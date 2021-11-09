Petrol ekonomileri esir aldı;  istikrar için petrolsüz ve kömürsüz hayat şart

OPEC geçen hafta petrol arzını 2022 sonuna kadar her ay kademeli olarak günlük 400,000 varil artırmaya karar verdi. Çok cömert bir hareket değildi; hatta eli sıkı davrandıkları bile söylenebilir. Oysa ısınmak ve üretebilmek için petrol ithal etmek zorunda olan onlarca ülke OPEC'den esaslı bir adım atmasını istiyordu. Ama OPEC ülkeleri genellikle yaptıkları gibi küresel ekonomideki dengeyi değil kendi bütçelerini düşündüler.

Petrolün varil fiyatı hali hazırda 82 dolar dolayında seyrediyor. Bu bizim resmi enflasyon tahminimizin arkasındaki 77 dolarlık ortalama 2022 varsayımının bile üzerinde bir rakam. Hal böyle olunca bizim gibi onlarca net petrol ithalatçısı ülke, petrol ithalatı için daha fazla para harcamaya başladılar. Bu ülkelerin vatandaşları ise aile bütçelerinde yakıt ile ilgili kısma daha fazla pay ayırmak zorunda kaldılar. "Petrol yükü" denilen bir kavram var. Petrol yükü dünyadaki toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın petrole harcanan kısmıdır. Eğer bu oran yüzde 5-6'lara yaklaşıyorsa bilin ki, bu durum belirli bir vadede küresel ekonomik yavaşlamayı tetikleyecektir.

OPEC talepte meydana gelebilecek olası bir zayıflamaya karşı ihtiyatlı gitmeye çalışıyor. Hatırlarsınız; pandemi patladığında ve dünya ekonomileri kapandığında fiyatlar hızla aşağı inmişti. O dönemde ağzı yanan üreticiler şimdi daha dikkatli davranmaya çalışıyorlar, çünkü varyantların kol gezdiği bir ortamda pandeminin ne şekil alacağından emin değiller. Bu kaygı ile arzın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Hatta talebin çok üzerinde bir arz olduğunu düşünen OPEC üyeleri de var. Dolayısıyla onlara göre üretimi artırmaya çok ihtiyaç yok. Bu konu, bugünün değil yılların tartışmasıdır. Tüketici ülkeler ise arzın yeterli olmadığını ve OPEC’in kotaları süratle artırmaları gerektiğini söylerler. OPEC, talep garantisi olmadan üretimi arttırması halinde, fiyatların bir anda çökeceğinden korkar; 2008 krizini ve 2020 başındaki durumu hatırlar.

Kaostan aydınlık bir tablo çıkar mı?

Suudi Arabistan Maliye Bakanı OPEC'in ihtiyatlı davranmasının bir nedeni olarak düşük petrol fiyatlarının petrol sahalarına yatırımları olumsuz etkilemesini göstermiş. Aslında dünyanın ihtiyacı olan da bu; yani yatırımların azalması, petrol üretim ve tüketiminin zamanla yok olması. Çünkü gezegeni tehdit eden küresel ısınmanın baş faili belli oldu: Fosil yakıtlar. Dolayısıyla küresel ısınmayı tersine çevirmenin adresi de yine fosil yakıtları devre dışı bırakmak olacak.

Fosil yakıt denilen şey binlerce hatta milyonlarca yıl kaya ve toprak altında oksijensiz ortamda gömülü kalmış, ısı ve basınca maruz kalarak fosilleşmiş bitki ve hayvanlardan oluşan enerji kaynaklarıdır. Yani kömürdür, petroldür ve doğal gazdır. Bunların özelliği yüksek miktarda hidrokarbon ve karbon içermeleridir.

İnsanlık binlerce yıldır fosil yakıtları enerji için kullanıyor ama 18’inci yüzyılda Avrupa’da başlayan sanayi devriminden sonra fosil yakıt kullanımı hızla arttı. İşte bu hızlı yayılma küresel ısınmanın ana nedenidir. Aslında sorun petrol ya da gaz değil, genel olarak enerjidir. Dünyanın hem çevresel hem de ekonomik olarak sürdürülebilir temiz bir enerjiye geçişi şarttır. Bu yeni düzende ise petrol, gaz ve kömürün yeri yoktur. Bu zorunluluk COP26'ya katılan tüm ülkeler tarafından da teyit edilmiştir ancak samimiyet konusunda hala şüpheler var.

Mart ayından bu yana pandemi nedeniyle kapanan ekonomilerin açılmasıyla, yerdeki uçakların havalanmasıyla fosil yakıt kullanımı da artmaya başladı. Sadece gaz ve petrol değil karbon yoğunluğu en yüksek olan kömürde de tehlikeli bir tırmanış var. Buna bağlı olarak petrol, gaz ve kömür fiyatlarında çok yüksek artışlar yaşanıyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 600'ün, ABD'de ise 120'nin üzerinde artmış. Kömürdeki fiyat artışı ise yüzde 350'ye yaklaşıyor. Bu kaostan aydınlık bir tablo çıkar mı? Belki. Eğer yüksek artışlar alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırır, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırır, temiz enerjiye geçişi sağlayacak teknolojilerin daha hızlı gelişmesini sağlarsa dünya krizi fırsata çevirmiş olur.