Petrol stokları “yüksek fiyattan” eritilince, savaşlar biter mi?(!)
ABD ve/veya farklı bir tedarikçi:
“Sadece ulusal stratejik stoklarımız kaldı…”;
“Savaşlar da devam ediyor…”;
“Ürün tedariki zorlaştı, daha da zorlaşacak…”,
“Fiyatlar yükseldi, daha da yükselecek…” şeklindeki yanıtlarla geri çevirmesi beklenen LPG, benzin, dizel taleplerini, bugüne kadar geri çevirmedi…
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Dünya ülkelerinin LPG talebini/ihtiyacını, “günlük fiyatların da üzerinde bir fiyatla”, fazlasıyla giderdi…
Benzin talepleri de, “günlük fiyatların da üzerinde bir fiyatla”, fazlasıyla giderildi…
Dizel taleplerine de fazlasıyla yanıt verildi…
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Hatta…
Örneğin ABD,:
İhtiyacının ciddi bir oranını Rusya’dan karşılayan AB’nin, dizel ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılar hale geldi…
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Ve stokları son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi…
Buna rağmen ihracatı kesmedi…
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“ABD, savaşların (Rusya-Ukrayna ve İran…) bitmesini istemiyor. Çünkü yüksek fiyatla akaryakıt satıyor…” söylemi, “rahatsız edici” seviyede dillendirilince, “aylardır gelmesi gereken ve beklenen” haber geldi:
“Başkan Donald Trump yönetimi 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlanıyor.”
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İhracatın/sevkiyatların durdurulması durumu:
Eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015’te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD’de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak.
VELHASIL
“Başkan Donald Trump yönetimi 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlanıyor.” şeklinde yayılan haber:
Rusya’dan karşıladığı dizel ihtiyacının yarısından fazlasını, savaş ve ambargolar nedeniyle ABD’den karşılamak zorunda olan AB ülkelerini tedirgin etti…
Tabi;
Böyle bir kararın Türkiye’ye de dolaylı ve doğrudan etkisi olacağı bilinmeli…
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Ülkelerin ulusal stratejik petrol stokları/ rezervlerindeki azalma, tabi ki tehlikeli…
Ancak…
Stokların erimesi ve o stokların yüksek fiyatla “ilerisini/gerisini düşünmeden” eritilmesi, farklı teorileri/düşünceleri de yeşillendirdi…
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O düşüncelerden biri:
“Savaşlar aracılığı ile yüksek fiyattan stok eriten güçler, stokları/rezervleri “düşük fiyatla” yeniden doldurmak (savaşları bitirmek) için de devrede…”
Bu sefer ki, hayırlı bir iş yani!
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