8 kamera ve sensorlarla donatılan, yapay zeka ürünü robotla, karbon salınımına da önemli katkılar sunacak. Gelelim şimdi de bizi ilgilendiren kısma. Çünkü dünya devi Carrefour’un Avrupa’da ilk kez denediği robot kurye Türk mühendisleri tarafın. dan tasarlanan bir Türk ürünü. Yapan ise Türk firması Delivers.ai adlı İstanbul merkezli bir şirket.

2019 yılında Ali Kutay Yaralı ve Oral Yiğitkuş tarafından kurulan İstanbul merkezli Delivers.ai, ilk otonom kuryeyi 6 aylık bir çalışmanın sonunda üretti. İngiltere ve Dubai’de ofisleri bulunan Türk şirketi, Avrupa’da büyümeyi planlıyor. Türk firması Delivers.ai’nin robotunu kullanan Carrefour ise dünyanın en büyük sekizinci perakendecisi olarak biliniyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkede 13 bin 894 mağazası bulunan Fransız devi 81 milyar euroluk ciroya, 47 milyar euroluk varlığa sahip. 2021 yılını 2.2 milyar euroluk kar ile kapatan Carrefour’un dünya genelinde 320 bin çalışanı var.