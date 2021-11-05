Pet Holding’de aile anayasası üç aileyi birden temsil ediyor

Petrol fakiri Türkiye’den doğan petrol uzmanı tarifini yapabiliriz Pet Holding için. Adı da zaten petrol kelimesinin ilk üç harfinden geliyor. Temelleri, Güntekin Köksal tarafından 1974'te kurulan Pet Ticaret’e dayanıyor. Ülkesi verimli petrol yataklarına sahip değilken, bölgesinin yeraltı zenginliğini iyi değerlendirdi Pet Holding. Yıllarca Rusya’da ve Sibirya’da projeler üretti, Azerbaycan’ın petrol üretim hakkı kazanan ilk yabancı şirket oldu. Irak’ın kuzeyinde ihtisaslaştı. Ülkenin Kürdistan Bölgesi’nin ilk petrol arama ve üretim hakkını elde etti. Geniş sahalar kiraladı, ortaklıklar kurdu. Avusturya’da maden mühendisliği okuyan, ardından petrol yüksek mühendisi olarak önce kamuda çalışan Güntekin Köksal, kendi deyimi ile ‘risk almayı seven’ yapısıyla Türkiye’den, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Irak’a, Yemen’e, Uganda’ya, ABD’ye uzanan geniş coğrafyaya uzandı. Pet Holding çatısı altında petrol dışında, madencilik, arsa geliştirme, turizm, akaryakıt ve çeşitli temsilcilikler yoluyla değişik alanlarda da şirketler kurdu.

Güntekin Köksal, şimdilerde 90 yaşında. Uzun yıllar başkanı olduğu Pet Holding, yeni jenerasyonun liderliğinde yoluna devam ediyor. Güntekin ve Pınar Köksal Çifti’nin iki kızı, Ayşe Köksal Çetin ve Zeynep Köksal Yaykıran, grupta bayrağı devraldılar. 25 yıldır grup şirketlerinde deneyim kazanan Ayşe Köksal Çetin yönetim kurulu başkanlığını, 20 yıllık Pet tecrübesi olan kardeşi Zeynep Köksal Yaykıran da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. İki kardeş, son 10 yılı bu makamlara hazırlık için geçirmiş. 2018’de yürürlüğe giren aile anayasasının, aynı zamanda üç aileyi, Köksal, Çetin ve Yaykıran ailelerini temsil ettiğini ifade edelim.

Petrole 25, arsa geliştirmeye 10 milyon dolar yatırım yapacak

Kurulduğu günden bu yana işlerini büyüterek, geniş alana yayan Pet Holding’in faaliyetleri, iki önemli sektör odaklı yürüyor. Petrol arama ve üretimi ile arsa ve proje geliştirme konuları, grubun ana iş gündemini oluşturuyor. Kuzey Irak’ta bulunan Chia Surkh en büyük çalışma alanı. Bugüne kadar 130 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İki yıl içinde 20-25 milyon dolar aralığında yeni yatırım daha yapılacak. Yanı sıra arsa geliştirme, grubun uzun yıllardır bulunduğu sektörlerden. İnşaatta Türkiye dışında Rusya ve Almanya'da projeler yürütüldü. Ayşe Köksal Çetin de Londra'da gayrımenkul alanında deneyim kazandı. Grubun, Türkiye’nin değişik bölgelerinde arsa yatırımları var. Yakın zamanda arsaya 10 milyon dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Vakfa gelir için kitap yazıyor, yüzüyor, koşuyor

Grup, sosyal sorumluluk projelerini Köksal Eğitim Vakfı bünyesinde yürütüyor. 28 yıl önce kurulan Vakıf, Güntekin Köksal ile birlikte Pınar Köksal’ın önderliğinde binlerce öğrenciye burs sağladı. Ailenin büyük kaybı Pınar Köksal’ın Türkiye’nin en üretken müzisyenlerinden olduğunu ifade edelim. İcracı yönünün yanı sıra bestekar olarak da çok sayıda esere imza atan Köksal’ın uzun yıllar başında olduğu Köksal Eğitim Vakfı’nın başkanlığını Zeynep Köksal Yaykıran yürütüyor. Zeynep Köksal Yaykıran, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan iki kitabının ardından, yeni kitabını da yakında piyasaya çıkaracak. Yayınların tüm gelirleri, Vakfa aktarılıyor. Yaykıran, katıldığı yüzme yarışları ve koşularla da Vakfa gelir yaratıyor.

PETROLÜN KRALİÇELERİ

Yarım yüzyıldır zorlu şartlarda petrol üreten Pet Holding'de üst yönetim sorumluluğunu Ayşe Köksal Çetin (üstte solda) ve Zeynep Köksal Yaykıran yürütüyor.

Güntekin Köksal, önceki söyleşilerinde Türkiye'nin petrol ihtiyacını dünyada petrol yatağı satın alarak karşılaması önerisinde bulunuyor. 2 yıl önce vefat eden eşi Pınar Köksal da ülkemizin önemli müzisyenleri arasında yer alıyor.