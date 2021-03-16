Peynirde Kars-Holstein turizm hattı kurulacak

Şehirlerin, şirketlerin imza işlerine bakıldığında çok ortaklı ve birçok kişiye katkı sağlayan projeler olduklarını görüyoruz. Bursa’daki Misi Köyü, Isparta’daki Lavanta Kokulu Köy gibi projeler de bu kapsamda değerlendirilebilecek işlerden. Hem yarattıkları turizm değeri hem de yerelde kalkınmayı destekleyen yaklaşımıyla Anadolu Efes’in imza projeleri. Şirketin 14 yıldır UNDP işbirliğinde gerçekleştirdiği “Gelecek Turizmde” programının ayakları olan bu projeler, bulundukları kentlerin de turizm markaları olarak fark yarattı. Isparta’daki küçücük köye pandemi öncesi verilerle yılda 1 milyon turist geliyor. En güzeli de bu kalkınmanın daha çok küçük kadın girişimcilere katkı sağlamış olması. Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş da Gelecek Turizmde’nin yereldeki kadınları destekleyen yönünü öne çıkarıyor. Diyor ki; “Bugüne kadar bu program ile 3 binden fazla kadına istihdam ve gelir imkanı yarattık.”

Gelecek Turizmde, şimdi de dümeni Kars’a kırmış. Kars’ta bir peynir rotası oluşturulması planlanıyor. Projeyi duyunca, Avrupalı gastronomi ustalarının programlarından hayranlıkla izlediğimiz o müthiş peynir rotalarından biri neden bizim Kars’ta da olmasın diye hevesleniyorsunuz. Anadolu Efes ve UNDP’nin hem maddi hem de süreç yönetimi olarak destek verdiği yeni proje aslında Atatürk Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün başvuruyla şekillenmiş. Projenin diğer ortakları ise Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Genç Girişimciler Kurulu. Yani Kars’ın peynir kültürünü bir turizm ve kalkınma değerine dönüştürmek için ortak akılda birleşmiş girişimci ruhlu insanlar, oturup bizimle aynı soruyu sormuşlar: “Neden bizim de İtalya, Almanya, Hollanda’da olduğu gibi dünyanın her yerinden turist çeken bir peynir rotamız olmasın?”

Yine bir kadın lider sürüklüyor

Kars’ta peynir rotası, Tuğrul Ağırbaş’ı da çok heyecanlandıran bir iş. Kentteki mandıra peynirciliğini yeniden ortaya çıkarmak istediklerini belirten Ağırbaş, süreci şöyle anlatıyor: “Boğatepe Köyü, Gelecek Turizmde pogramına dahil olmak için bize başvurdu. Amaçları Kars ile Ardahan arasındaki dokuz mandıranın bir rota ile birleşmesi ve bu değerin turizme dönüşmesi. Bu bizi çok heyecanlandırdı. İçinde pansiyonlar, dükkanlar, mandıralar olacak, yerel kalkınmaya önemli bir destek verecek bir iş bu. Aynı zamanda tıpkı Avrupa’daki örnekleri gibi önemli bir turizm değeri oluşturacak. Düşünün Isparta’daki Lavanta Kokulu Köy’e programa dahil olmadan ince yılda bin kişi gidiyordu, bugün 1 milyon kişi ziyaret ediyor.”

Tuğrul Ağırbaş’ın en başta dikkat çektiği yereldeki kalkınmanın kadın girişimcilere etkisi, Kars Peynir Rotası projesinde de geçerli olacak elbette. “Zaten projenin başında Boğatepe köyünden Hürriyet Hanım var” diyen Ağırbaş, peynir üreticiliğinde kadınların gücüne dikkat çekiyor.

Gelecek Turizmde programındaki her projede olduğu gibi yine belli bir bütçe aktaracaklarının altını çizen Ağırbaş’ın verdiği bilgilere göre peynir rotası için plan şu: “Projenin bir ayağı üretici, bir ayağı akademisyenler bir ayağı ticaret ve sanayi odası olacak. Kars Valiliği’nin de destek verdiği projede bölgedeki mandıraların artizan peynirciliğini benimsemeleri planlanıyor. Lezzet konusunda bir birlik ve standart oturtulması için çalışmalar yürütülecek. Ardahan ile Kars arasında 9 mandıra rotaya dahil olacak. Çıldır Gölü’nün kıyısındaki peynir atölyesi ile rota son bulacak. Burada turistler peynir üretimini deneyimleyecek, bilgiler alacak. Proje Kars Peynir Müzesi ile de desteklenecek.”

Almanya’daki rota ile bağlantılandırılacak

Kars’ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış, haritalandırılmış ve tescillenmiş bir bölgesel rota oluşturmak için Schleswig-Holstein Peynir Rotası iyi uygulama örneğinden yararlanılıyor. Tuğrul Ağırbaş, Detlef Möllgaard’dan danışmanlık aldıklarını belirtiyor. Şu anda projenin ilgili tüm ortakları, COVID-19 kapsamında hijyen, dijital okuryazarlık ve sosyal medya yönetimi eğitimlerini almış durumdalar. Peynir üretimi için hijyen standartları belirlenecek ve bu standartlar QR kodları ile ambalajlara yerleştirilecek. Bölgenin farklı peynir çeşitlerini üreten yaklaşık 9 adet mandıra projeden doğrudan yararlanacak. Ağırbaş, “Uzun vadede Kars Peynir Rotası ile Almanya’daki rotanın bağlantılı olmasını sağlayacağız. Süt ve peynir üreticilerinin, konaklama, yeme-içme ve ulaşım işletmelerinin yanı sıra yöre halkının da doğrudan ve dolaylı olarak fayda elde etmesini bekliyoruz” diyor.

‘Kadını güçlendirmek önceliğimiz’

Aralık 2020’de “İşte Eşit Kadın” sertifikasını alan Anadolu Efes’te yöneticilerin yüzde 40’ı kadın. Çalışanların ise yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor. Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, hedeflerinin 2030’a kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak olduğunu belirtirken, bunun için hem sahada hem de üretimde planlamalar yapacaklarını anlatıyor. “Bunun dışında girişimcilik ekosisteminde de kadını güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Ağırbaş, şöyle devam ediyor: “Startups Watch 2020 verilerine göre Türkiye’de 2010-2020 arasında kurulan girişimlerin %16’sının en az 1 kadın kurucusu var. Anadolu Efes olarak bizim desteklediğimiz girişimlerin ise %60’ının en az bir kurucusu kadın. Şirket içi Girişim Atölyemizden de bu yıl 4 kadın çalışanımızın yürüttüğü proje şu an piyasaya girmek için hazırlık döneminde. Şirket olarak bu ekibe hem finansman, hem danışmanlık hem de iletişim desteği sağlıyoruz. Ayrıca üniversite işbirliklerimizi, dijital ortamda hazırladığımız, her üniversiteden ve bölümden kadın öğrencilerin işgücüne katılımı konusunda destekleyici ve bilgilendirici olacak vaka çalışmaları üzerinde yoğunlaştıracağız.”