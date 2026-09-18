Petrol başrolde kalmaya devam ediyor
Kevin Warsh Fed Başkanı olarak göreve başladığında çok yakın bir zaman sonra faiz artırım kararı alacak denilse başta kendisi olmak üzere kimse inanmazdı muhtemelen. Hele önceki Başkan Jerome Powell’ı faizleri indirmiyor diye görev süresini uzatmadan değiştiren ABD Başkanı Donald Trump’a bu söylense alınacak cevabı tahmin etmek güç değil.
Tüm bunlara rağmen şubat ayı sonunda başlayan İran-ABD savaşının bugüne kadar devam etmesi ile Fed faiz artırmak durumunda kaldı. Petrol fiyatlarının nu kadar uzun süre yıl başında tahmin edilenin neredeyse iki katına yakın seyredeceğini öngörmek imkansıza yakındı. Piyasalar dün 2023 yılından bu yana ilk faiz artırımının ardından gelecek yılın ortasına kadar üç artırım daha fiyatlamaya başladılar. Üstelik bu artırımların ilkinin yıl bitmeden gelmesini bekliyorlar.
Kararın nispeten güvercin olması ve Trump’ın para politikasına yakın bir duruş sergilemesi beklenen bir yönetimden gelmesi önemli. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu noktaya bir günde gelinmedi.
Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden tedarik zinciri ve enerji darboğazı kaygılarının yanında ABD tahvil piyasasında yaşananlar da çok önemliydi. ABD tahvil piyasasında kilit noktada yer alan ve tüm dünyanın borçlanma maliyetlerini belirleyen 10 yıllık tahvil faizinin %5 düzeyine gelmesi tabiri caizse bardağı taşıran son damla oldu. Genelde getiri eğrisinin kısa tarafı Fed faiz politikasına dair değişiklik beklentilerini, uzun tarafı da enflasyon ve büyüme beklentilerini yansıtır.
ABD borç yükünün giderek tırmanması ve 40 trilyon dolar gibi devasa bir düzeye ulaşması ile borcu sürdürülebilirliği de ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Faizler yukarıda kaldıkça yeni yapılan ihalelerde de itfa olunan tutar bu yüksek faiz ile çevrilecek ve borcun artış hızı kontrol edilemeyecek bir noktaya gelecekti. Dolayısıyla önce Hazine tarafından açıklanan geri alım programının piyasa etkisine bakıldı, oradan arzu edilen karşılık gelmeyince bu sefer son çare olarak faiz artırımına gidildi. Şüphesiz ABD gibi başta askeri olmak üzere çok sayıda yüksek harcama kalemi olan ve giderek daha az vergi toplayan bir ekonominin işi pek kolay değil.
Ancak para politikası üzerinden enflasyonu düşürmede bu defa ciddiyim mesajı kuvvetli biçimde verilerek aktarım mekanizması üstünden işlerin bir miktar toparlanması hedeflenmiş. Kısa vadeli dolar değer kazanımı ve emtia fiyatları düşüşü ardından artan stabilite ile piyasanın dengeleneceğini tahmin ediyorum. ABD piyasalarında volatilitenin belirli bir düzeyde kalması şüphesiz dünyanın geri kalanı açısından da çok önemli.
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