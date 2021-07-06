Her 10 yılda bir bu başlığı atıyorum galiba. 2010 yılının Aralık ayında Radikal Gazetesi'ndeki köşe yazısının başlığı "Petrol 100 dolara gidiyor"du. Birkaç yıl içinde gerçekten de 100 dolara gitti. Bugünlerde beklenti son bir yılda yüzde 40'ın üzerinde artan petrol fiyatlarının yine 100 dolara doğru gittiği yönünde.

Piyasaları yakından izleyenler fiyatların yönünü yukarı doğru görüyorlar. Goldman’a göre fiyatların üçüncü çeyrek ortalaması 80 doları bulacak. JP Morgan ise son çeyrekte 80 doların aşılacağını öngörüyor. Bank of America’cılar da artmasını beklenenlerden. Üstelik onlar fiyatların 2022 ortasında 100 doları göreceğini öngörüyorlar.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye, Hindistan ve Güney Afrika gibi net petrol ithalatçısı ülkelerde cari işlemler açığı artacak, üreticiler ve tüketiciler üzerindeki maliyet baskısı yükselecek demektir. Bu tür ekonomilerde büyüme, enflasyon, dış açık ve mali denge olumsuz etkilenecektir. Bizim enflasyon hedefi de zora girebilir. Çünkü tahminler 2021 yılı ortalamasının 64,4 dolar ve 2022 ortalamasının ise 61,9 doları seviyesinde oluşacağı varsayımına göre yapıldı. Şu ana kadarki yıllık ortalama 64 dolar dolayında ama fiyatlar yılın geri kalan döneminde piyasa gurularının tahmin ettiği gibi seyrederse ortalama 3-4 puan daha artabilir. Eğer seneye 100 dolar görülürse 2022 için yapılan 61.9 dolarlık varsayım iyice zorlaşır. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın gelecek enflasyon raporlarında enflasyon tahminlerinin petrol fiyatlarından kaynaklı olarak güncellendiği görürsek şaşırmayalım.

Bu tabloyu ne değiştirir? En büyük oyun belirleyici petrol üreticilerinin arzı artırmaları olur. Üreticiler de fiyatların çok aşırı artmasının kendi ayaklarına kurşun sıkmak olduğunu biliyorlar. OPEC’in istediği fiyatları 70 doların üzerinde tutmak olacaktır. Resmen ifade edilmese de 70-80 dolar bandı en ideali galiba.

Geçen yıl küresel ekonomik durgunluğa bağlı olarak petrol fiyatları tepetaklak aşağı giderken üreticiler üretimi kısarak trendi tersine çevirmeyi başarmışlardı. Dolayısıyla fiyatların tekrar gerilemesinde, gerilemese bile artışın durmasında anahtar rolü arz kısıntısı oynayacak. Rusya gibi bazı piyasa oyuncularına kalsa üretim ciddi şekilde artacak ama üretim kapasitesini artırmak için yeni yatırımlar yapma derdinde olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) su koyuyor. OPEC’e yön veren Suudi Arabistan da oldukça ihtiyatlı. Suudiler arzı artırmadan önce talebin kalıcı şekilde canlandığından emin olmak istiyor. Henüz mevcut durumun kalıcı olduğuna ikna olmuş değiller. Gelecek yıl tekrar arz-talep dengesi arz lehine genişlerse yeni bir fiyat düşüş dalgası ile karşılaşmaktan korkuyorlar. Bir de İran faktörü var. ABD ile İran arasındaki nükleer meselesinde yeni bir uzlaşmaya varılırsa İran’dan dünya piyasalarına günde bir milyon varil daha fazla petrol akmaya başlayacak. Bu da fiyatları aşağı baskılayacak bir gelişme olabilir.

OPEC’in geçen haftaki toplantılarından bir sonuç çıkmamıştı. Bu yazı yazıldığı sırada Pazartesi günü devam edecek görüşmelerden çıkan sonuç henüz belli değildi. Ama hakim beklenti Ağustostan itibaren günlük 500,000 varillik bir artış olması. Böylece 2018 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyelerinde bulunan ve son bir yılda yüzde 45 artan fiyatlar bir ölçüde dizginlenebilir.