Perakende Yasası esnafı büyük sermayeye karşı koruyabilir mi?

Dr. Sezgin Cüneyt YEŞİLKAYA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Vergi Danışmanı

Son günlerin ekonomi gündeminde sıkça tartışılan konulardan biri de kamuoyunda perakende yasası olarak bilinen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılması planlanan değişikliklerdir.

Zincir marketlerin sayısının hızla artması, bazı gıda ürünlerinde ölçek ekonomisi etkisiyle çok büyük fiyat avantajı sağlamaları, üretici ve tedarikçilerin bu büyük sermayeli zincir marketlere karşı koruma altına alınması gibi konular ve bu sorunlara çözüm yolları, Perakende Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin temel tartışma konularını oluşturmaktadır. Peki, yapılması öngörülen bu değişiklikler yaşanmakta olan sorunlara çözüm olabilir mi?

Aslına bakılırsa yukarıda sayılan sorunların tamamı, gelişmiş ülkelerin birçoğunda rekabet kanunlarıyla düzenlenmiş ve bu sorunlar katı rekabet düzenlemeleriyle çözülmüştür. Bizde ise Rekabet Kanunu’ndaki düzenlemeler, yaşanan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalmış, dolayısıyla şimdi ortaya çıkan boşluklar perakende ticareti düzenleyen kanunla doldurulmaya çalışılmaktadır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, özü itibariyle küçük işletmeleri, büyük sermayeli (ve hatta küresel düzeydeki) firmalara karşı koruyan düzenlemeler içermelidir.

Taslak metinde, Kanunun amacının yazılı olduğu birinci maddeye “…üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve bu kapsamdaki haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin alınması” ifadesi eklenmektedir. Kanuna bu amacın ekleniyor olması, haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından umut verici olmakla beraber, bu amacın, yapılacak ikincil düzenlemelerle gerçekleştiriliyor olması gerekir. Aksi halde amacı ortaya koymak tek başına bir şey ifade etmeyecektir.

İşletme açılışları kolaylaştırılmalı mı yoksa zorlaştırılmalı mı?

Diğer taraftan, aynı maddedeki “…perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması…” ifadesi ise kanunun temel amacıyla tamamen çelişmektedir. Nitekim, perakende sektöründe geldiğimiz noktada işletmelerin açılmasının kolaylaştırılması ticareti artıran ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir uygulama değildir. Tersine, verimsiz işletmelerin çoğalmasına ve açılan büyük sermayeli mağazaların çok sayıda küçük işletme ile esnaf ve sanatkârların kapanmasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla amaç tam tersi, perakende işletmelerin açılışına ilişkin uluslararası uygulamaları da göz önüne alarak genel kabul görmüş kriterler getirmelidir ki hem mevcut işletmeler hem de yeni açılanlar birbirlerine zarar vermemeli ve daha verimli bir ticaret sürdürülebilmelidir.

Bazı ürünlerin satışını yasaklamak tek başına çözüm değil

Perakende Kanunu’nda değişiklik yapılması planlanan önemli düzenlemelerden biri de zincir marketlerin, satış alanı 1.500 metrekareyi aşmayan şubelerinde mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya, cep telefonu ve tütün mamullerinin satılmasının yasaklanmasıdır.

Bu değişiklik, şüphesiz kısmen de olsa küçük işletmelere gelir artışı sağlayacak bir düzenleme olacaktır. Ancak, sahaya bakıldığında, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünleri satan zincir marketlerin zaten 1.500 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, yapılan bu düzenleme, bu ürünlerin satışını yapmak isteyen büyük sermayeli zincir marketleri 1.500 metrekarenin üzerinde mağaza açmaya teşvik edecektir. Satışı yasaklanması düşünülen bu ürünlerin arasında esnaf için en önemlisi tütün mamulleri olacaktır. Zira, kâr marjı son derece düşük olsa da genellikle sigara ve benzeri ürünleri almak için marketlere gidenler, bu ürünlerin yanında başkaca ürünler de aldığı için bu yasağın bakkal, bayi, büfe gibi işletmelere önemli bir katkısı olacağı açıktır. Diğer taraftan bu uygulamanın, tek başına esnaf ve sanatkârların ve diğer küçük işletmelerin zincir marketlere karşı rekabet gücünü artırmaya yetmeyeceği de ortadadır.

Zincir marketlerin (özellikle de indirim marketlerinin) esnaf ve diğer küçük işletmelerin rekabet gücünü zayıflatan iki önemli uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “private label” olarak bilinen kendi markalarıyla üreticilere fason olarak ürettirdikleri ürünlerdir.

Fason üretilen ürünlerin satışına sınırlama getirilmelidir

İndirim (discount) marketlerinin mucidi Almanya’da tüm indirim market şubelerinin toplamı 7.000 civarındayken Türkiye’de ilk iki sıradaki indirim marketi şirketlerinin 10.000’in üzerinde şubelerinin olmasının en büyük nedenlerinden biri fason üretilen ve kendi markaları ile satılan ürünlere sınırlama getirilmemesidir.

Esnaf ve diğer küçük işletmelerin fason üretim yaptırma imkanı bulunmazken, büyük sermayeli şirketlerin kendi markalarıyla ve çok düşük fiyatlı üretim yaptırabilmeleri, rekabeti bunların lehine bozan en önemli uygulamalardan biridir. Dolayısıyla mutlaka “private label” olarak bilinen ürünlerin, satışı yapılan tüm ürünlerin yüzde 10’unu geçmeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmalıdır.

Diğer sorunlar ve çözüm önerileri

Büyük sermayeli zincir marketlerin rekabet avantajı sağladıkları bir diğer önemli unsur da çok sayıda şubeyle ölçek ekonomisi yaratarak çok büyük miktardaki ürünü çok ucuza almalarıdır. Örneğin bir kolalı içecek firması, 10 koli ürün alımında 1 koli ürünü bedelsiz verebilmekte veya esnafa sattığı ürünün gramajı ile zincir marketlere sattığı ürünün gramajında farklılığa giderek zincir marketlerin mililitre başına çok daha ucuza ürün satmalarını sağlamaktadır. İşte bu noktada da rekabet kanunları devreye girmektedir.

ABD ve Fransa gibi ülkelerde son derece katı bir şekilde uygulanan rekabet kanunlarına göre, üretici ve/veya tedarikçiler, büyük sermayeli şirketlere hangi fiyattan ürün satıyorlarsa küçüklere de aynı fiyattan satmak zorundadır. Sadece fiyat sabitlemesi değil, indirim, promosyon, ödeme vadesi, raf kirası ve benzeri tüm mali planlamalar, tüm işletmeler için aynı olmak zorundadır. Daha da ötesi, ABD’de küçük işletmeler, üretici ve tedarikçilerin büyük mağazalarla yaptıkları sözleşmeleri dahi görebilmek hakkına sahiptir. Esnaf ve sanatkârlar ile diğer küçük işletmelerin, büyük sermayeli zincir marketlere karşı rekabette korunabilmelerinin en önemli yolu budur.

Türkiye’de de yapılması gereken, ABD ve Fransa örneklerinden hareketle, Perakende Kanunu’nda değil, Rekabet Kanunu’nda düzenleme yapılarak tüm tedarik sürecinde aynı şartların herkese eşit bir şekilde uygulanmasıdır. Küçük işletmelerin haksız rekabete uğramaması için temel şart açıkladığımız bu iki düzenlemenin de hayata geçirilmesidir. Açılış saatlerinin sınırlanması, indirim dönemlerinin önceden belirlenmesi ve belirli ürünlerin satışının yasaklanması gibi uygulamalar ise tali düzenlemeler olarak düşünülmelidir.