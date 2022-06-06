Perakende Günleri 2022: Perakende, teknolojisi ile güzel

Haliç Kongre Merkezi’nde 1-2 Haziran’da düzenlenen Perakende Günleri 2022’yi alışverişe çıkmış bir müşteri gibi gezdim. Sanırım bunu yapan fazla kişi yoktu. Geleneksel olarak katılan firmalar ve ziyaretçiler, pandemi sonrasında birbirleri ile buluşmanın heyecanını yaşıyorlardı. Ben bir mühendis kadar heyecansız ve soğuktum. Şimdi bu satırları yazarken deneyimlerimin heyecanını yaşayabiliyorum.

Dikkatimi çeken ilk konu, giriş ve stantların yerleşimi oldu. Hâlâ tek giriş kullanıldığı için karşılamadan perakende günleri gazetesine kadar her şey aynı yere yığılmış ve buradan bir an önce geçmek istiyorsunuz. Halbuki burası perakendecilikteki vitrine benzer bir alan. Ben Paycore şirketinin davetlisiydim ve güvenliğe yaklaşınca şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Meriç Özgen’i cepten aradım. Geldiğimi haber verdim ve girişte buluşmak üzere sözleştik. Sonra çok üzüldüm. Çünkü Özgen’in diğer koridorda, etkinlik sırasında kapalı olan girişin hemen dibindeki stantlarından kaldırıp diğer ana giriş koridorunun üzerinden aynı koordinata kadar yürütmüştüm. Bunu daha sonra standı ziyaret ettiğimde anladım ve aklıma, “gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi” sözü geldi. Kendisini hiç yormadan diğer çıkışı kapatan bariyerin üzerinden yaka kartımı alabilirmişim; kimse de yorulmazmış. İsraf.

Bu konuya bu kadar uzun değinmemin iki nedeni var. Yıllar önce Boyner Grup CEO’su Cem Boyner’den mağaza lokasyonunu belirlerken insanların yoğun kullandığı yolun üzerinde olmanın önemli olduğunu öğrenmiştim. Bu mantıkla Özgen’in stantların önünden bir kere fazla geçmesi iyi olabilir ancak, ne bir şey aldığımız ne de bir şey sorduğumuz bu yolculuğun kimseye faydası olmadı; sadece kalabalık yaptık. Üstelik içeri girdikten sonra her şeyin ücretsiz olduğu ortamda “ziyaretçi deneyimi” daha sürtünmesiz tasarlanmalı diye düşündüm. Omni-channel’dan bu kadar bahseden perakende sektörünün daha iyisini yapması gerektiğini sanıyorum.

Silolar varlığını sürdürüyor

Bu düşünce ve sanılarımı vurgulamam, şirketlerin dijital dönüşümü sırasında en önemli başarısızlık faktörünün, silo yapısının korunması olduğunu bilmemden kaynaklanıyor. Teknoloji şirketleri ile perakendeciler birbilerine fiziksel olarak yakın dursalar da ayrı silolar içine hapsolmuşlardı. Bu, etkileşimi azaltıyordu. Paycore’un geliştirdiği Android POS, şu anda Logo’nun çözümü ile Boyner mağazalarında her noktada müşteri etkileşimi ve ödeme alma amacıyla kullanılıyor. Etkinlikte görmediğim Verifone’un benzer bir çözümü var. Paynet, araç kiralama şirketi TikTak’ın ödeme çözümünü sağlıyor. Microsoft, Cognitiwe ve Peakup gibi şirketlerin çözümlerini perakendecilerle buluştururken kendi bulutu Azure’u kullandırtan çözümleri ile geleceğin resmini çiziyor. Diğer birçok çözüm var ama hepsi kendi standında insanlar tarafından keşfedilmeyi bekliyordu. Gerçek zamanlı operasyon deneyimi için bu kadar iyi bir ortam varken fırsatın bir sonraki etkinliğe kaldığını düşünüyorum.

Müşteri deneyimi sahada oluyor

Ne kastettiğimi biraz açayım. İkinci gününde daha uzun zaman geçirme fırsatı bulduğum Perakende Günleri 22’de en iyi müşteri deneyimini köfte ekmek alırken yaşadım. Dediğim gibi ürünler ücretsizdi ve sponsorlar tarafından sağlanıyordu. Daha az kalabalık olduğu için tercih ettiğim köfte ekmek standında tam bana sıra gelince ekmek bitti. Görevli hanım arkadaş nazik bir şekilde izin isteyip arkadaki dolaptan ekmeği aldı. Anladığım kadarıyla üç ayrı dolap ile tedarik zinciri doğru kurulmuştu ve biten her neyse, hemen yenileniyordu.

Görevli “nasıl istersiniz” diye sordu. “Turşusu bol olsun” dedim. Hemen hazırladı ve uzattı. Yanına ayran almak için döndüğümde, arkamda bekleyen gruptan bir arkadaş, “Bizde bir tane fazla var” diye bana bir şişe ayran uzattı. Aldım. Tam gidecekken döndüm ve “perakendeci misiniz?” diye sordum. İkimizin de yaka kartları rüzgardan dönmüştü. “Biz teknoloji şirketinde çalışıyoruz. Perakende şirketlerini teknoloji ile destekliyoruz” dedi. Teknoloji şirketi Başarsoft ekibinin hemen arkamda olduğunu böylece anladım. Alim Küçükpehlivan’ın şirketi, pandemide kuryelerin işini kolaylaştıran dijital haritalarla büyük bir iş yapmıştı. Ekibin, daha fazlasını yapma potansiyeli var. Ekipten biri, “Siz nereden?” diye sorunca bana ayranı veren arkadaş “DÜNYA gazetesi” dedi. Arada yaka kartımı okumuş, ayranı DÜNYA gazetesinin gücü sayesinde kapmışım. Bu da bizi markaların gücüne getiriyor.

Büyük markalar, çarpıcı teknolojileri göstermeli

Bahçede karın doyurmak için birçok seçenek olsa da, Kırıntı ve Cold Stone standlarının önünde uzun kuyruklar vardı. Gençliğimin markası Kırıntı’nın sürdürülebilirlik konusunda anlatacakları olmalı. Kurdukları tıkır tıkır işleyen bir üretim ve servis akışı ile de gözüme girdiler. Ancak her iki markanın önünde de sıraya girmek zor geldi ve iki tattan da mahrum kaldım. Etkinliğin en güçlü markası olan Ajda Pekkan’ı ise kaçırmadım. Konuşmacılar dahil diğer markalar için uzun unvanlar kullanılırken programda “17:30 Ajda Pekkan” şeklinde yer alan şarkıcı, markacıların incelemesi gereken bir konu.

Gördüğüm kadarıyla perakende, perakendecilerin işi olmaktan çıkıp daha büyük ölçüde teknolojicilerin ve markacıların işi haline geliyor. Teknolojiciler, biraz daha ağır basacak gibi. Tedarik zinciri yönetiminin ne kadar önemli olduğunu, su servis etmek için her yere konulan buzdolaplarının boş kalmasından anladık. Soğuk içeceklerde bir sıkıntı olmazken o kalabalığın su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalındı. Gördüğüm kadarıyla kalabalıkta paletlerle su kolilerini taşımanın zorluğu kadar küçük su petlerinin kullanılması da bu sorunu yaratıyor. Mühendis gözüyle, “50 cl’lik ambalaj ve dolapları destekleyen sebillerle sorun çözülebilir” diyorum. Ama bunun tutması için büyük markaların uygulaması lazım.