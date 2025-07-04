Perakendecilerin döngüsel ekonomiye etkis
Dünyanın en büyük perakende ticaret birliği, merkezi ABD Washington D. C’de bulunan ve kuruluş temeli 1911 yılında atılan National Retail Federation (NRF) Amerika Ulusal Perakende Federasyonu.
Üyeleri arasında mağazalar, katalog, internet ve bağımsız perakendeciler, restoranlar, marketler, çok seviyeli pazarlama şirketleri ve satıcılar var. NRF; 3,8 milyondan fazla perakende işletmesini barındıran ve 52 milyondan fazla çalışanı destekleyen, ülkedeki en büyük özel sektör endüstrisini temsil ediyor.
Federasyon, perakendecilerin net pozitif çevresel, sosyal ve toplumsal faydalar yaratırken ekonomik değer üretme çabalarını desteklemek için “Perakende Sürdürülebilirlik Merkezi” kurdu. Odak alanları; tüketici içgörüleri, döngüsel ekonomi ve tedarik zinciri izlenebilirliği. Yayınladıkları “Perakendecilerin döngüsel ekonomiyi inşa etmesinin 5 yolu” başlıklı yazıda şunları öneriyorlar: Yeniden satışı ve kiralamayı keşfet. Ters lojistik operasyonlarını iyileştir. Yeniden tasarım, onarım ve yenilemeyi teşvik et. Yeniden doldur ve yeniden kullan. Geri dönüşümü kolaylaştır.
NRF Perakende Sürdürülebilirlik Merkezi 11-12 Ocak 2026 tarihinde New York’ta, ters lojistiğin gelir stratejisiyle buluştuğu yeni bir etkinlik düzenliyor. NRF Rev’de maliyet tasarrufu, karlılık ve müşteri memnuniyetinde yeni stratejiler geliştirmek için döngüsel ekonomideki perakendeciler, üreticiler ve endüstri ortakları buluşuyor.
Sürdürülebilirlik odaklı perakende mağazacılık
Türkiye’de perakende mağazacılıkta neler oluyor? Yeni iyi bir haber var. Yaygın güzellik ve kişisel bakım perakende zinciri Watsons, Türkiye’de açtığı 450. mağazasında umut veren adımlar attı. Mağazayı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile destekliyor. Bu sertifika, biyogaz, güneş ve hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ediyor. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve karbon salımının düşürülmesi hedefleniyor. Mağaza, kullanılan malzemelerden operasyonel uygulamalara kadar enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri temel alınarak tasarlandı.
Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için, davranış değişikliği ve yeni alışkanlıklar kazanılması gerekliliğini sürekli belirtiyorum. Değişimde etkisi güçlü olan kadınların sık ziyaret ettiği bir mağaza, dönüşüme öncülük edebilir. Yeni mağazadaki Geri Dönüşüm Cihazı; barkodlu plastik, cam, kâğıt ve alüminyum ambalajları geri dönüşüme kazandırırken, hareketi desteklemek için Club Card’a puan yüklemesi yapıyor. 250 kg kapasiteli cihazla toplanan her atık “İyilik Hareketi” projesine katkı sağlıyor. Mağazada sürdürülebilir yaşam ürünleri alanı en ilgilimi çeken bölüm, çünkü temiz içerikli ve refill (yeniden doldur) ambalajlı ürünler her zaman öncelikli tercihim.
Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş 2024 Sürdürülebilirlik Raporu verilerini paylaştı: “Tüm mağazaların elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanarak Kapsam 2 emisyonları sıfırlandı, 174.300 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Sürdürülebilir ürünlerin cirodaki payı %13,4’e çıktı. 161 mağazada Sürdürülebilir Yaşam Köşeleri kuruldu, 880’e yakın ürün çevre dostu etiketle sunuldu.”
Döngüsellik için birlik ve rehberlik
Türkiye’deki tüm perakendeciler; döngüsel ekonomi için ortak amaçlarla bir araya gelin, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşın ve hep birlikte somut adımlar atın. Döngüsel ekonomi öncüsü kurumlar; “İşte Döngüsel Gelecek” teması ile Ekim ayında gençler, üniversiteler ve iş dünyasını buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nde siz de yer alarak rehberlik edin.