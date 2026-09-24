Petrol 100 dolardan döndü, piyasaların hesabı değişti
Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketler, piyasalarda beklentileri anında değiştiriyor. Yükselişler merkez bankalarına yönelik faiz artırım beklentilerini desteklerken düşüşler enflasyonist beklentileri zayıflatıyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan sert hareket, küresel piyasaların jeopolitik riskleri ne kadar hızlı fiyatlayabildiğini bir kez daha gösterdi. Brent petrol geçen hafta 108 doların üzerine çıktıktan sonra 100 doların altına gerilerken, piyasalarda savaş kaynaklı arz endişelerinin bir bölümünün azaldığı algısı öne çıktı. Ancak fiyatlardaki gerilemenin, enerji arzında tamamen normale dönüldüğü anlamına gelmiyor.
Petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinde iki gelişme özellikle etkili oldu. Bunlardan ilki Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı yeniden devreye alması, ikincisi ise ABD ile İran arasında diplomatik görüşme ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi. Petrol piyasasının önündeki en büyük belirsizlik ise Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler olmaya devam ediyor.
Asıl mesele petrol değil, enflasyon
Petrolün 100 doların altına gerilemesi piyasalar açısından önemli bir rahatlama sağlasa da jeopolitik risk priminin tamamen ortadan kalktığını söylemek için henüz erken. ABD ile İran arasında görüşme ihtimalinin güçlenmesi fiyatları aşağı çekebilecek önemli bir unsur olarak öne çıkarken, görüşmelerin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Başka bir ifadeyle piyasa şu anda savaş riskinin tamamen ortadan kalktığını değil, riskin daha da büyümeyebileceğini fiyatlıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketin finans piyasaları açısından önemi yalnızca enerji maliyetleriyle sınırlı değil. Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, taşımacılıktan petrokimyaya, havacılıktan sanayi üretimine kadar geniş bir alanda maliyet baskısını artırabilir. Bunun sonucunda da başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının enflasyonla mücadele konusunda daha uzun süre sıkı para politikası uygulaması gerekebilir.
Türkiye’ye etkisi daha doğrudan
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına yükselttiği bir ortamda petrol fiyatlarının yeniden sert şekilde yükselmesi, piyasaların faiz indirimi beklentilerini öteleyebilir. Böyle bir senaryoda tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşurken, yüksek faiz ortamına daha duyarlı hisse senetlerinde oynaklığın artması mümkün. Dolayısıyla petrol piyasasındaki gelişme, kısa sürede Fed’in para politikası beklentilerine ve oradan da küresel risk iştahına yansıyabiliyor.
Türkiye’nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki hareketin ekonomi üzerindeki etkisi daha doğrudan. Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması, enerji ithalat faturasını ve cari denge üzerindeki baskıyı artırırken, petrol fiyatının yüksek kaldığı bir dönemde TL’nin dolar karşısındaki seyri de maliyetin büyüklüğünü belirleyen ikinci önemli unsur oluyor. Bu nedenle petrolün 100 doların altında kalması Türkiye açısından yalnızca akaryakıt fiyatları bakımından değil, dış ticaret dengesi, cari açık ve enflasyon beklentileri açısından da önem taşıyor.
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