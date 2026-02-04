Petrolün korku endeksi
Yeniden alevlenen ABD-İran gerilimi ile jeopolitik riskleri yeniden sahneye taşıdı. Yazının yazıldığı esnada henüz sahada fiili bir harekât başlamadı. Avrupa verdiği mesaj ile ABD’ye yeşil ışık yaksa da, İran’ın haritadaki yerinden çok daha fazlasını temsil ettiği kesin.
Kanıtlanmış petrol rezervi ve üretimi sıralamalarında liste karışık
Dünya’da 1.77 trilyon varil petrol rezervi olduğu biliniyor. OPEC verilerine göre İran, kanıtlanmış petrol rezervinde 209 milyar varil ile Dünya sıralamasında üçüncü sırada. Venezuela 303 milyar varille ilk sıradayken, onu 267 milyar varil ile Suudi Arabistan takip ediyor. Rusya’nın 80 milyar varil, Çin’in 28 milyar varil ve ABD’nin 35 milyar varillik rezervi bu ülkeleri sıralamada daha aşağı konumlandırıyor.
Ülkelerin petrol üretim miktarlarıysa farklı bir sıralamaya işaret ediyor. Dünya’da günlük yaklaşık 73 milyon varil petrol üretimi gerçekleşiyor. ABD toplam üretimde yüzde 22’lik paya sahip. Günlük toplam üretimin yüzde 36’sı OPEC ülkelerinde ve yüzde 31’i Orta Doğu Bölgesinde gerçekleşiyor. Latin Amerika’nın günlük üretimdeki payı yüzde 10, Rusya’nın yüzde 13 ve Çin’in payı yüzde 5 olarak verilere yansıyor. İran ise günlük yaklaşık 4 milyon varillik üretimi ile kendi rezervinin yüzde 1’nden daha düşük bir üretim gerçekleştiriyor ve Dünya sıralamasında daha geride kalıyor.
Tüm bu istatistikler üretimde geri planda kalsa da, kanıtlanmış petrol rezervi açısından İran’ın stratejik önemini ortaya koyuyor. Öte yandan petrol piyasasında hem OPEC ve OPEC+’ın gücünü hem de Orta Doğu coğrafyasının hâkimiyetinin altını çiziyor. OPEC tarafında Suudi Arabistan ve OPEC+ tarafında Rusya’nın söz hakkı da rakamlara yansıyor.
Dünya’da petrolün yaklaşık 50 yıllık ömrü kaldığı raporlara yansırken, rezervi yüksek ülkeler pozitif ayrışıyor. . .
Petrol malum sınırlı bir kaynak. Dünya’da petrole olan talep son rakamlara göre günlük yaklaşık 103 milyon varil. Dünya’da kaç yıllık petrol rezervinin kaldığını ifade eden rezervler /üretim oranında 2024 verilerine göre önümüzdeki yaklaşık 50 yıl içinde Dünya genelinde petrolün tükeneceği küresel raporlara yansırken, petrolde kanıtlanmış rezervi yüksek, üretimi düşük ülkeler önemli bir potansiyel barındırıyor.
Bu yönteme göre ABD’nin yaklaşık 11 yıllık petrolü kaldığı hesaplanırken, bu rakam Rusya’da 58 yıl ve İran dâhil olmak üzere Orta Doğu Bölgesinde yaklaşık 200 yıldan daha uzun olarak hesaplanıyor. Bu da son birkaç haftadır yaşanan jeopolitik gerilimi daha net açıklıyor.
Ham petrol oynaklık endeksi petrol fiyatlarında riske işaret ediyor
Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarına etkisini ölçümlemek için fiyat hareketleri kadar önemli farklı bir gösterge var. CBOE ham petrol oynaklık endeksi (OVX), petrol piyasalarında korku endeksi olarak kabul ediliyor. OVX, ham petrol opsiyonlarından türetilen ve önümüzdeki 30 gün için beklenen oynaklığı ölçen bir endeks.
Hisse senetleri için VIX korku endeksi ne ise, petrol piyasası için de OVX benzer şekilde yorumlanıyor. OVX, Aralık ayında durağan kabul edilen 30–35 bandında seyrettiği sakin sakin bir görünümden, Ocak ayı itibarıyla risk beklentisi daha yüksek olan 45–50 bandına doğru yükselmiş. İlginç olan bu artışın petrol fiyatlarından daha hızlı gerçekleşmiş olması.
Yani piyasa henüz sert bir fiyat sıçraması görmese de, olası bir şok ihtimalinin altını çiziyor. Burada İran geriliminin de payı var ama Hürmüz Boğazının yaratabileceği jeopolitik riskin daha ön planda algılandığı da söylenebilir. Bu aşamada ABD-İran geriliminde konu İran’ın dışına taşar ve Orta Doğu içerisinde yayılarak bölgesel bir risk haline dönüşürse, OVX’in değindiği kuvvetli belirsizliğin çok kısa vadede petrol fiyatlarına da yansıması kaçınılmaz olacaktır.
Konu sadece petrol mü?
İran’ın zenginliği petrol ile sınırlı değil. Yer altında barındırdığı doğalgaz rezervine ek olarak teknoloji dünyasının beyaz altını kabul edilen lityum ve savunma sanayisinin bel kemiği olan nadir toprak elementleri ile birleştirdiğimizde İran’ın önemi çok daha net ortaya çıkıyor. Bu da İran’a yönelik iştahın önemli bir risk unsuru olacağının altını çiziyor.
