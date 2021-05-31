Pijamalı liderler

Servet AKKAYNAK-A-Partners Business Solutions

Kırklı yaşların üzerinde olanlar, Limasollu Naci Yayınları’nın uzaktan (mektupla) yabancı dil öğretim setlerini hatırlarlar. Naci Bey, 1954 yılında Türkiye’de bu sistemi Batı’daki benzerlerini örnek alarak kurarken, bugün her işimizi uzaktan hallediyor olacağımızı hayal bile edememiştir muhtemelen.

Mektupla yabancı dil eğitimi almaya birçoğumuz henüz alışamamışken, hayatımıza uzaktan üniversite eğitimi girdi. Sonrasında internetin yaygınlaşmasıyla uzaktan yapamayacağımız hiçbir iş kalmadı neredeyse. Sosyalleşme ve tanışma siteleriyle başlayan furya, bugün neredeyse bütün ihtiyacımızı ağ üzerinden karşıladığımız bir dünyayla tanıştırdı bizi. Birçok şirket, özellikle yazılım ofislerini ve çağrı merkezlerini uzun yıllardır maliyet avantajı dolayısıyla farklı ülkelerde konumlandırıp, uzaktan yönetiyor.

Yeterli teknolojik altyapıya sahip şirketler, çalışanlarına ayın belli günlerinde evden çalışma imkânını uzun süre önce sağlamaya başlamışlardı. Ancak bu uygulama, motivasyonu arttırma amaçlı olmaktan öteye geçemiyor, hatta bazı organizasyonlarda, görevi evden çalışmaya uygun olmayan çalışanların mutsuz olmasına yol açıyordu. Ayrıca liderlerin uzaktan ekip yönetme kaslarını güçlendirme gibi bir kaygıları da olmuyordu.

Yaşadığımız pandeminin dayatmasıyla, ofis çalışanları bir anda kendilerini evden çalışır halde buldular. Dışarıdan bakıldığında çok cazipmiş gibi görünen evden çalışma konseptinin, mecburiyet doğunca, hiç de imrenilecek bir şey olmadığı çok çabuk anlaşıldı. Ancak gerçek şu ki, pandemiyi atlattıktan sonra da ofis yaşamı hiçbir zaman eski haline dönmeyecek. Birçok şirket şimdiden hibrit çalışma modelleri geliştirdi, hatta bazı birimlerini bir daha ofise dönmemek üzere yeniden yapılandırdı. Bütün bu gerçekler, uzaktan ekip yönetme yetisini en önemli liderlik özelliklerinden biri haline getirdi.

Zaten pandeminin yol açtığı krizle baş etmek yeterince zorken, bu da nereden çıktı diyen liderler muhakkak olacaktır. Ancak elimizdeki en değerli kaynağın çalışma arkadaşlarımız olduğunu gözden kaçırırsak, krizi ne kadar iyi yönetirsek yönetelim, hedeflerimize ulaşmakta yetersiz kalacağımızı unutmamamız gerekir.

Öncelikle, ofise birçoğumuz için sadece çalışmak için geldiğimiz bir yer değil, evdeki problemleri geride bıraktığımız ve sosyalleşebildiğimiz bir alan. Hatta birçoğumuz için sosyalleşme imkânımız olan tek yer işyerimiz ve seyahatlerimiz. Sosyalleşmeyi çalışmaktan kaçma olarak algılamamız gerekir, birçok yaratıcı fikrin veya hızlı alınan kararın, saatlerce havanda su dövülen toplantıların değil, kısa çay molaları veya benzeri ortamların ürünü olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Bu gerçekten hareketle, çevrimiçi ortamlarda da sosyalleşmeyi teşvik etmeli, çalışanlarımızın daha küçük gruplar halinde bir araya gelebileceği platformlar oluşturmalıyız.

Günümüzün küçük apartman dairelerinde, herkesin evde ofis ortamı yaratmaya uygun fiziksel koşullarının olmadığını da unutmamalıyız, bu konuda da anlayışlı olmalı, bundan kaynaklanan aksaklıklarda gerekirse çalışanımıza destek olmalıyız.

Arada bir çalışanlarımıza liderlerin de insan olduğunu hatırlatan mesajlar vermeniz gerekir. Ev halkından birinin arkanızdan geçerken ekranda görünmesi, çocuğunuzun bir an gürültülü bir şekilde çalıştığınız odaya girmesi veya yalnızsanız çalan kapıya cevap vermek üzere toplantıyı bölerek yerinizden kalkmanız, sizin de dikkatinizin dağılabildiği benzer bir ortamda işinizi yönetmeye çalıştığınızı ekibinize hatırlatacaktır.

Hatta başlıkta şakayla karışık sözünü etiğimiz pijamaya kadar vardırmasak da işi, yerimizden kalktığımızda üzerimizde rahat bir ev kıyafeti olduğunu görmeleri bile sizin de sadece ekran başında çalışmaya programlanmış robotlar olmadığını gösteren işaretler olacaktır.

Dört neslin bir arada çalıştığı günümüzün iş dünyasında, herkesin teknolojiyle barışık olduğunu da varsaymamak gerekir. Dijital ortamlardan uzak durmaya çalışarak iş hayatlarını tamamlamaya gayret eden birçok çalışan, kendini bir anda teknolojiyle mücadele eder halde buldu. Bu tür çalışanlarımıza da dijital ortamlara adaptasyon konusunda her türlü desteği vermeliyiz şirketler ve liderler olarak.

Her şeyin hızla değişmeye devam edeceğini ve artık iş dünyasında da eski normale dönemeyeceğimizi biliyoruz. Bu koşullarda bireylerin ve organizasyonların yeni düzene uyum sağlama yetenekleri her şeyin önünde olacaktır.