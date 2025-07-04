Perakendecilerin döngüsel ekonomiye etkis

Dünyanın en büyük perakende ticaret birliği, merkezi ABD Washington D. C’de bulunan ve kuruluş temeli 1911 yı­lında atılan National Retail Federation (NRF) Amerika Ulusal Perakende Fede­rasyonu.

Üyeleri arasında mağazalar, ka­talog, internet ve bağımsız perakendeci­ler, restoranlar, marketler, çok seviyeli pa­zarlama şirketleri ve satıcılar var. NRF; 3,8 milyondan fazla perakende işletmesini barındıran ve 52 milyondan fazla çalışanı destekleyen, ülkedeki en büyük özel sek­tör endüstrisini temsil ediyor.

Federasyon, perakendecilerin net po­zitif çevresel, sosyal ve toplumsal fayda­lar yaratırken ekonomik değer üretme çabalarını desteklemek için “Perakende Sürdürülebilirlik Merkezi” kurdu. Odak alanları; tüketici içgörüleri, döngüsel ekonomi ve tedarik zinciri izlenebilirliği. Yayınladıkları “Perakendecilerin döngü­sel ekonomiyi inşa etmesinin 5 yolu” baş­lıklı yazıda şunları öneriyorlar: Yeniden satışı ve kiralamayı keşfet. Ters lojistik operasyonlarını iyileştir. Yeniden tasa­rım, onarım ve yenilemeyi teşvik et. Ye­niden doldur ve yeniden kullan. Geri dö­nüşümü kolaylaştır.

NRF Perakende Sürdürülebilirlik Mer­kezi 11-12 Ocak 2026 tarihinde New York’ta, ters lojistiğin gelir stratejisiy­le buluştuğu yeni bir etkinlik düzenliyor. NRF Rev’de maliyet tasarrufu, karlılık ve müşteri memnuniyetinde yeni stratejiler geliştirmek için döngüsel ekonomideki perakendeciler, üreticiler ve endüstri or­takları buluşuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı perakende mağazacılık

Türkiye’de perakende mağazacılık­ta neler oluyor? Yeni iyi bir haber var. Yaygın güzellik ve kişisel bakım pera­kende zinciri Watsons, Türkiye’de açtı­ğı 450. mağazasında umut veren adımlar attı. Mağazayı Uluslararası Yenilenebi­lir Enerji Sertifikası (I-REC) ile destek­liyor. Bu sertifika, biyogaz, güneş ve hid­roelektrik gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ediyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve karbon salımının düşürülmesi hedefleniyor. Ma­ğaza, kullanılan malzemelerden operas­yonel uygulamalara kadar enerji verimli­liği ve çevresel sürdürülebilirlik kriterle­ri temel alınarak tasarlandı.

Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşma­sı için, davranış değişikliği ve yeni alış­kanlıklar kazanılması gerekliliğini sürekli belirtiyorum. Değişimde etkisi güçlü olan kadınların sık ziyaret ettiği bir mağaza, dönüşüme öncülük edebilir. Yeni mağaza­daki Geri Dönüşüm Cihazı; barkodlu plas­tik, cam, kâğıt ve alüminyum ambalajla­rı geri dönüşüme kazandırırken, hareketi desteklemek için Club Card’a puan yük­lemesi yapıyor. 250 kg kapasiteli cihazla toplanan her atık “İyilik Hareketi” proje­sine katkı sağlıyor. Mağazada sürdürüle­bilir yaşam ürünleri alanı en ilgilimi çe­ken bölüm, çünkü temiz içerikli ve refill (yeniden doldur) ambalajlı ürünler her za­man öncelikli tercihim.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ve­rilerini paylaştı: “Tüm mağazaların elekt­rik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynakla­rından karşılanarak Kapsam 2 emisyonla­rı sıfırlandı, 174.300 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Sürdürülebilir ürünlerin cirodaki payı %13,4’e çıktı. 161 mağazada Sürdürü­lebilir Yaşam Köşeleri kuruldu, 880’e yakın ürün çevre dostu etiketle sunuldu.”

Döngüsellik için birlik ve rehberlik

Türkiye’deki tüm perakendeciler; dön­güsel ekonomi için ortak amaçlarla bir araya gelin, bilgi ve deneyimlerinizi pay­laşın ve hep birlikte somut adımlar atın. Döngüsel ekonomi öncüsü kurumlar; “İşte Döngüsel Gelecek” teması ile Ekim ayın­da gençler, üniversiteler ve iş dünyasını buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festiva­li’nde siz de yer alarak rehberlik edin.