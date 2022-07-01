Petrolü değil, bilimi/verimi bulmak…

Arjantin’de 3 milyon kişinin izlediği mitingler yapılıyormuş…

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Üretim ve ‘bilimsel eğitim’ alanları…

‘Miting alanları’ kadar doldurabildiği gün…

Ve…

3 milyon miting katılımcısıyla değil, “bilim adamı”, “girişimci”, “çalışan” verimliliği ile övünüldüğü gün…

Refah artabilir…

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Aksi durumda…

Toprağı eşelediğinde petrol fışkırsa da… Bakir geniş arazilere, suya, güneşe, genç nüfusa sahip olsan da...

Boş…

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Latin Amerika…

(Brezilya, Arjantin, Şili, Venezuella…)

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Petrol, altın, demir gibi maden rezervlerinde dünya sıralamasında…

Uçsuz bucaksız bakir arazilerde dünya lideri…

Tarıma elverişli iklim…

Ve genç nüfus…

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Yaklaşık 660 milyon kişinin…

80 milyonu, aylık 50 dolar kazançla “yaşamaya çalışıyor”…

Kalanın 201 milyonu, aylık 143 dolardan daha az bir gelirle “açlık sınırının altında” yaşıyor…

VELHASIL

Bir ülkenin madenleri, bakir arazileri, gelecek vaadden gençleri olabilir…

O ülke bilimden ve verimlilikten uzaklaştırılıyorsa, Latin Amerika’da olduğu gibi, o varlıkların, belirli kişilerin/toplulukların refahı için kullanılması kolaylaşır…