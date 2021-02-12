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Phillips, bugün, o eğriyi çizer miydi?! Orijinal eğri, işimize mi gelmedi?!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İktisatçı W.Phillips…

1958 yılında yaptığı araştırma sonucunda: “İşsizlik oranı düşerken, enflasyon artar” demiş…

Ve, ters orantıyı anlatan Phillips Eğrisi’ni dünyaya hediye etmiş…

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Basit düşünürsek…

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İnsan çalışır/üretir...

Çalışırsa/üretirse para kazanır…

Çalışarak “para” veya “çok para” kazanan, harcamasını artırır…

Çalışarak “para” veya “çok para” kazananı gören de çalışmak ister…

Yani yükselen ücret, çalışma isteğini/ çalışan sayısını da artırır…

Çok kişi çalışmaya başlar ve dolayısıyla harcamalar artarsa, talep edilen ürünlerin fiyatları artar ve kısa vadede enflasyon yaratır…

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Neden kısa vade?

Talep edilen ve fiyatı yükselen ürünler, daha fazla üretilmeye başlar…

Ve bir süre sonra arz artışı nedeniyle fiyat dengesi sağlanır…

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Phillips bugün yaşasaydı…

Ve…

Çalışmadan/üretmeden tüketilebileceğini… Milyonlarca okumuş/okumamış/ meslekli/mesleksiz gencin türev ürünler (hisse, kağıt…), coin gibi kolay para vadeden parametrelerle günlerini/gecelerini geçirebileceği…

Rantla/stokla/ithalatla/borçla/ krediyle ekonomilerin büyüyebileceğini…

Milyonlarca gencin, kamuda iş bekleyebileceğini/çalışanların ise verimsiz olabileceğini…

Bu gibi sonradan kazanılan/kazandırılan yüzlerce alışkanlığın türetilebileceğini bilseydi…

O eğriyi çizer miydi?!

VELHASIL…

İşsizlik/enflasyon arasındaki ters orantıyı anlatan A.W.Phillips Eğrisi, bugün iktisat derslerinde de anlatılıyor…

Ekonomilerin önünü açacak, Orijinal Philips Eğrisi ise anlatılmıyor…

Orijinal eğride Phillips verimliliğe dikkat çekiyor ve ücret artışının işsizlik oranına etkisini anlatıyor…

Galiba, kimsenin işine gelmiyor!

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