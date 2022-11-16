Perakende iyi gidiyor üretimi eleman sıkıntısı frenliyor

AYAYDIN-Miroglio Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın ve Genel Müdürü Uğur Ayaydın’la buluşmak için Zorlu Center’a gittiğimde Kiğılı Giyim’in kurucusu Abdullah Kiğılı ile karşılaştım.

Kiğılı’ya piyasayı, işlerin temposunu sordum, şöyle yanıtladı:

- İşlerimiz Allah’a şükür çok iyi. Perakende oldukça hareketli. Perakendede işlerin temposunun böyle iyi olmasında turizmin katkısı büyük.

Ardından tedirginliğini ortaya koydu:

- İşlerin çok iyi olmasına rağmen tedirginiz. Neden? Çünkü, bu temponun ne kadar böyle süreceğini kestiremiyoruz. Belirsizlik bizi tedirgin ediyor.

Kiğılı ile kısa sohbetin ardından Yalçın Ayaydın ve Uğur Ayaydın’la buluştuğumuz mekana geçtim. Uğur Ayaydın, perakende ile ilgili aynı havayı yansıttı:

- Perakende yaz aylarında turizmle ivme kazandı. Eylül-ekim ayları da yine turizmin de etkisiyle iyiydi. Kasım ayı, kampanyalarla hareketliliğini koruyor. Aralık da yılbaşı alışverişleriyle canlı geçer.

Kurun baskılanmasının ihracatı yavaşlattığını belirtti:

- Enerjiden yükselen personel ücretlerine kadar maliyetler artıyor. Dolar kuru 18.50 dolayında tutuluyor. Bu durum ihracatın yavaşlamasına yol açıyor.

İpekyol, Machka ve Twist markalarının Türkiye’deki toplam mağaza sayısının 251 olduğunu vurguladı:

- Çoğu Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerde olmak üzere yurt dışında da 53 mağazamız var. Yurt içindeki satışlarımızın ortalama yüzde 30’unu turistlerin alışverişleri oluşturuyor.

Yurt dışındaki mağazalarına ihracatlarını sordum, şu yanıtı verdi:

- Ayaydın-Miroglio Grubu’nun toplam cirosunun yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor. Aslında iç pazarda turistlere satışı da eklersek yabancılara satışımız yüzde 50-55 dolayında seyrediyor.

Yalçın Ayaydın araya girdi:

- Tabi önemli olan döviz girişi. Yurt içinde turiste yapılan satış şirketin bilançosuna döviz girişi olarak yansımıyor.

Yurt dışı mağazalara yönelik ihracatın parasal değerini merak ettim, Uğur Ayaydın paylaştı:

- 25 milyon dolar dolayında ihracatımız var.

Uğur Ayaydın, pandemiyle yükselişe geçen online satışlara değindi:

- Online satışlarımız yüzde 20’yi buldu. Daha da yükselecek gibi görünüyor.

Yalçın Ayaydın, online satışlara dönük şu yorumu yaptı:

- Online satışların oranı yükselse de offline, yani mağazaları tamamen ortadan kaldırmayacak. Mağazalar da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığının ilk günlerinde temelini attığı Edirne’deki fabrikalarının durumunu sordum, Uğur Ayaydın anlattı:

- Fabrikada sadece kendimize üretim yapıyoruz. Fabrikada tekstil mühendisinden endüstri mühendisine, düz işçiye kadar her alanda eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Personel bulabilsek, fabrikadaki üretimimiz ikiye katlanır.

Yalçın Ayaydın ekledi:

- Fabrika için büyüme alanımız da var. Ancak, personel sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyoruz.

Bir taraftan özellikle eğitimli işsizlerin oranı yüksek seyrederken, diğer taraftan birçok sektörün eleman sıkıntısı çekmesi, ülkemizin insan kaynağını yönetmede eksiklerimizin, yanlışlarımızın olduğunu gösteriyor.

Turizmin bu yıl yüz güldürmesi, İstanbul’da otel fiyatlarının pandemi öncesini aşması, bunun perakendeye olumlu yansıması sevindiriyor.

Ancak, İstiklal Caddesi’nde 6 canı aramızdan alan bomba, “Bu işin arkası gelirse” endişesi yaratıyor…

İstiklal Caddesi’nde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum…

Ev kozmetiği, çanta gibi ürünlerle ‘hediye destinasyonu’ olacak

AYAYDIN-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, pandemide ev kozmetiği ürünlerine de girdiklerini belirtti:

- İpekyol markasıyla katı-sıvı sabun, kokulu mum, oda spreyleri gibi ürünlere de girdik. İşin içine çantayı da ekleyerek mağazalarımızı “hediye destinasyonu” haline de getirmek istiyoruz.

Söz konusu ürünlerin özel kokularını nereden sağladıklarını merak ettim, Yalçın Ayaydın paylaştı:

- Gülçiçek’e özel olarak ürettiriyoruz.

Uğur Ayaydın sürdürdü:

- Ev kozmetiği ve kişisel bakım ürünlerinin satış hacminin ciromuzda yüzde 10 düzeyine ulaşmasını hedefliyoruz.

Ortağımızın ülkemize tam güveni var

UĞUR Ayaydın’a ortakları Miroglio’nun yaklaşımını sordum, anlattı:

- Miroglio’nun Türkiye’ye tam güveni devam ediyor. Birlikte krizleri yaşıyoruz. Krizlerden başarıyla çıktığımızı görüyorlar.

Yalçın Ayaydın araya girdi:

- Miroglio, stratejik ortak olarak bizimle birlikte. Eğer bir fon ortaklığı söz konusu olsaydı bu kadar uzun kalması beklenmezdi. Nitekim sektörümüzde kısa vadeli kalan fon örneklerini gördük, görüyoruz.

Yabancı ortağımız var diye bazı AVM’ler kirayı dövizle istiyor

AYAYDIN- Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın’a yükselen kiralarla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordum, Yalçın Ayaydın TL’ye dönüşmeyen kira konusunu işaret etti:

- Yüzde 50-50 yabancı ortağımız var. Tümüyle yabancı olan veya ortaklıkları bulunan markalar, şirketler AVM’lerde, mağaza kiralarında “TL’ye dönüş zorunluluğu”nun dışında tutuldu. O nedenle bazı AVM’lerde hâlâ dövizle kira ödüyoruz.

Uğur Ayaydın sürdürdü:

- Çoğunluğu yabancılara ait olan AVM’ler bizim gibi şirket ve markalardan dövizle kira almayı sürdürüyor. Türk iş dünyasına ait AVM’ler daha anlayışlı davranıyor, kirayı TL ile alıyor.

Sonra ekledi:

- Yüzde 50 ve daha düşük yabancı ortaklı marka ve şirketlerin de TL’yle kira ödeme kararı kapsamına alınmasını bekliyoruz.