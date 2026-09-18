Petrol başrolde kalmaya devam ediyor

Kevin Warsh Fed Başkanı olarak göreve başladığında çok yakın bir zaman son­ra faiz artırım kararı alacak denilse baş­ta kendisi olmak üzere kimse inanmazdı muhtemelen. Hele önceki Başkan Jerome Powell’ı faizleri indirmiyor diye görev sü­resini uzatmadan değiştiren ABD Başkanı Donald Trump’a bu söylense alınacak ce­vabı tahmin etmek güç değil.

Tüm bunlara rağmen şubat ayı sonunda başlayan İran-ABD savaşının bugüne ka­dar devam etmesi ile Fed faiz artırmak du­rumunda kaldı. Petrol fiyatlarının nu ka­dar uzun süre yıl başında tahmin edilenin neredeyse iki katına yakın seyredeceği­ni öngörmek imkansıza yakındı. Piyasalar dün 2023 yılından bu yana ilk faiz artırımı­nın ardından gelecek yılın ortasına kadar üç artırım daha fiyatlamaya başladılar. Üs­telik bu artırımların ilkinin yıl bitmeden gelmesini bekliyorlar.

Kararın nispeten güvercin olması ve Trump’ın para politika­sına yakın bir duruş sergilemesi beklenen bir yönetimden gelmesi önemli. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu noktaya bir günde gelinmedi.

Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden tedarik zinciri ve enerji darboğazı kaygı­larının yanında ABD tahvil piyasasında yaşananlar da çok önemliydi. ABD tahvil piyasasında kilit noktada yer alan ve tüm dünyanın borçlanma maliyetlerini belir­leyen 10 yıllık tahvil faizinin %5 düzeyine gelmesi tabiri caizse bardağı taşıran son damla oldu. Genelde getiri eğrisinin kısa tarafı Fed faiz politikasına dair değişiklik beklentilerini, uzun tarafı da enflasyon ve büyüme beklentilerini yansıtır.

ABD borç yükünün giderek tırmanması ve 40 tril­yon dolar gibi devasa bir düzeye ulaşması ile borcu sürdürülebilirliği de ciddi şekil­de sorgulanmaya başlandı. Faizler yukarı­da kaldıkça yeni yapılan ihalelerde de itfa olunan tutar bu yüksek faiz ile çevrilecek ve borcun artış hızı kontrol edilemeyecek bir noktaya gelecekti. Dolayısıyla önce Ha­zine tarafından açıklanan geri alım progra­mının piyasa etkisine bakıldı, oradan arzu edilen karşılık gelmeyince bu sefer son ça­re olarak faiz artırımına gidildi. Şüphesiz ABD gibi başta askeri olmak üzere çok sa­yıda yüksek harcama kalemi olan ve gide­rek daha az vergi toplayan bir ekonominin işi pek kolay değil.

Ancak para politikası üzerinden enflasyonu düşürmede bu defa ciddiyim mesajı kuvvetli biçimde verilerek aktarım mekanizması üstünden işlerin bir miktar toparlanması hedeflenmiş. Kısa va­deli dolar değer kazanımı ve emtia fiyatla­rı düşüşü ardından artan stabilite ile piya­sanın dengeleneceğini tahmin ediyorum. ABD piyasalarında volatilitenin belirli bir düzeyde kalması şüphesiz dünyanın geri kalanı açısından da çok önemli.