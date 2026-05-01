Petrol, savaş ve güç dengesi: Suudi Arabistan’ın OPEC’ten çıkışı yeni bir enerji düzeninin habercisi mi?

Bekir Tamer GÖKALP

Günümüzde enerji piyasa­sında konuşulan iki başlık, aslında ay­nı hikâyenin fark­lı parçaları: Suudi Arabistan’ın OPE­C’ten ayrılma ih­timali ve ABD ile İran arasında gide­rek tırmanan geri­lim. Bu iki gelişme ilk bakışta bağımsız görünse de petrol piyasası söz konusu oldu­ğunda, hiçbir başlık gerçekten birbirinden ayrı değildir.

ABD ile İran arasındaki geri­lim, klasik bir jeopolitik çatış­manın çok ötesinde, doğrudan enerji arzını hedef alan bir mü­cadeleye dönüşmüş durumda. Bildiğiniz gibi Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki hatlar, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktaları. Hür­müz Boğazı’ndan geçen petrol, küresel arzın yaklaşık %20’sini oluşturuyor. Bu hattın riske gir­mesi, sadece fiyatları değil, pi­yasa psikolojisini de anında de­ğiştirdiğine şahit oluyoruz. Bu noktada kritik soru şu: Böyle bir risk ortamında Suudi Arabistan nasıl bir strateji izler?

OPEC üyeliği, üretim karar­larında kolektif bir hareket ge­rektirir. Ancak savaş ihtimali gibi yüksek belirsizlik dönemle­rinde, ülkeler genellikle kolek­tif akıldan çok ulusal çıkarları önceliklendirir. Suudi Arabis­tan’ın OPEC’ten ayrılma ihti­mali de tam olarak bu bağlamda yeniden anlam kazanıyor. Eğer bölgede ABD-İran gerilimi sı­cak bir çatışmaya dönüşürse, petrol arzında ciddi kesintiler yaşanabilir. İran’ın ihracatı za­ten yaptırımlarla sınırlı. İşte tam bu noktada Suudi Arabis­tan devreye girer. Ancak OPEC içinde kalarak mı, yoksa bağım­sız hareket ederek mi?

Stratejik serbestlik arayışı

OPEC’ten çıkış, Suudi Ara­bistan’a tam bir stratejik özgür­lük kazandırır.

Savaş senaryosunda bu öz­gürlük hayati önem taşır. Çünkü arz şoku yaşanırsa, Suudi Ara­bistan üretimi hızla artırarak piyasanın tek dengeleyicisi ola­bilir. Ya da tam tersine, arzı kı­sıp fiyatları yukarı taşıyarak ge­lirlerini maksimize edebilir.

OPEC içinde bu tür kararlar almak ciddi müzakere gerekti­rir. Oysa savaş dönemleri hızlı karar alma gerekebilir. Bu ne­denle OPEC’ten çıkış ihtimali, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda askeri-jeopolitik bir refleks olarak da okunabilir.

Petrol fiyatlarında iki zıt kuvvet

ABD-İran gerilimi ile Suudi Arabistan’ın olası OPEC çıkışı, petrol fiyatları üzerinde birbiri­ne zıt iki etki yaratır:

-Jeopolitik risk primi: Sa­vaş ihtimali fiyatları yukarı iter

-Arz stratejisi değişimi: Suudi Arabistan üretimi artı­rırsa fiyatlar aşağı gelir.

Bu iki etkinin karşılaştığı bir piyasada, klasik fiyat tahmin modelleri anlamını yitirir. Vo­latilite normal haline dönebilir.

Yani artık mesele “petrol ar­tar mı düşer mi?” sorusundan çok, “hangi hızda ve ne kadar oynak olur?” sorusuna dönüşür.

ABD’nin enerji stratejisi

ABD açısından bakıldığında, İran ile yaşanan gerilim yalnız­ca jeopolitik değil, aynı zaman­da enerji stratejisinin bir par­çası. ABD, kaya petrolü devrimi sayesinde net enerji ihracatçı­sı konumuna geldi. Bu durum, yüksek petrol fiyatlarını geçmi­şe kıyasla daha tolere edilebi­lir hale getirdi. Hatta belirli bir seviyeye kadar yüksek fiyatlar, ABD enerji sektörünü destekler durumda.

Ancak kontrolsüz bir fiyat ar­tışı, küresel enflasyonu tetikler ve finansal piyasaları sarsar. Bu nedenle ABD’nin temel hede­fi, fiyatların yüksek ama kont­rol edilebilir bir bantta kalma­sıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi ise büyük ölçüde Suudi Arabis­tan’ın nasıl bir pozisyon alaca­ğına bağlıdır.

OPEC+ dengesi ve Rusya faktörü

Bugün petrol piyasasında asıl denge OPEC’den ziyade OPEC+ üzerinden kuruluyor. Özellikle Rusya ile Suudi Arabistan ara­sındaki koordinasyon, fiyatla­rın yönünü belirleyen en kritik unsur. ABD-İran savaş ihtima­li, bu dengeyi de zorlar. Rusya, yüksek fiyatlardan fayda sağ­lar. Ancak aşırı yükselen fiyat­lar, talep daralmasına yol açar. Suudi Arabistan ise hem ABD ile stratejik ilişkilerini hem de kendi ekonomik hedeflerini dengelemek zorunda. OPEC’ten çıkış, bu denklemi daha da kar­maşık hale getirir. Çünkü artık koordinasyon zorunlu değil, op­siyonel hale gelir.

Türkiye ve gelişen piyasalar için yeni riskler

Türkiye gibi enerji ithalatçı­sı ülkeler için bu tablo çift yön­lü bir risk içeriyor. Bir yanda sa­vaş nedeniyle yükselen fiyatlar, diğer yanda arz stratejilerinde­ki belirsizlik.

Kısa vadede petrol fiyatla­rındaki artış enflasyonu yukarı çeker, cari açığı büyütür ve pa­ra politikası üzerindeki baskı­yı artırır. Ancak Suudi Arabis­tan’ın agresif üretim stratejisi­ne geçmesi durumunda, bu etki tersine dönebilir. Sorun şu ki, artık öngörülebilirlik ortadan kalkıyor.

Enerji piyasasında yeni bir oyun kuruluyor

Sonuç olarak Suudi Arabis­tan’ın OPEC’ten çıkma ihtima­li ile ABD-İran gerilimi, aslında aynı dönüşümün iki farklı yüzü. Biri yapısal, diğeri konjonktü­rel. Ama ikisi birlikte düşünül­düğünde ortaya çıkan tablo net: Petrol artık sadece arz-talep dengesiyle fiyatlanan bir emtia değil. Aynı zamanda jeopolitik bir silah, stratejik bir kaldıraç ve küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan bir unsur.

