Performansı artırmanın 7 yolu

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdiptas.com

Eski ama güzel bir hikâye vardır. Tom ve Jack isimli iki oduncunun hikayesi. Tom beş yıldır aynı firmada çalışıyor, odun keserek yaşamını sürdürüyordu. Hedefi kısa sürede ailesine daha iyi olanaklar sunmaktı. Ancak işe girdiğinden beri her yıl maaş artışı istese de bunu alamıyordu.

Aynı firma üretimi artırmak için bir süre sonra Jack’i işe aldı. Jack de tıpkı Tom gibi odun kesme konusunda uzmandı. Hedefleri aynıydı. Her ikisi de çok çalışıp, daha fazla para kazanmak istiyordu.

Ancak bir farklılık vardı. Jack, birinci yılın sonunda maaş artışı isteğine olumlu yanıt aldı. Bunu duyan Tom elbette hiç mutlu olmadı. Yaşları da eğitimleri de aynıydı. Her gün aynı saatte işe geliyor, aynı saatte işi bitiriyorlardı. Tom sinirlendi, patronuyla konuşmaya karar verdi. “Ben beş yıldır bu şirkette çalışıyorum. Neden Jack daha fazla maaş alıyor?” diye sordu. Patronun yanıtı gecikmedi: “Biz sonuç odaklı bir firmayız. Jack’in her gün kırdığı odun sayısı seninkinden fazla. O yüzden maaş artışı yaptık.”

Tom, patronunun bu sözüyle sarsıldı. Ancak yılmadı. Daha fazla çalışıp üretimini artırmaya karar verdi. Her gün bir saat daha fazla çalışıyor, hiç ara vermiyordu. Hedefi Jack’den daha iyi olmaktı. Bir yıl sonunda patronuyla tekrar konuşmaya karar verdi. Patron üretiminde bir değişiklik olmadığını Jack’in üretimini ikiye katladığını söyledi. Tom, Jack’ten daha fazla çalışıyordu ama daha az üretim yapıyordu.

Tom cesaretini topladı ve Jack’e bu kadar fazla sayıda odunu nasıl daha kısa zamanda kırdığının sırrını sormaya karar verdi.

Jack’in yanıtı basitti: “Her saat başı 5 dakika kendimi dinlendiriyorum. Her günün sonunda da testeremin daha keskin hale gelmesi için zaman harcıyorum.”

Çok çalışmak yerine çok dinlenmek

Performansınızın artması için çok çalışmamız, sürekli çalışmamız gerektiğine dair yanlış bir inanç var. Şirketler ve yöneticiler sürekli olarak çalışanlarının daha fazla çalışması için ne gerektiğinin yolunu arıyorlar.

Koçluk yaptığım yöneticiler de bana bunu soruyorlar: “Çalışanlarımızın daha fazla çalışmasını nasıl sağlayabiliriz?”

İnsan bir makine değil. Daha verimli çalışabilmesi için daha fazla dinlenmesi ve kendine zaman ayırması gerekiyor.

Birçok şirket günümüzde çalışanlarından 9-5 arası hiç durmadan çalışmasını, hatta gece yarılarına kadar fazla mesai yapıp işi bitirmesini bekliyor. Ancak uzun dönemde bunun başarısız bir strateji olduğu görülüyor. Çalışanlar bir süre sonra tükenmişlik hissiyle karşılaşıyor. Verimlilikleri düşüyor. Hayatı sorgulamaya başlıyorlar. İş yerindeki memnuniyetsizlik tıpkı bir hastalık gibi yayılıyor ve şirket kültürünün bir parçası oluyor.

Jack ve Tom’un hikayesinde de anlatıldığı gibi belli aralıklarla dinlenmek, kendimizi yenilemek, becerilerimizi keskinleştirmek için zaman ayırmamız, şirket yöneticilerinin de bunun ortamını sağlaması gerekiyor. Beyin üzerinde yapılan araştırmalar da verimliliği artırmanın yolunun dinlenmekten geçtiğini doğruluyor.

İşte yedi adımda performans artıran stratejiler:

1-Beyin, dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Her saat başı verilen 5-10 dakikalık molalar, performansın yükselmesini sağlıyor. Alarmınızı kurun ve her saat başı 3-5 dakika beyninizi rahatlatmaya ayırın. Nefes ya da yürüme egzersizleri ya da meditasyon bu rahatlamayı sağlayacaktır. Özellikle derin nefes almak beyninize rahatlama sinyali gönderecektir.

2- Performansı yükselten bir başka etken de yaptığınız işten keyif almanız. Keyif aldığınız zaman beyin sürekli dopamin salgılıyor ve prefrontal kortekse olumlu yönde etki yapıyor. Keyif almanız için de fazla mesai yapmak yerine odaklanarak çalışmaya önem verin. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeden çalışmanın yolu daha fazla mola vermekten geçer. 45 dakikalık odaklanarak çalışmak, dikkat dağınıklığıyla 7-8 saat çalışmaktan daha iyidir.

3- Kendinize zaman ayırın. Çalışmadığınız günlerde asla is düşünmeyin. 4 Enerjinizi ne için kullandığınıza çok dikkat edin. Amacınıza hizmet etmeyen aktivitelere hayır diyebilmenin keyfini yaşayın. Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen Warren Buffet’ın da söylediği gibi “Başarılı ve çok başarılı insanlar arasındaki en büyük fark; çok başarılı insanların amaçlarına hizmet etmeyen her şeye “hayır” diyebilme cesaretini ve bilincini gösterebilmeleridir.”

5- Uyumaya vakit ayırın. Uyku sürenizi artırdığınızda hafızanızın daha iyi olduğunu, duygularınızı daha iyi kontrol edebileceğinizi ve daha verimli çalışabileceğinizi göreceksiniz.

6- Verdiğiniz her zorlu karar sonrası beyninizin dinlenmesi için zaman ayırın. Keyifle yaptığınız aktiviteleri düşünün ve gerçekleştirin. Keyifle yaptığınız her iş beyninizin rahatlamasını ve daha iyi çalışmasını sağlar.

7- Her yıl muhakkak tatile çıkın. Eğer mümkünse, her iki ayda bir yapacağınız 3-4 günlük tatillerin dönüşünde yaratıcılığınızın ve verimliğinizin arttığına tanık olacaksınız.

Sözün özü, performansınızı artırmak istiyorsanız daha fazla dinlenin ve daha çok mola verin.