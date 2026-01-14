Petrol zenginliği kalkınma değildir

Petrolün tuhaf bir çekim gücü var. Ha­ritaya bakınca yerin altında milyar­larca dolarlık rezerv görünüyor; yeryüzü­ne çıkınca ise bir türlü “normal”leşmeyen bir ülke manzarası.

Bitmeyen bir kalkın­ma vaadi, sürekli ertelenen bir dönüşüm. Ardından tanıdık cümle geliyor: “Kaynak­lar zengin ama yönetilemiyor.” Sanki doğ­ru yönetilince her şey yoluna girecekmiş gibi. Oysa petrol, doğru yönetilse bile, kal­kınmanın mantığını bozuyor.

Kalkınma zahmetli bir süreç. Eğitim, in­san sermayesi, üretkenlik, kurumlar, re­kabet, vergi disiplini, hukuk güvenliği… Bunlar zaman alıyor, emek istiyor, sabır gerektiriyor. En önemlisi de toplumla dev­let arasında sürekli bir pazarlık yaratıyor. Devlet vergi topluyor, vatandaş hesap soru­yor; siyaset bu gerilimde şekilleniyor. Pet­rol bu gerilimi ortadan kaldırıyor. Devletin vatandaşa ihtiyacı azalıyor. İhtiyaç azalın­ca ikna da azalıyor, şeffaflık da, denetim de.

Ekonomi tek bir kasın üstüne biniyor

Petrol “kolay para” sağlıyor. “Daha iyi­sini nasıl üretirim?” sorusu sorulmadı­ğında ekonomi büyümüyor; şişiyor. Petrol ekonomisi çoğu zaman şişkin bir ekonomi haline geliyor: gelir var, değer zinciri yok. Katma değer topraktan çıkmıyor; labora­tuvardan, atölyeden, yazılım ekranından, nitelikli emekten çıkıyor. Bu yüzden petrol ülkelerinde çeşitlenme sürekli konuşulu­yor ama bir türlü gerçekleşmiyor. Planlar yazılıyor, hedefler konuyor, sonra petrol fi­yatı yükseliyor ve her şey askıya alınıyor.

Petrol diğer sektörleri sessizce bastırı­yor. Yerel para değerleniyor, ithalat ucuzlu­yor, içeride üretmek zorlaşıyor. Sanayi pa­halı bir uğraşa dönüşüyor. Tarım geri plana itiliyor. Ekonomi tek bir kasın üstüne bini­yor: petrol fiyatı. Fiyat düşünce sistem ki­litleniyor. Siyasetin dili de değişiyor. Ver­giyle dönen ülkelerde siyaset hesap verme üzerine kuruluyor; çünkü bütçe vatandaşın cebinden çıkıyor. Petrol gelirine dayalı dü­zende bütçe yerin altından geliyor. Vatan­daş ortak olmaktan izleyici olmaya kayıyor. Devlet toplumdan gelen eleştiriye daha az duyarlı hale geliyor. Hukuk, bağımsız ku­rumlar, denge ve denetleme mekanizmala­rı “ayrıntı” muamelesi görüyor.

Gelir adaletsizliği derinleşiyor

Petrol parası gelir adaletsizliğini de de­rinleştiriyor. Bu gelir emeğe yayılmıyor; dar bir alanda yoğunlaşıyor. En hızlı zen­ginleşme yolu üretmek olmuyor, doğru yere yakın durmak oluyor. Zenginlik ge­niş tabana yayılmadığında toplum ikiye ayrılıyor: pay alanlar ve payı izleyenler. Bu bölünme ekonomik olmaktan çıkıp ahlaki bir meseleye dönüşüyor: “Çalışa­rak yükselme” inancı zedeleniyor.

İnovasyon kıtlıkla akraba. Mecburiyet icat doğuruyor. Petrol ekonomisinde mec­buriyet sürekli erteleniyor. Bu erteleme yıllar sürüyor. Sonra petrol gelirleri düşü­yor, yaptırımlar devreye giriyor, enerji dö­nüşümü hızlanıyor. Bir anda herkes aynı soruyu soruyor: “Neden çeşitlenemedik?” Bu soru genellikle geç geliyor. Çünkü eko­nomik kaslar yıllarca çalıştırılmıyor. Kas çalışmayınca refleks de zayıflıyor.

21’inci yüzyılın ekonomik yükü petrol

Artık oyunun iklim boyutu da devrede. Petrol, 20. yüzyılın güç kaynağı olarak öne çıkıyor; 21. yüzyılda ise giderek bir yük ha­line geliyor. Karbon maliyetleri artıyor, fi­nansman koşulları sertleşiyor, yatırımcı beklentileri değişiyor, ihracat sınırda yeni düzenlemelerle karşılaşıyor. Bugün avan­taj gibi görünen rezerv yarın ülkeyi küresel değer zincirlerinin dışına iten bir etikete dönüşüyor.

Karbon yoğunluk sadece çevre meselesi olmuyor; rekabet meselesi haline geliyor. Ve en kritik nokta burada duruyor: Petrol yenilenmiyor. Bu yüzden petrol zen­ginliği kalkınma sayılmıyor. En fazla kal­kınma ihtimalini satın alabilecek bir fırsat sunuyor. Ama fırsat kendiliğinden sonuç üretmiyor. Petrol para üretiyor; kalkınma ise insanı, kurumu ve aklı öne çıkarıyor. Aradaki fark bir tercih meselesi değil, bir kader çizgisi olarak ortaya çıkıyor.