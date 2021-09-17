Petrolcü kızıl milyarder Güntekin Köksal

Devlet bursuyla okuyup petrol mühendisi olan Güntekin Köksal, Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle kızıl milyarder lakabı ile anılıyor. 90 yıllık yaşamı bu alanda birçok başarıyla dolu.

Güntekin Köksal 1931 yılının Haziran ayında İzmir’de bir memur babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra İTÜ İnşaat Fakültesi’ni kazandı. Ancak, ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle okuldan ayrılarak Askeri Tıbbiye’ye girdi. 2 yıl okuduktan sonra, tekrar İTÜ’yü kazandı. Devlet bursuyla Avrupa’ya giderek, 1953 yılında girdiği Avusturya Leoben Üniversitesi’nin petrol mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu.

11 sene Batman’da 5 sene Ankara’da, 16 yıl TPAO’da çalıştı. 7 sene ODTÜ petrol mühendisliği dersleri verdi. TPAO’da sondaj, revervuar, makine ve bakım bölümlerindeki çalışmalarının ardından, 1974’te TPAO’dan ayrıldı. Aynı yıl Ankara Tuna Caddesi’nde ofis kiralayarak PET Ticaret şirketini kurarak özel sektöre geçip, mühendislik müşavirlik hizmetleri vermeye başladı. 1975’te 44 yaşındayken Pınar Çopuroğlu ile evlendi. Eşi de şirketlerinde görev aldı. 1979 yılında PET Kontuar Konut İnşaat ve Turizm şirketini kurdu. Aynı yıl bir de şirketlerinin faaliyetlerini denetlemek için gözetim ve ekspertiz şirketi kurdu. O yıl kurduğu bir diğer şirket Petkök Gıda sanayi oldu. 1981 yılında Pet madenciliği faaliyete geçirdi. Bu şirket 1986’da Pet Mar Madencilik çatısı altında birleştirildi. 1981 yılında şirketler Pet Holding çatısı altında bir araya getirildi. 1992’de holdinge Pet Demir Çelik Sanayii kurularak ilave edildi. Köksal, 1974’ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya’dan birçok firmanın temsilciliğini yaptı. 1990’da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak’ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.

Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle kızıl milyarder lakabıyla anılıyor. Pet Holding, Pınar Köksal’ın kendisin de bestekar olması nedeniyle sosyal faaliyet olarak sürekli konserler düzenlenmesine ve resim sergilerine destek verdi. 90 yaşındaki Güntekin Köksal, Pet Holding yönetim kurulu üyesi bestekar eşi Pınar Köksal’ı 2019 yılında kaybetti. Güntekin Köksal’a sağlıklı bir yaşam dilerim…

GÜNÜN SÖZÜ:

BBC, Taliban’ın yeni kurduğu hükümet üyeleriyle Abdülgani Birader arasında çatışma çıktığı haberini veridi. Haberde Taliban’ın yalanladığı bilgisi de yer aldı.