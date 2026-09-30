Petrol stokları “yüksek fiyattan” eritilince, savaşlar biter mi?(!)

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ABD ve/veya farklı bir tedarikçi:

“Sadece ulusal stratejik stoklarımız kaldı…”;

“Savaşlar da devam ediyor…”;

“Ürün tedariki zorlaştı, daha da zorlaşa­cak…”,

“Fiyatlar yükseldi, daha da yükselecek…” şeklindeki yanıtlarla geri çevirmesi bekle­nen LPG, benzin, dizel taleplerini, bugüne kadar geri çevirmedi…

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Dünya ülkelerinin LPG talebini/ihtiya­cını, “günlük fiyatların da üzerinde bir fi­yatla”, fazlasıyla giderdi…

Benzin talepleri de, “günlük fiyatların da üzerinde bir fiyatla”, fazlasıyla giderildi…

Dizel taleplerine de fazlasıyla yanıt ve­rildi…

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Hatta…

Örneğin ABD,:

İhtiyacının ciddi bir oranını Rusya’dan karşılayan AB’nin, dizel ihtiyacının yarı­dan fazlasını karşılar hale geldi…

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Ve stokları son 30 yılın en düşük seviye­sine geriledi…

Buna rağmen ihracatı kesmedi…

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“ABD, savaşların (Rusya-Ukrayna ve İran…) bitmesini istemiyor. Çünkü yüksek fiyatla akaryakıt satıyor…” söylemi, “ra­hatsız edici” seviyede dillendirilince, “ay­lardır gelmesi gereken ve beklenen” haber geldi:

“Başkan Donald Trump yönetimi 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya ha­zırlanıyor.”

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İhracatın/sevkiyatların durdurulması durumu:

Eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2015’te on yıllardır süren petrol ihracat yasağını kaldırmasından bu yana ABD’de enerji ihracatına getirilen ilk kısıtlama olacak.

VELHASIL

“Başkan Donald Trump yönetimi 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlanıyor.” şeklinde yayılan haber:

Rusya’dan karşıladığı dizel ihtiyacının yarısından fazlasını, savaş ve ambargolar nedeniyle ABD’den karşılamak zorunda olan AB ülkelerini tedirgin etti…

Tabi;

Böyle bir kararın Türkiye’ye de dolaylı ve doğrudan etkisi olacağı bilinmeli…

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Ülkelerin ulusal stratejik petrol stokları/ rezervlerindeki azalma, tabi ki tehlikeli…

Ancak…

Stokların erimesi ve o stokların yük­sek fiyatla “ilerisini/gerisini düşünme­den” eritilmesi, farklı teorileri/düşün­celeri de yeşillendirdi…

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O düşüncelerden biri:

“Savaşlar aracılığı ile yüksek fiyattan stok eriten güçler, stokları/rezervleri “düşük fiyatla” yeniden doldurmak (sa­vaşları bitirmek) için de devrede…”

Bu sefer ki, hayırlı bir iş yani!