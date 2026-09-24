Petrol 100 dolardan döndü, piyasaların hesabı değişti

Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareket­ler, piyasalarda beklentileri anında de­ğiştiriyor. Yükselişler merkez bankalarına yönelik faiz artırım beklentilerini destek­lerken düşüşler enflasyonist beklentileri zayıflatıyor.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan sert hareket, küresel piyasaların jeopolitik riskleri ne kadar hızlı fiyatlayabildiğini bir kez daha gösterdi. Brent petrol geçen haf­ta 108 doların üzerine çıktıktan sonra 100 doların altına gerilerken, piyasalarda savaş kaynaklı arz endişelerinin bir bölümünün azaldığı algısı öne çıktı. Ancak fiyatlardaki gerilemenin, enerji arzında tamamen nor­male dönüldüğü anlamına gelmiyor.

Petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinde iki gelişme özellikle etkili oldu. Bunlardan ilki Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı yeniden devreye alması, ikin­cisi ise ABD ile İran arasında diplomatik görüşme ihtimalinin yeniden gündeme gel­mesi. Petrol piyasasının önündeki en bü­yük belirsizlik ise Hürmüz Boğazı’ndaki ge­lişmeler olmaya devam ediyor.

Asıl mesele petrol değil, enflasyon

Petrolün 100 doların altına gerilemesi piyasalar açısından önemli bir rahatlama sağlasa da jeopolitik risk priminin tama­men ortadan kalktığını söylemek için he­nüz erken. ABD ile İran arasında görüşme ihtimalinin güçlenmesi fiyatları aşağı çeke­bilecek önemli bir unsur olarak öne çıkar­ken, görüşmelerin kalıcı bir anlaşmaya dö­nüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koru­yor.

Başka bir ifadeyle piyasa şu anda savaş riskinin tamamen ortadan kalktığını değil, riskin daha da büyümeyebileceğini fiyatlı­yor. Petrol fiyatlarındaki hareketin finans piyasaları açısından önemi yalnızca enerji maliyetleriyle sınırlı değil. Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, taşı­macılıktan petrokimyaya, havacılıktan sa­nayi üretimine kadar geniş bir alanda mali­yet baskısını artırabilir. Bunun sonucunda da başta ABD ve Avrupa olmak üzere mer­kez bankalarının enflasyonla mücadele ko­nusunda daha uzun süre sıkı para politikası uygulaması gerekebilir.

Türkiye’ye etkisi daha doğrudan

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına yükselttiği bir ortamda petrol fiyatlarının yeniden sert şe­kilde yükselmesi, piyasaların faiz indirimi beklentilerini öteleyebilir. Böyle bir senar­yoda tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşurken, yüksek faiz ortamı­na daha duyarlı hisse senetlerinde oynaklı­ğın artması mümkün. Dolayısıyla petrol pi­yasasındaki gelişme, kısa sürede Fed’in para politikası beklentilerine ve oradan da küre­sel risk iştahına yansıyabiliyor.

Türkiye’nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fi­yatlarındaki hareketin ekonomi üzerinde­ki etkisi daha doğrudan. Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması, enerji ithalat fatu­rasını ve cari denge üzerindeki baskıyı ar­tırırken, petrol fiyatının yüksek kaldığı bir dönemde TL’nin dolar karşısındaki seyri de maliyetin büyüklüğünü belirleyen ikin­ci önemli unsur oluyor. Bu nedenle petrolün 100 doların altında kalması Türkiye açısın­dan yalnızca akaryakıt fiyatları bakımından değil, dış ticaret dengesi, cari açık ve enflas­yon beklentileri açısından da önem taşıyor.