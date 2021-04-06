Perşembe günü FED Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar önemli olacak

Küresel piyasalarda ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri, aşılama çalışmalarının başlaması ve büyük ölçekli yeni teşvik adımlarının desteğiyle rekor seviyeleri test eden riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde yukarı hareket, etkisini sürdürüyor. Bilindiği üzere 2021 yılının ilk çeyreğinde tahvil faizlerindeki yükseliş ve değer odaklı hisse senetlerindeki görece güçlü performans öne çıktı. Küresel büyüme görünümüne dair artan iyimserlik ön plandaydı. Örneğin Mart ayında, Avrupa, ABD ve İngiltere’de imalattaki güçlenme öncülüğünde aktivite anketlerinin iyileştiğini gördük. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ile birlikte büyüme beklentilerindeki yukarı revizyonlar ve yine Biden’ın aşılama hedeflerini neredeyse iki katına çıkarması da risk iştahına destek olan konular oldu. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi, Koronavirüs (Covid -19) salgını öncesi dönemde gördüğü en yüksek seviyelerin yaklaşık yüzde 19 üzerinde. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise yüzde 7 yükselişte. (MSCI Dünya endeksi aynı dönemde sırasıyla yüzde +18 ve yüzde +5) 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 0,5 ile Ağustos ayının en düşük seviyesinde ve yılın başında gördüğü yüzde 0,9 seviyelerine kıyasla şu anda yüzde 1,75 civarında işlem görüyor.

Yeni teşvik adımları ve ekonomilerin yeniden açılması, aşılama çalışmalarının enflasyonu destekleyebileceğine dair beklentiler soru işareti yaratmaya devam etse de; FED, enflasyonun hedeflenenin üzerine çıksa dahi bunun sürdürülebilir olmadığını vurguluyor ve 2024'ten önce faizleri yükseltmemeyi bekliyor. Bu doğrultuda FED’den gelen son açıklamalarda da enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına izin verileceği sinyalleri dikkat çekiyor. Örneğin FED Başkan Yardımcısı Randal Quarles’ın geçen haftaki açıklamalarında, FED’in yüzde 2 hedefinin bir parça aşılmasında rahat olacağını vurgulaması gibi: “Zaman içindeki ortalamaya bakacağız. Yüzde 2 enflasyonun bir parça aşılmasını destekliyorum.”

Ancak, FED’in son toplantısında FOMC üyelerinin faiz beklentilerinin yer aldığı Dot Plot’ta medyan beklentiye göre üyelerin çoğu 2023 sonuna kadar faiz artışı öngörmese de, faiz artışı bekleyenlerin sayısında artış olduğunu, ayrıca büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü revizyonların da olduğunu belirtmek istiyoruz. Örneğin FED üyelerinin bireysel tahminlerini gösteren ‘Dot Plot’ grafiğine göre on sekiz üyeden yedisi 2023 sonunda daha yüksek faiz bekliyor. Aralık tahminlerine göre beş üye 2023 sonunda daha yüksek faiz bekliyordu.

Ayrıca ekonomilerin açılması, teşvik ödemeleri ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte hizmet sektörünün tekrar devreye girmesinin ardından ABD verilerinin güçlenme sinyalleri üretmesi muhtemel gözüküyor. Piyasadaki senaryolar arasında büyümeye ve istihdama yönelik güçlü verilerle birlikte enflasyonda yaz başında belirgin bir hızlanma görebileceğimiz yönünde beklentiler var. ABD’de son açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam verisinde gördüğümüz toparlanma sinyalleri de bu görünüme destek olabilir nitelikte. Kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığı Mart ayında istihdam artışının genele yaygın olduğunu gördük. Dolayısıyla yaz aylarına yaklaştıkça piyasalarda “taper tantrum” tartışmalarının, parasal genişlemeden daha erken çıkılabileceğine dair beklentilerin gündeme gelebileceğini görebiliriz. Bu görünüm ise riskli varlıklara yönelik soru işaretlerine neden olabilir.

Bu haftaya baktığımızda makro veri akışı sınırlı olacak. ABD’de enflasyon sinyalleri arayacağımız ve yükselen girdi maliyetlerinin ön planda olduğu Mart ayı ÜFE verisi ile birlikte FED FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Çarşamba akşamı açıklanacak FOMC tutanaklarında, bahsettiğimiz gibi şahin ekonomik tahminlere yönelik detaylar arayacağız. Olası yukarı yönlü risklere ilişkin ifadeler önemli olabilir. Bu hafta IMF ile Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları başladı. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantılar 11 Nisan’a kadar devam edecek. FED'in henüz güvercin duruşunu değiştirmeye hazır olduğunu düşünmesek de Perşembe günü FED Başkanı Jerome Powell’ın IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda vereceği mesajlar da önemli olacak.